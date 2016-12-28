С юбилеем, мостовики!

Девять фактов о легендарном Краснознамённом батальоне

Вчера личный состав 77‑го отдельного Краснознаменного мостового железнодорожного батальона 30‑й отдельной железнодорожной бригады отметил 80‑летний юбилей воинской части.

Это легендарная воинская часть начала свое существование в 1936 году в городе Сучаны (ныне Партизанск) Приморского края.

На нашей земле батальон неизменно находится с 1965 года. В Гомеле эта воинская часть находилась многие десятилетия.

Одна из пяти

5 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество батальон был награжден орденом Красного Знамени.

К слову, уже в мае 1945‑го, в то время когда праздновалась Победа над фашистской Германией, личный состав этой воинской части проводил работы по восстановлению мостов через реки в Берлине.

Всего за годы Великой Отечественной войны за боевые заслуги лишь пять подобных воинских частей были награждены орденом Красного Знамени.

Герой Социалистического Труда

В июне 1943 года под огнем врага воины батальона обеспечили бесперебойную доставку военных грузов во фронтовой полосе, внесли свой важный вклад в победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в ходе битвы на Курской дуге. Командиру батальона подполковнику Павлу Коршунову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Защитники фастовского вокзала

Один из героических эпизодов — подвиг военнослужащих во главе со старшим политруком батальона Александром Галафеевым при обороне станции Фастов на Украине. Десять дней удерживали воины важный железнодорожный узел.

Ныне одна из улиц города Фастова носит имя комиссара-­героя.

И нет задач невыполнимых

В наше время 77‑й отдельный мостовой железнодорожный батальон — единственная воинская часть, личный состав которой способен возводить, реконструировать, восстанавливать любые типы и виды мостов: от временных до капитальных, от пешеходных до железнодорожных.

Для этого на вооружении батальона находится уникальная техника: самоходный капер ПСК‑2 х 500, который способен забивать сваи на воде и суше, а также в болотистой местности. У мостовиков прославленной воинской части есть и гидравлическое восстановительное оборудование, консольные краны для установки пролетных строений СРК‑20 и СРК-50.

Жукова помнят стены

Ныне штаб и казарма 77‑го отдельного мостового железнодорожного батальона расположены в здании, в котором еще до начала войны располагались кавалеристы — подчиненные будущего Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Подразделения кавалеристов дислоцировались в населенных пунктах Уречье, Конюхи и на тогдашней окраине Слуцка — здесь сейчас находится военный городок, в котором живут и служат и мостовики 30‑й ождбр.

Их номер — 77

Этот отдельный мостовой железнодорожный батальон — одна из немногих воинских частей, которая с момента своего основания не изменила порядковый номер: 77. Также на протяжении всей своей истории батальон был отдельным, несмотря на то что входил в состав различных соединений.

Батальон-побратим

Оказывается, у белорусских мостовиков есть побратимы: это коллектив 130‑го отдельного мостового железнодорожного батальона железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее соглашение было подписано совместно с россиянами в 2005 году командиром батальона подполковником ­Сергеем Новиковым.

В наши дни генерал-майор Сергей Игнатович Новиков возглавляет департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.

Польза для страны

С 2000 года личный состав прославленного батальона активно участвовал в реализации двух государственных программ — «Дороги Беларуси» и «Торф».

Также военнослужащие занимаются реконструкцией, ремонтом железнодорожного полотна, наведением и эксплуатацией наплавных автодорожных мостов, строительством и ремонтом объектов хранения ракет и боеприпасов.

В связи со служебной необходимостью

Еще один любопытный факт о 77‑м отдельном мостовом железнодорожном батальоне связан с географией дислокации этой воинской части на территории Беларуси.

С началом 1990‑х батальон дисолцировался в различных военных гарнизонах Республики Беларусь.

Это связано со служебной необходимостью и весомой помощью мостовиков прославленного батальона регионам страны.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора и из архива 77 омждб

Командует батальоном подполковник ­Александр Яковук. Родился Александр ­Сергеевич в Минске в семье строителя. ­Четыре года прожил в столице Монголии Улан-­Баторе. В 1997 году поступил в Минское суворовское военное училище, окончил его в 2002‑м.

В 2007 году Александр Яковук окончил Военно-транспортный университет ­железнодорожных войск в Санкт-Петербурге. С того момента он служит в 77 омждб, где прошел все ступени должностного роста.

Принимал непосредственное участие в наводке наплавного автодорожного моста в Дубровно и Бешенковичах, строительстве временного автодорожного моста в Шклове, реконструкции железнодорожной колеи для белорусских торфопредприятий.

В своей профессии командир батальона подполковник Александр Яковук ценит результат — то, что его подчиненные приносят большую пользу ­стране в своей повседневной жизнедеятельности.