Без права на ошибку (Видео)

В Гродненском гарнизоне прошёл сбор с подвижными группами разминирования Западного оперативного командования.

— За минувший год подвижные группы разминирования выполнили ряд заявок по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, — рассказал руководитель сбора начальник инженерной службы Западного оперативного командования полковник Юрий Ширко. — Также проводилась сплошная очистка полигонов от неразорвавшихся во время мероприятий боевой подготовки боеприпасов. С этими непростыми задачами наши саперы успешно справились.

Подготовка командиров и личного состава подвижных групп разминирования осуществляется на ежегодном плановом сборе, который в течение двух недель проходит на базе 557‑й инженерной бригады. В этом году там было подготовлено до 30 военнослужащих инженерно-саперных подразделений 6‑й, 11‑й отдельных гвардейских механизированных и 557‑й инженерной бригад. Это и офицеры, будущие командиры подвижных групп разминирования, и сержанты, солдаты срочной и контрактной службы, которые привлекаются к обезвреживанию взрывоопасных предметов.

…Завершающим этапом сбора с подвижными группами разминирования стало практическое занятие на Гожском полигоне, на котором мне удалось побывать. Оно прошло на специально оборудованной площадке, где обычно уничтожаются найденные саперами взрывоопасные предметы. Ратная учеба стартовала с инструктажа по требованиям безопасности, который провел руководитель занятия заместитель командира 557‑й инженерной бригады подполковник Александр Шлемен.

На учебных местах вместо реальных опасных находок использовались макеты типовых взрывоопасных предметов, которые наиболее часто приходится обезвреживать саперам: минометных и противотанковых мин, артиллерийских и реактивных снарядов. Взрывчатые вещества и средства взрывания, необходимые для боевой учебы, доставил автомобиль подвижной группы разминирования. С ними личный состав обращался осторожно, с соблюдением требований безопасности, под бдительным оком офицеров.

Все обучаемые были максимально собранны, внимательно слушали руководителей на учебных местах, аккуратно и сосредоточенно выполняли все практические действия. В числе других трудились военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады — командир подразделения гвардии лейтенант Руслан Шкетик и старший сапер инженерно-саперного взвода гвардии ефрейтор Иван Кондратович, а также заместитель командира взвода из состава 557‑й инженерной бригады сержант контрактной службы Александр Зотов. Они не раз были удостоены похвалы командиров в ходе сбора, проявили старание и настойчивость в освоении новых знаний.

— Стараемся глубоко вникать во все премудрости саперного дела, — рассказали военнослужащие. — Ведь вскоре те же действия придется проводить уже самостоятельно, без права на ошибку.

Обучаемые, разделившись на группы, осуществляли расчет и сборку различных типов соединений электровзрывных сетей. Их действиями руководил опытный командир инженерно-саперной роты 557‑й инженерной бригады старший лейтенант Виктор Соломевич. Виктор Иванович ликвидировал свыше 300 взрывоопасных предметов, награжден знаком «За разминирование» II степени. Он стремился передать участникам сбора свой бесценный опыт, накопленный за годы службы.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Егошин и гвардии рядовой Павел Маркевич из инженерно-саперного подразделения 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на безопасном расстоянии от места уничтожения взрывоопасных предметов оборудовали подрывную станцию, а их товарищи проложили к ней магистральный провод.

Когда все электровзрывные сети были собраны, обучаемые под командованием офицеров удалились на безопасное расстояние. Военнослужащему инженерно-саперного подразделения 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии рядовому Дмитрию Костюку доверили подключить к магистральному проводу подрывную машинку

КПМ-1М и подготовить ее к работе.

По команде руководителя занятия Дмитрий Егошин осуществил подрыв имитируемых взрывоопасных предметов. Грохот взрыва и большой столб серого дыма возвестили о том, что миссия саперов удалась: «мины» и «снаряды» ликвидированы…

На следующий, завершающий день сбора все его участники успешно сдали зачет. Уже вскоре в соответствии с приказом командующего войсками Западного оперативного командования военнослужащие будут распределены по подвижным группам разминирования соединений и воинских частей.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора