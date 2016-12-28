Спустя две недели после принятия Военной присяги вчерашние новобранцы, а сегодня уже подготовленные солдаты завершили обучение по программе начальной военной подготовки. Венцом курса стала так называемая обкатка танками, причем в 2‑й инженерной бригаде танк заменили на установку разминирования УР‑77 — такова специфика службы.

— Обкатка личного состава роты нового пополнения боевой техникой — это завершающий этап начальной военной подготовки, — рассказал командир инженерно-маскировочного взвода инженерно-саперного батальона 2‑й инженерной бригады старший лейтенант Юрий Хомчик. — Это упражнение входит в состав комплексного контрольного занятия, по завершении которого военнослужащие будут распределены по подразделениям части и начнут осваивать свои военно-учетные специальности.

На протяжении трех дней солдаты недавнего призыва отрабатывали практические навыки на нескольких учебных точках. Тренировки были посвящены действиям солдата в бою (в обороне и в наступлении), отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите, а также военно-медицинской и инженерной подготовке.

Обкатка гусеничной машиной для новобранцев — прежде всего проверка на смелость и выносливость. Основная цель — выработка у воинов психологической устойчивости, развитие волевых качеств, необходимых для защитников Отечества.

…После краткого инструктажа первым место в окопе занял рядовой Дмитрий Юденко, призванный этой осенью военным комиссариатом Жлобинского района.

— Я очень ждал этого занятия, — признается парень. — Было ли страшно? Скорее, интересно. Оглядев оборудованный окоп со стороны, я убедился в том, что никакой угрозы УР‑77 мне не несет. Вспомнил, что рассказывали об этом упражнении более опытные солдаты, которые прослужили в бригаде уже не один месяц. После проезда надо мной гусеничной боевой машины поразил ее гранатой.

После Дмитрия этот окоп поочередно занимали его сослуживцы — всего более 60 человек. Занятие набирало обороты, воины поочередно сменяли друг друга. Инженерных сооружений на маршруте движения установки разминирования УР‑77, кстати, было оборудовано сразу три. Это не только ускоряло процесс обкатки личного состава, но и позволяло прилично экономить топливо и моторесурс боевой машины.

Офицеры поддерживали воинов добрым словом, подбадривали их, поздравляли с успехом после обкатки. А младшие командиры, не жалея имитационных боеприпасов, создавали на занятии по-настоящему боевую обстановку. Дымовые шашки, взрывпакеты, стрельба холостыми патронами из АК‑74 поистине заставляли поверить в реальность происходящего.

— А возле моего окопа взрывпакет не бросили… — не удержался от огорчения один из бойцов. — Товарищ сержант, разрешите еще раз потом попробовать — после всех?

— Посмотрите на лица солдат, — с улыбкой обращается ко мне старший лейтенант Юрий Хомчик. — Они справились сегодня, все выдержали — и гордятся собой! Фактически ради этого и проводится такое занятие. А оценка для подобных тренировок — не главное. Гораздо важнее научить солдат преодолевать страх и не теряться в экстремальных ситуациях.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора