В начале декабря в Минске прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память о ветеране Великой Отечественной войны, почётном члене ДОСААФ полковнике в отставке Григории Антоновиче Евсейчике. Мемориальная доска установлена на доме № 32 на улице Кольцова, в котором наш знаменитый земляк жил на протяжении 40 лет.

В мероприятии приняли участие представители руководства Центрального совета ДОСААФ, местных органов власти, ветераны авиационных видов спорта, делегация французского общества дружбы «Невер — Минск», члены молодежного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ, родные и близкие ветерана. На митинге выступали вдова Григория Антоновича Анна Пелецкая, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике Павел Латушко, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан, президент французского общества дружбы «Невер — Минск» Шанталь Мильсан и другие.

— Сегодня я чувствую себя исполнившей долг перед моим мужем. Он был достоин открытия этой мемориальной доски, — с волнением в голосе произнесла на митинге вдова Григория Антоновича Евсейчика. — Большая часть его жизни была связана с риском. Он был кадровым офицером и слова «долг перед Родиной» не были для него пустым звуком. Мой супруг был мужественным, но очень скромным человеком. Надеюсь, что пройденный Григорием Антоновичем Евсейчиком славный путь будет служить примером для молодежи.

Григорий Евсейчик ушел из жизни в 2010 году. Установление ему мемориальной доски инициировали вдова Григория Антоновича Анна Пелецкая, ветераны войны и авиационных видов спорта, жильцы дома, где жил фронтовик. Также летом 2016 года в Минский городской исполнительный комитет с письмом (в котором была просьба об увековечении памяти Григория Евсейчика) обратилась президент французского общества дружбы «Невер — Минск» Шанталь Мильсан. Данную инициативу поддержал президиум Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь, который и ходатайствовал перед Мингорисполкомом о разрешении на установку мемориальной доски. В результате она была изготовлена за счет личных средств Анны Пелецкой, а ДОСААФ помог в организации митинга и церемонии открытия мемориальной доски.

Григорий Евсейчик родился 15 мая 1923 года в деревне Старинки Бобруйского района. Он прошел войну, внес огромный вклад в развитие парашютного спорта в БССР и СССР, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. За свои боевые и трудовые подвиги Григорий Антонович награжден пятью орденами: орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и 21 медалью (в том числе двумя медалями «За отвагу»).

До войны Григорий Евсейчик блестяще прошел подготовку в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ, где еще в 16 лет начал заниматься парашютным спортом. В 1942 году он окончил Куйбышевское воздушно-десантное училище и был отправлен на фронт. За годы войны совершил более 200 прыжков с парашютом в боевых условиях. Григорий Антонович был одним из тех, кто создавал и развивал спецподразделения воздушно-десантных войск в военное лихолетье и мирное время.

В период Великой Отечественной войны Григорий Антонович занимался парашютно-десантной подготовкой летчиков знаменитого советско-французского авиаполка «Нормандия — Неман». Евсейчик летал на спецзадания в глубокий тыл противника, выполнял боевые задачи по доставке вооружения, боеприпасов, имущества и продовольствия партизанам.

— У Францыі таксама памятаюць подзвіг авіяпалка «Нармандыя — Неман» і кожны год каля Трыумфальнай аркі аддаюць дань памяці ўсім французскім салдатам, якія загінулі за свабоду і незалежнасць краіны. У Францыі памятаюць не толькі сваіх, але і савецкіх лётчыкаў. Сёння мы сімвалічна кланяемся ўсім членам эскадрыллі «Нармандыя — Неман», усім тым, хто змагаўся за свабоду нашых народаў, — отметил на митинге по случаю открытия мемориальной доски Григорию Евсейчику Чрезвычайный и Полночный Посол Республики Беларусь во Французской Республике Павел Латушко.

Григорий Антонович бывал во Франции после войны, встречался с боевыми побратимами. Он также смог посетить современную боевую авиационную часть, которая является правопреемницей славных традиций легендарного авиаполка «Нормандия — Неман», встречался с командованием и личным составом нынешнего поколения французских военных авиаторов.

Многие годы Григорий Евсейчик поддерживал дружеские отношения со своим боевым побратимом — французским летчиком авиаполка «Нормандия — Неман» маркизом Жаком де Сен-Фалем, который тепло принимал у себя в гостях Григория Антоновича и Анну Сергеевну еще в 2009 году. К сожалению, тогда они встретились в последний раз. Уже в следующем году обоих друзей-фронтовиков небо забрало, навсегда оставив нам светлую память о них.

В послевоенный период Григорий Евсейчик был испытателем парашютной техники и катапультных установок реактивных самолетов. Он служил на должностях начальника парашютно-десантной службы и начальника парашютно-спасательной аварийной службы окружной и армейской авиации ПВО. На некоторое время для выполнения специального задания Григорий Евсейчик был откомандирован в Звездный городок. Там он познакомился с Юрием Гагариным и затем поддерживал с ним дружеские отношения.

Более двадцати лет Григорий Антонович работал старшим инспектором-летчиком отдела авиационной подготовки и спорта Центрального комитета ДОСААФ БССР, был тренером по сверхлегкой авиации и дельтапланеризму. Он выполнил более 5.800 прыжков с парашютом с больших и малых высот. Причем «крайний» (как принято говорить у летчиков и парашютистов) прыжок он совершил в возрасте 65 лет.

Григорий Евсейчик смог достичь вершин спортивного Олимпа. Он становился неоднократным чемпионом мира по парашютному спорту, являлся многократным рекордсменом СССР и мира. Григорий Антонович стал заслуженным тренером БССР, судьей международной категории по парашютному спорту.

В Народном музее истории ДОСААФ есть стенд, посвященный почетному члену ДОСААФ полковнику в отставке Григорию Евсейчику. В 2010 году портрет Григория Антоновича был прекрасно написан членом молодежного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ Олегом Калитеней еще при жизни фронтовика. Эта работа вошла в художественную выставку «Спасибо вам, ветераны минувшей войны!» и пополнила коллекцию лучших художественных произведений о ветеранах оборонного общества. Уголок памяти Григория Евсейчика создан и в музее средней школы № 122 города Минска.

Вся жизнь Григория Антоновича — яркий пример мужества, высокой гражданственности и любви к Родине. Увековечение памяти об этом легендарном человеке, безусловно, послужит патриотическому воспитанию молодежи на примере героизма старшего поколения.

Андрей Дроб, фото автора и из семейного архива Анны Пелецкой