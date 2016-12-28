В интересах региональной группировки войск

Заседание совместного президиума центральных советов оборонных обществ Республики Беларусь и России состоялось в первой половине декабря в Минске. Участие в нем от российской стороны приняли председатель ДОСААФ России генерал-полковник запаса Александр Колмаков, его заместители генерал-лейтенанты запаса Николай Стаськов и Александр Усков. От ДОСААФ Республики Беларусь в заседании совместного президиума участвовали председатель Центрального совета оборонного общества генерал-майор запаса Иван Дырман, его заместители полковники запаса Владимир Сероштан, Виктор Сержан, Алексей Мирошниченко, Андрей Горбатовский и Александр Драгун.

Со вступительным словом к участникам заседания обратился председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Он подчеркнул, что совместный президиум, созданный в марте 2014 года в целях дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества и укрепления военной безопасности Союзного государства, стал эффективным механизмом взаимодействия между двумя крупными оборонными организациями, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обучению граждан по военно-учетным и массовым техническим специальностям, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.

Воспитываем патриотов и готовим специалистов

Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании совместного президиума, стало участие ДОСААФ Республики Беларусь и ДОСААФ России в содействии укреплению действующей региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства. С докладом о перспективах подготовки специалистов для нее выступил Александр Драгун. Он особо подчеркнул, что ДОСААФ является составной частью системы национальной безопасности Республики Беларусь и рассматривает свою роль в содействии укреплению РГВ в контексте уставных задач.

Приоритетной задачей для оборонного общества является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к службе в силовых структурах государства. В этой работе налажено тесное взаимодействие в первую очередь с Министерством обороны, военными комиссариатами, воинскими частями, Белорусским союзом офицеров, БРСМ.

ДОСААФ Республики Беларусь ежегодно готовит до 50 тысяч специалистов, в том числе более трех тысяч — для Вооруженных Сил и других силовых структур. В современных экономических условиях стало очевидным, что оборонному обществу нужны новые подходы в вопросах совершенствования системы подготовки водителей и других кадров. И 2016 год был объявлен Годом качества подготовки специалистов.

Центральным советом ДОСААФ в этой связи была перестроена вся организаторская работа. Ее сердцевиной явилось создание надежного информационного поля с наличием сайтов и интернет-страниц в каждой оргструктуре ДОСААФ, всесторонней наступательной рекламой в печатных и электронных СМИ, живое общение с молодежью в различных учебных заведениях.

Положительную роль сыграли дни ДОСААФ, проведенные с широким охватом учащейся молодежи в различных регионах республики на базе автомобильных школ. И результаты не преминули сказаться. В 90 учебных организациях в 2016 году подготовлено более 45 тысяч специалистов различных профессий. В том числе подготовлено и переподготовлено свыше 40 тысяч водителей механических транспортных средств (МТС). Таким образом, в ДОСААФ водительские удостоверения получило более 37 процентов водителей от числа всех подготовленных в стране в нынешнем году.

На проводимом Министерством транспорта и коммуникаций республиканском конкурсе «Лучшая учебная организация по подготовке водителей» учебные организации ДОСААФ ежегодно в лидерах. Кроме того, в номинациях «Лучший преподаватель» и «Лучший мастер производственного обучения управлению автомобилем» работники автошкол ДОСААФ постоянно занимают призовые места.

В оценке состояния учебно-материальной базы решающее значение имеет учебный автотранспорт. За последние семь лет учебными организациями оборонного общества приобретено 682 единицы новой автомобильной техники. В конце этого года ДОСААФ централизованно приобрел еще 30 легковых автомобилей для переоснащения своих автошкол. В настоящее время в оборонном обществе 902 учебных легковых автомобиля.

На заседании совместного президиума первые лица оборонных обществ двух государств поделились своими мнениями и внесли конкретные предложения по содействию укреплению действующей региональной группировки войск Союзного государства. В частности, белорусской стороной было инициировано (а российской — поддержано) предложить рассмотрение комплекса этих вопросов на одном из заседаний совместной коллегии Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Республики Беларусь.

Также решено предметно рассмотреть программы обучения специалистов для силовых структур в учебных организациях ДОСААФ двух государств, провести их максимальную унификацию и интегрировать в систему подготовки специалистов. В обозримом будущем планируется провести обмен опытом работы по подготовке специалистов для войск между лучшими учебными организациями ДОСААФ Республики Беларусь и Российской Федерации.

