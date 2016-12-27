«Радости нет предела!»

В клубе 2‑й инженерной бригады состоялся новогодний утренник для детей не только военнослужащих части, но и проживающих на территории военного городка граждан.

Инициатором столь приятного для детворы праздника — с елкой, Дедом Морозом и подарками — стали заместитель командира бригады по идеологической работе полковник Игорь Мишкин и начальник клуба этой воинской части Ольга Ростовцева.

— Такой праздник — добрая наша традиция. Вот уже на протяжении семи лет помогаем детям городка поверить в новогоднюю сказку, — рассказала Ольга Ростовцева, которая на утреннике сыграла роль Снегурочки. — Раньше мы проводили утренник для детей в фойе клуба, но в прошлом году там нашим гостям стало тесно… В этом году решили сделать праздник в актовом зале — здесь уже хватило места всем!

По моим самым скромным подсчетам, на утренник пришло более полусотни семей военнослужащих, проживающих в военном городке. Дети с удовольствием играли на сцене с клоунами, танцевали и выполняли задания конкурсов с пиратами, Бабой-Ягой и другими сказочными персонажами, водили хоровод у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самым интересным для детворы ожидаемо стало шоу мыльных пузырей, которое организовал приглашенный артист из ассоциации клоунов.

— Это не единственное наше праздничное мероприятие, которое силами части организуем для деток, — продолжила Ольга Ростовцева. — Так, накануне Нового года мы традиционно отправляемся в закрепленный за нами в порядке шефства детский дом, а вечером 31 декабря в составе творческой группы будем поздравлять детей военнослужащих прямо у них дома. Радости детей нет предела!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора