Время чудес

Новый год — один из самых долгожданных и любимых праздников детворы. В эти светлые и радостные дни детишки ждут подарков и исполнения самых заветных желаний. Они верят в чудеса, они их ждут. И папы с мамами совершают эти чудеса, выступая в роли волшебников. Ведь так хочется творить добро и видеть счастливые детские глаза!..

Но, к сожалению, есть такие дети, которые с самого начала жизни обделены судьбой. У них нет самого дорогого — семьи. И не родители, а внимательные и заботливые сотрудники детского дома видят их улыбки, радуются их успехам, дарят им тепло и ласку.

В детском доме № 3 с красивым названием «Жемчужинка», который находится в Минске, проживают 56 воспитанников в возрасте от двух до девяти лет, из них 29 — инвалиды детства. Тут функционирует пять специальных групп, где деткам оказывают коррекционную помощь.

Меньше чем через месяц детский дом № 3 отметит 75‑летний юбилей со дня основания. Согласно архивным данным, свою работу он начал в 1942 году. В нем воспитывались дети, оставшиеся сиротами в годы Великой Отечественной войны.

— За многолетнюю историю работы детского дома у нас сложились традиционно добрые отношения с нашими друзьями. Среди них — и военнослужащие в/ч 06752, — рассказывает директор детского дома № 3 Таисия Кузнецова. — Сотрудничество с военными авиаторами началось около 15 лет назад.

Они по первому нашему зову всегда готовы прийти нам на помощь. Каждую весну наводят порядок на территории детского дома, проводят хозяйственные работы, высаживают деревья. Доброй традицией стали их поздравления и визиты в канун Дня защиты детей и Нового года. В этом году наши друзья приобрели для детей перед выездом в оздоровительные лагеря рюкзаки.

Приятно отметить также, что с помощью воинов‑авиаторов на территории детского дома был обустроен пруд. За эту работу мы получили почетную грамоту «За изысканную водную композицию и успехи в ландшафтном дизайне».

Таисия Кузнецова рассказала и о том, что воспитанники детского дома № 3 по приглашению людей в погонах посетили в свое время авиационную базу, в которой служат их друзья-летчики. Дети с радостью осмотрели военную технику, своими руками прикоснулись к ней. Их восторгу и удивлению не было предела!..

Радует то, что судьбы юных воспитанников не оставляют равнодушными многих людей, особенно накануне праздников, когда дети так ждут волшебства и подарков.

— Новый год — это время чудес. И мы стараемся эти чудеса делать. Самая главная для нас награда — смех и радость детей, — подчеркнул командир в/ч 06752 полковник Андрей Лукьянович. — По уже давно сложившейся традиции офицеры нашей воинской части ежегодно накануне зимних праздников навещают своих маленьких подопечных и выступают в роли Дедов Морозов.

Так было и на этот раз. Посреди праздничного зала стояла нарядная елка, дети водили вокруг нее хороводы, танцевали, веселились — и радовались подаркам.

— У нас налажено постоянное взаимодействие с администрацией детского дома № 3. Всегда интересуемся проблемами детишек, по мере возможности стараемся их решать. Ведь испокон веков так повелось, что военные люди помогают слабым и беззащитным, — убежден заместитель командира

в/ч 06752 по идеологической работе подполковник Андрей Куявский.

— Радует, что в такое непростое время люди в погонах нас не забывают, отзываются на приглашения и приходят к нашим деткам, приносят подарки, — с радостью говорит директор детского дома № 3 Таисия Кузнецова. — Авиаторов я бы назвала нашими крестными родителями, они постоянно с нами на связи. Звонят, интересуются нашими проблемами, помогают, поздравляют… Спасибо им за заботу и внимание!

…В канун праздников и нам хочется пожелать сотрудникам детского дома терпения, а их маленьким подопечным с непростой судьбой — здоровья и благополучия.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора