Тактический сбор: комбаты учились… учить (Видео)

В соответствии с планом подготовки войск Северо-Западного оперативного командования под общим руководством командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Вольфовича на учебно-материальной базе воинских частей объединения прошел трехдневный тактический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями. Эти офицеры непосредственно отвечают за планирование и организацию основных мероприятий боевой подготовки в частях и подразделениях, обучение и воспитание подчиненных, руководство повседневной деятельностью войск.

— Основные цели нынешнего сбора вполне понятны, — заметил в беседе генерал-майор Александр Вольфович. — Они определены исходя из задач, которые поставлены министром обороны на новый, 2016/2017 учебный год. После проведенного анализа подготовки войск оперативного командования в звене взвод — батальон за истекший период была необходимость собрать указанную категорию офицеров, чтобы выработать единое понимание порядка и методики подготовки воинских частей и подразделений, определиться с новыми подходами к организации и проведению занятий с учетом изменившихся форм и методов ведения вооруженной борьбы. Еще одна цель — довести до обучаемых и усвоить требования руководящих документов по организации боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности войск. Не менее важный аспект этого планового мероприятия — повысить уровень профессиональной подготовленности и методического мастерства участников сбора в управлении подчиненными подразделениями, оценить их практические навыки.

По словам заместителя командующего войсками СЗОК полковника Владимира Кулажина, на этот раз направленность тактического сбора была спланирована по основополагающему принципу боевой подготовки — каждый начальник учит своих подчиненных и лично отвечает за их подготовку. Поэтому первые два дня занятий с группами обучаемых проходили на учебно-материальной базе воинских частей непосредственно под руководством начальников родов войск оперативного командования. А в ходе третьего дня сбора были подробно рассмотрены вопросы организации и руководства повседневной жизнедеятельностью войск.

С целью совершенствования знаний, умений и навыков офицеров по выполнению своих должностных обязанностей провели ряд показных, практических и инструкторско-методических занятий. Например, на организованных учебных местах заместителям комбатов по вооружению наглядно продемонстрировали, как должна быть организована внутренняя служба в парке воинской части, каков порядок проведения осмотра технического состояния и обслуживания ВВСТ.

Динамично прошли инструкторско-методические занятия с командирами механизированных (танковых) батальонов и их заместителями, организованные на 227‑м общевойсковом полигоне. Участники сбора подробно ознакомились с порядком организации и проведения занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин. Важный акцент был сделан на методику и последовательность обучения личного состава при выполнении практических упражнений стрельб из стрелкового оружия, а также из вооружения танка Т‑72 и БМП‑2.

В ходе групповых упражнений офицеры совершенствовали навыки в разработке документов для проведения с подразделениями КТЗ, тактических и тактико-специальных учений.

После практической отработки нормативов по огневой подготовке участники сбора выполнили 2‑е упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружения танка и БМП, а также зачетное упражнение по вождению боевых машин.

В целом, по мнению самих обучаемых, те знания и навыки, которые они приобрели за насыщенные учебой три дня тактического сбора, никак не назовешь лишними. Это значит, что усилия организаторов мероприятия не пропали даром — и, несомненно, окупятся сторицей. А насколько высоким окажется его КПД, покажет учебный год, обьявленный Годом качества.

Как подчеркнул генерал-майор Александр Вольфович, подготовка войск СЗОК в нынешнем учебном году должна выйти на новый качественный уровень. В соединениях и воинских частях оперативного командования нет препятствий для того, чтобы с высокой эффективностью выполнить запланированные мероприятия боевой учебы. Процесс подготовки войск начался организованно, без сбоев и раскачки.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора