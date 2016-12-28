Сто деревьев жизни Ильи Проваторова

С Ильей Иосифовичем Проваторовым мне посчастливилось познакомиться в период его работы в Минском аэроклубе ДОСААФ. Повод был достойный — ветерану Великой Отечественной войны и оборонного общества, почетному члену ДОСААФ капитану в отставке Илье Проваторову было предложено вручить стипендию имени космонавта Владимира Ковалёнка, учрежденную ДОСААФ, лучшему курсанту авиационного факультета Военной академии.

Эта церемония проводится ежегодно. Первую такую стипендию будущим военным летчикам-белорусам вручал наш земляк — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Владимир Васильевич Коваленок. После этого из года в год стипендиатов награждали самые авторитетные авиаторы страны. Вот в их числе абсолютно заслуженно оказался и Илья Проваторов.

Трудно представить, но факт налицо: Илья Проваторов проработал в Минском аэроклубе ДОСААФ ни много ни мало 58 лет! Даже в свои 94 года Илья Иосифович еще трудился аккумуляторщиком-компрессорщиком в родной организации, являясь живой легендой и своеобразной визитной карточкой аэроклуба.

В свободное время ему было особенно приятно пройтись по тенистым дорожкам яблоневого сада, который он много лет назад высаживал с сослуживцами на территории этой знаменитой воздушной гавани. Илья Иосифович шел, любуясь красотой природы, и частенько вспоминал свою молодость, друзей, разные периоды в жизни аэроклуба. Все это за многие десятилетия сплелось в один тугой клубок.

Илья Проваторов родился 25 июля 1922 года в деревне Стремоуховка Льговского района Курской области.

В 1940 году Илья поступил в механико-технологический техникум маслобойной промышленности. Это был период, когда советская молодежь грезила авиацией. Все восхищались авиационными рекордами, покоренными высотами и фантастическими беспосадочными перелетами. Лозунг «Даешь 100.000 пилотов стране!» не оставил равнодушным и Илью Проваторова. По призыву комсомола он стал спортсменом-парашютистом, без отрыва от учебы посещал Воронежский аэроклуб Осоавиахима.

Вскоре парень решил попытать счастья — подал заявление на должность учлета в свой Воронежский аэроклуб. Конкурс, в котором на одно место претендовало десять человек, он прошел! И вскоре упругая струя воздушного потока под крылом самолета У‑2 подняла его в небо и навсегда связала жизнь Ильи Иосифовича с авиацией.

— Недалеко от аэроклуба, — как-то в кулуарах вспоминал Илья Иосифович, — была фабрика-кухня, где учлеты состояли на довольствии. Там повара раскладывали по тарелкам вкусно приготовленную пищу, ставили на медленно движущуюся ленту, а мы, курсанты, могли брать все что хотели. Вот тогда я, вечно голодный студент техникума, наконец понял, что такое наесться от пуза.

Илья получал стипендию учлета и даже стал помогать родителям деньгами. Его отец тогда работал на угольном складе, зарабатывал 180 рублей (это примерно как 15 нынешних белорусских рублей). Сын же присылал со своей стипендии почти столько же. Признаться, мать и отца поначалу сильно волновало, откуда Илья берет столько денег. Думали: не связался ли с кем, кто подбил его на кривую дорожку? Представьте, молодой парень получает 350 рублей, а его отец — только 180…

1940 год в запале увлекательной учебы пролетел для учлета Проваторова очень быстро. Он совершил более ста вылетов, успешно завершил программу летного обучения в аэроклубе. Всех выпускников направили в Саратовское училище военных летчиков, в котором Илья Иосифович проучился шесть месяцев. Здесь его и застала война.

Училище преобразовали в планерно-десантное. В начале 1942 года второе летное отделение перевели в Чкаловское училище, под Оренбургом. Там Илья Иосифович учился до 1944 года. В мае училище перевели в Ворошиловград (нынешний Луганск), окончил его Проваторов в июне 1944 года. 90 процентов выпускников попало на фронт в Яссо-Кишиневский район боевых действий. «Большинство из них там и осталось», — грустно отмечал Илья Иосифович.

По некоторым данным, тот выпуск 1944 года составлял более 800 человек. Только шесть из них, в числе которых и Проваторов, как отличники учебы и методически грамотные офицеры попали в 43‑й штурмовой запасной авиаполк (ЗАП) Киевского военного округа в городе Василькове. «Свежеиспеченные» младшие лейтенанты прошли курс боевого применения штурмовиков Ил‑2 и были оставлены летчиками-инструкторами.

Как и все его товарищи, Проваторов рвался в бой, желая бить ненавистного врага и приближать победу. Однако все его просьбы о переводе на фронт были отклонены. Как одному из лучших офицеров ему было поручено готовить молодых летчиков к боевому применению на штурмовиках Ил‑2.

Проваторов выпустил более ста летчиков‑штурмовиков. И если применить простую арифметику, учитывая, что каждый воспитанник Ильи Иосифовича до 9 мая 1945-го совершил десятки боевых вылетов, то счет им идет на тысячи. За это время его воспитанники уничтожили огромное количество военной техники и живой силы противника. В этом и состоит вклад Ильи Иосифовича в победу над фашизмом. За самоотверженную службу он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», рядом других наград.

Торжественный день окончания Великой Отечественной войны Проваторова застал в Василькове. Запасной авиаполк перевели в Германию, и он вошел в состав армии, полки которой базировались также в Чехословакии и Австрии.

В 1946 году проходило большое сокращение Вооруженных Сил. Попала «под нож» и авиация. Но Илью Проваторова оставили служить как высококлассного летчика. Илья Иосифович был направлен служить в Ивано-Франковск (в ту пору — Станислав), осваивал истребитель Ла‑5. Довелось послужить офицеру и на Дальнем Востоке, куда он сам напросился.

Там, на заснеженном и продуваемом насквозь ветрами Сахалине, Илья Иосифович встретил свою будущую жену, с которой в 1952 году они связали свои жизни узами Гименея. На этом необычайном дальнем острове у молодой семьи родилась дочь Тамара. Десять лет было отдано службе на Сахалине, там осталась частица молодости, семейного счастья и длинная березовая аллея, высаженная заботливыми руками Ильи Иосифовича.

В 1957 году семья направилась к новому месту службы — в Краснознаменный Белорусский военный округ, в город Лиду. Проваторов участвовал в перевооружении лидской авиадивизии на реактивные самолеты МиГ‑15, обучал личный состав в качестве летчика-инструктора. В Лиде у Ильи с Верой родился наследник.



Интересно, что среди обучаемых Ильи Иосифовича оказался будущий начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Григорий Андреевич Удовиченко. В 1958 году всем летчикам, которым исполнилось 35 и более лет, сказали спасибо и проводили из авиации в гражданскую жизнь. Проваторову в то время шел уже 37‑й год. Ни богатый авиационный опыт, ни множество освоенных типов воздушных судов, ни преданность авиации и особые заслуги не были учтены.

И именно Григорий Удовиченко тогда помог своему бывшему инструктору устроиться в Минский аэроклуб ДОСААФ. Здесь он прошел курс обучения уже на учебно-тренировочном самолете. Аэроклуб почти на шестьдесят лет стал вторым домом, о котором Проваторов сегодня отзывается с величайшей теплотой.

К моменту прихода в аэроклуб Проваторов уже налетал более 3.000 часов на учебных и боевых воздушных судах, таких как У‑2, Р‑5, СБ, Ил‑2, Ил‑10, Ла‑5, Ла‑7, МиГ‑15. И еще три года Илья Иосифович учил молодых ребят летать на самолете Як‑18.

В 1960 году авиационная медицина вынесла Проваторову свой категоричный вердикт: летать нельзя по состоянию здоровья. И пришлось Илье Иосифовичу переквалифицироваться в коменданты аэродрома Боровая. На этой должности он добросовестно проработал 15 лет. С 1975 по 2016 год Илья Иосифович трудился на должности аккумуляторщика-компрессорщика.

За свою долгую и насыщенную жизнь он заработал свыше ста тридцати различных поощрений, его фотография многие годы висела на Доске почета работников ДОСААФ.

— Я прожил счастливую жизнь и другой судьбы не желал бы, — уверенно сказал Илья Иосифович, когда ему было уже за девяносто. — Спасибо нашему начальнику Николаю Петровичу Мочанскому, который вдохнул в Минский аэроклуб ДОСААФ вторую жизнь, сохранил его лучшие традиции и создал много нового.

К сожалению, годы берут свое, и недавно на 95 году жизни Илья Иосифович ушел от нас навсегда. В сердцах досаафовцев он остался истинным патриотом, отдавшим все свои силы служению Родине, человеком, навсегда преданным ее величеству Авиации.

Андрей Дроб, фото автора и из архива Минского аэроклуба ДОСААФ