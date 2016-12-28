Крепче за руль держись, спортсмен!

Торжественное открытие нового многофункционального спорткомплекса — филиала Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы (СДЮСТШ) по автомотоспорту ДОСААФ состоялось недавно в Ошмянах.

Участие в мероприятии приняли председатель Ошмянского районного исполнительного комитета Мирослав Саросек и его заместитель Александр Саванец, председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман и его заместители Алексей Мирошниченко и Владимир Сероштан, а также другие должностные лица.

Филиал СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ в Ошмянах действует уже многие годы, но в последнее время возникла острая необходимость перевода его в новые, более современные «жилищные» условия. Этот вопрос руководству ДОСААФ удалось решить с помощью местных органов власти. Был найден достойный комплекс зданий и сооружений, а оборонное общество произвело высококачественный ремонт, оснастило соответствующим оборудованием и техникой. Большой плюс нового здания в том, что оно находится рядом с мотокроссовой трассой, где и проходят тренировки спортсменов. Это повышает также безопасность их перемещения к спортивному объекту и обратно. Экономятся горюче-смазочные материалы, снижается амортизация техники.

Выступая на открытии комплекса зданий филиала спортшколы, председатель Ошмянского районного исполнительного комитета Мирослав Саросек подчеркнул, что на Гродненщине всегда думают о будущем молодежи. В частности, местные власти Ошмянщины хорошо понимают, что только физически развитые, духовно обогащенные молодые люди смогут стать строителями сильной и процветающей Беларуси. Именно поэтому в данном регионе будет делаться все возможное, чтобы дети и молодежь смогли заниматься разными видами спорта, в том числе и военно-прикладными, техническими, которые культивирует ДОСААФ.

В свою очередь, Иван Дырман отметил: «Руководством страны поставлена перед ДОСААФ задача — наряду с развитием спорта высших достижений, особое внимание обратить на массовое привлечение молодежи к занятию спортом и приобщению к здоровому образу жизни. Открытие нового здания для работы секции по мотоспорту в Ошмянах призвано придать динамику развитию технических видов спорта в Гродненской области, где так популярны соревнования по мотокроссу, мотоболу и картингу. Об этом свидетельствует массовость посещения спортивных мероприятий жителями Гродненщины».

СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ, которой сегодня руководит Дмитрий Клишевич, имеет славные спортивные традиции. Много лет в ней успешно развиваются такие популярные у молодежи виды, как картинг, мотокросс, автомобильный спорт. Спортив­ная школа располагает одними из лучших в Беларуси картинговыми и мотокроссовыми трассами, отвечающими всем современным требованиям.

Одновременно в спорт­школе в 33 учебных группах занимаются 250 учащихся. Для них созданы все необходимые условия — современные учебные классы, удобные и безопасные спортивные трассы, отапливаемые гаражи и мастерские.

В школе работают такие опытные и известные в нашей стране и за рубежом тренеры, как Александр Гируть, Алексей Машок и Алексей Пацкевич. На базе школы формируются сборные национальные команды Беларуси по авто- и мотоспорту. Воспитанники спортшколы многие годы неизменно становятся чемпионами и призерами самых престижных республиканских и международных соревнований. В последнее время значительных успехов добились мотокроссмены Артём Сазановец, Станислав Кашляк, Дмитрий Миронов и Максим Гируть.

Своеобразной визитной карточкой ­СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ является спортсмен и тренер мастер спорта международного класса Евгений Тылецкий. Он неоднократно занимал призовые места на чемпионатах Европы. В 2012 году Евгений Тылецкий впервые в истории Беларуси стал чемпионом Европы по мотокроссу. За высокие спортивные достижения Евгений Тылецкий признавался лучшим в номинации ­«Спортсмен года ДОСААФ».

Сегодня в модернизированном спорткомплексе филиала в Ошмянах есть отличные гаражи и мастерские, добротные раздевалки и современная душевая комната, хорошо обустроенные учебные классы. На церемонии торжественного открытия комплекса была представлена выставка самой современной спортивной техники. Центральный совет ДОСААФ подарил филиалу в Ошмянах пять новых мотоциклов разной кубатуры двигателя для занятий мотокроссом детей разных возрастов. В соответствии с Государственной программой развития ДОСААФ на 2014–2018 годы для СДЮСТШ уже закуплены (закупки будут продолжены) новые современные спортивные карты и мотоциклы, которые подходят как для тренировочного процесса, так и для выступления на самых престижных международных соревнованиях.

Во время торжественной церемонии в Ошмянах воспитанники спортшколы продемонстрировали многочисленным гостям свое мастерство.

Андрей Дроб, фото автора