Призывник: в поле особого внимания

В настоящее время для укомплектования воинских частей специалистами из числа призывников ДОСААФ Республики Беларусь осуществляет подготовку водителей на право управления МТС категорий В и С и переподготовку водителей с В на С; радио­телеграфистов, специалистов по ремонту средств связи; электриков осветительных и силовых электростанций. Кроме того, осуществляется переподготовка водителей из числа военнослужащих с категории В на С, с С на СЕ и на категорию D. А также проводится переподготовка военнослужащих из числа проходящих обучение в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре с категории С на СЕ по специальностям механиков‑водителей многоосных колесных тягачей — МАЗ‑537 и МАЗ‑543.

С учетом того, что подготовка призывников по военно-учетным специальностям осуществляется на добровольной основе, в учебных организациях проводятся встречи и беседы с родителями призывников, организуется действенная индивидуальная работа с учащимися, принимаются все меры по обеспечению посещаемости призывниками занятий. Для учащихся, которые не могут посещать занятия в рабочее время, подбирается гибкий график, сотрудники военных комиссариатов приглашаются на экзамены в учебной организации и в ГАИ. Все это в комплексе дает положительный эффект.

Благодаря активной военно-патриотической работе сотрудникам ДОСААФ Республики Беларусь удается укрепить в сознании призывников убеждение в том, что военная служба является почетной обязанностью каждого мужчины. Вдобавок акцентируется внимание молодых людей на том, что в оборонном обществе они получают специальность, которая пригодится в гражданской жизни.

Аэроклубы работают на Вооруженные Силы

Неотъемлемой частью подготовки летного состава является летная подготовка в авиационных организациях ДОСААФ. Курсанты Военной академии Республики Беларусь начинают с первого курса познавать азы летной работы в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ, выполняя полеты на планерах «Бланик Л‑13». В дальнейшем — после определения профессиональной пригодности курсантов — при обучении на втором, третьем и четвертом курсах они проходят летную подготовку в Минском и Витебском аэроклубах оборонного общества на вертолетах Ми‑2, в Могилевском аэроклубе ДОСААФ — на самолетах Як‑52.

За 20 лет в авиационных организациях ДОСААФ прошло обучение более 350 человек, которые в настоящее время составляют костяк летного состава боевой авиации Республики Беларусь.

С 2009 года авиационные организации ДОСААФ Республики Беларусь также обеспечивают выполнение задач по десантированию военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил, Военной академии. За это время белорусские аэроклубы обеспечили выполнение около 45 тысяч парашютных прыжков, при этом налет составил более 2.120 часов.

Многолетний опыт обучения пилотов в авиационных организациях ДОСААФ показывает, что подготовка летчиков должна начинаться в как можно более раннем возрасте. В этой связи на заседании совместного президиума было предложено изучить и принять дополнительные меры по совершенствованию жизнедеятельности секций авиамоделизма и парашютного спорта.

Спорт укрепляет дружбу

На заседании совместного президиума выступил Алексей Мирошниченко. Он отметил, что только в 2016 году в республиканских соревнованиях, проводимых в Беларуси, приняло участие более 400 спортсменов из России (по мотокроссу, радиоспорту, различным дисциплинам автоспорта, подводному, самолетному, вертолетному, судомодельному, авиа­модельному, ракетомодельному спорту, пейнтболу). В свою очередь, более 500 белорусов активно участвовали в соревнованиях по техническим и авиационным видам спорта различного уровня, проводимых на территории России. Систематически проводятся чемпионаты СНГ по парашютному, водно-моторному спорту, Кубок СНГ по плаванию в ластах (традиционно в Минске).

ДОСААФ Республики Беларусь поддержал проведение в 2017 году спортивных мероприятий, посвященных 90‑летию образования ДОСААФ. Они включены в соответствующий республиканский календарный план на следующий год. Это позволит повысить массовость и уровень проводимых состязаний, придаст новый импульс укреплению дружеских связей наших оборонных обществ.

2017 год в ДОСААФ Беларуси объявлен годом массового спорта, упор сделан на повышение числа участников соревнований, в первую очередь детей и подростков. Для этого предложено предусмотреть в регламентах проведения состязаний соответствующих дисциплин, участие младших возрастных категорий, детских классов.

…Проведенное в Минске заседание совместного президиума центральных советов ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь еще раз показало, что два оборонных общества работают в унисон. При этом они постоянно наращивают потенциал взаимовыгодного сотрудничества, успешно реализуют намеченные планы, стали реальным авангардом патриотических сил Союзного государства.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора