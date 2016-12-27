Время чудес

27.12.2016 Акция "Наши дети", Свежий выпуск #

Новый год — один из самых долгожданных и любимых праздников детворы. В эти светлые и радостные дни детишки ждут подарков и исполнения самых заветных желаний. Они верят в чудеса, они их ждут. И папы с мамами совершают эти чудеса, выступая в роли волшебников. Ведь так хочется творить добро и видеть счастливые детские глаза!..

247_28

Но, к сожалению, есть такие дети, которые с самого начала жизни обделены судьбой. У них нет самого дорогого — семьи. И не родители, а внимательные и заботливые сотрудники детского дома видят их улыбки, радуются их успехам, дарят им тепло и ласку.

В детском доме № 3 с красивым названием «Жемчужинка», который находится в Минске, проживают 56 воспитанников в возрасте от двух до девяти лет, из них 29 — инвалиды детства. Тут функционирует пять специальных групп, где деткам оказывают коррекционную помощь.

Меньше чем через месяц детский дом № 3 отметит 75‑летний юбилей со дня основания. Согласно архивным данным, свою работу он начал в 1942 году. В нем воспитывались дети, оставшиеся сиротами в годы Великой Отечественной войны.

— За многолетнюю историю работы детского дома у нас сложились традиционно добрые отношения с нашими друзьями. Среди них — и военнослужащие в/ч 06752, — рассказывает директор детского дома № 3 Таисия Кузнецова. — Сотрудничество с военными авиаторами началось около 15 лет назад.

247_27

Они по первому нашему зову всегда готовы прийти нам на помощь. Каждую весну наводят порядок на территории детского дома, проводят хозяйственные работы, высаживают деревья. Доброй традицией стали их поздравления и визиты в канун Дня защиты детей и Нового года. В этом году наши друзья приобрели для детей перед выездом в оздоровительные лагеря рюкзаки.

Приятно отметить также, что с помощью воинов‑авиаторов на территории детского дома был обустроен пруд. За эту работу мы получили почетную грамоту «За изысканную водную композицию и успехи в ландшафтном дизайне».

247_30

Таисия Кузнецова рассказала и о том, что воспитанники детского дома № 3 по приглашению людей в погонах посетили в свое время авиационную базу, в которой служат их друзья-летчики. Дети с радостью осмотрели военную технику, своими руками прикоснулись к ней. Их восторгу и удивлению не было предела!..

Радует то, что судьбы юных воспитанников не оставляют равнодушными многих людей, особенно накануне праздников, когда дети так ждут волшебства и подарков.

— Новый год — это время чудес. И мы стараемся эти чудеса делать. Самая главная для нас награда — смех и радость детей, — подчеркнул командир в/ч 06752 полковник Андрей Лукьянович. — По уже давно сложившейся традиции офицеры нашей воинской части ежегодно накануне зимних праздников навещают своих маленьких подопечных и выступают в роли Дедов Морозов.

Так было и на этот раз. Посреди праздничного зала стояла нарядная елка, дети водили вокруг нее хороводы, танцевали, веселились — и радовались подаркам.

— У нас налажено постоянное взаимодействие с администрацией детского дома № 3. Всегда интересуемся проблемами детишек, по мере возможности стараемся их решать. Ведь испокон веков так повелось, что военные люди помогают слабым и беззащитным, — убежден заместитель командира

в/ч 06752 по идеологической работе подполковник Андрей Куявский.

— Радует, что в такое непростое время люди в погонах нас не забывают, отзываются на приглашения и приходят к нашим деткам, приносят подарки, — с радостью говорит директор детского дома № 3 Таисия Кузнецова.  — Авиаторов я бы назвала нашими крестными родителями, они постоянно с нами на связи. Звонят, интересуются нашими проблемами, помогают, поздравляют… Спасибо им за заботу и внимание!

…В канун праздников и нам хочется пожелать сотрудникам детского дома терпения, а их маленьким подопечным с непростой судьбой — здоровья и благополучия.

Подполковник Александр Политаев,  «Ваяр», фото автора

59 views

Обсуждение закрыто.