Присягая мужеству

На Крупщине прошли районные соревнования по велотриалу, посвященные памяти воина-интернационалиста гвардии младшего сержанта Владимира Криштопенко. В них участвовали воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» центра туризма и краеведения детей и молодежи Крупского района, которым руководит капитан запаса Евгений Подоляк, и учащиеся средней школы имени воина-интернационалиста В. О. Криштопенко.

Владимир Криштопенко родился 5 июня 1969 года в поселке Ленок Крупского района Минской области. В 1986 году он окончил поселковую Крупскую среднюю школу, а через год — Московское профессионально-техническое училище № 163.

13 июня 1987 года Железнодорожным райвоенкоматом Москвы Владимир был призван в ряды Вооруженных Сил. Службу он проходил на земле Афганистана — в 345‑м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (Баграм, провинция Парван). Погиб командир отделения гвардии младший сержант Владимир Криштопенко 8 января 1988 года. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Красной Звезды…

Земляки чтят память павших воинов‑интернационалистов. Среди организаторов традиционных велотриалов на Крупщине — члены районной организации БСО, воины-интернационалисты, а также представители райисполкома. Почетный гость — автор бессрочного военно-патриотического проекта «Памяти нет забвения» Владимир Мацулевич.

В нынешних районных соревнованиях участвовало семь команд, шесть из них — от поселковой школы. Состязания проходили в трех возрастных группах. На первом этапе ребята выполняли строевые приемы в составе подразделений, а также демонстрировали одиночную строевую подготовку. Затем они боролись за звание победителя на комбинированной полосе препятствий по велотриалу.

Соревнования завершились этапами «Стрельба из пневматической винтовки» и «Краеведческая викторина».

Лучшие команды награждены грамотами. Участники мероприятия почтили память воина-интернационалиста Владимира Криштопенко минутой молчания.

Елена Романова, «Ваяр»