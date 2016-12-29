«Лепестки» «Тюльпана» в воздухе: впечатляет!

Осиповичский полигон по праву считается артиллерийским — навряд ли в наших Вооруженных Силах найдется артиллерийское подразделение, которое не приветствовало бы когда-либо залпом орудий этот полигон. Но ратные будни, насыщенные мероприятиями боевой подготовки, проходят здесь не только у «бога войны». Частые гости на полигоне и подрывники 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов, которые занимаются утилизацией боеприпасов.

…Армейский уазик прыгает по полигонному рельефу, терпеливо везя нас к месту подрывных работ. Как тут не заметить: по мере продвижения вглубь полигона количество воронок от разорвавшихся снарядов пропорционально растет… Сразу видно, что полигон — артиллерийский.

Заместитель начальника базы по идеологической работе подполковник Сергей Рыжков показывает зону, где подрывники части утилизируют боеприпасы.

Специалисты 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов построились в одну шеренгу. Как и положено перед такими мероприятиями, начальник участка подрывных работ прапорщик Александр Гордей проводит с подчиненным личным составом инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, проверяет документы на допуск к ведению подрывных работ.

Кстати, обучение военнослужащие проходят в Институте переподготовки и повышения квалификации МЧС. Длятся курсы около двух месяцев. Учеба насыщенная и интересная, упор делается на практические занятия: саперные работы, подрывы… По окончании этих курсов обучаемому выдается специальное удостоверение, позволяющее заниматься подрывными работами.

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Итак, первым за дело берется… экскаватор. Необходимо выкопать несколько котлованов, в которые будут закладывать боеприпасы, подлежащие утилизации. Умелому экскаваторщику рядовому контрактной службы Евгению Солодухе понадобилось на это всего несколько минут.

Затем саперы аккуратно вы­грузили снаряды и разместили их на дне котлованов. При этом соединили специальным шнуром, посредством которого и будет осуществляться подрыв.

— Каждые подрывные работы требуют строгого соблюдения инструкций и правил техники безопасности, — отметил прапорщик Александр Гордей. — Все здесь опытные саперы, на счету которых более сотни подрывов. Сейчас будем утилизировать 240‑мм мины, предназначенные для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Каждая из них весит более 350 килограммов — и по нормам мы не можем уничтожать одним взрывом большое количество таких мин. Поэтому подготавливаем несколько котлованов, как того требует технологический процесс.

На самом деле это далеко не вся наша подготовка — началась она еще несколько дней назад… Сначала готовятся документы разрешения на утилизацию боеприпасов, они согласовываются с вышестоящим начальством. После того как нам дают зеленый свет, мы занимаемся подготовкой боеприпасов, погрузкой их в машины. При этом попутно оповещаем местные органы власти о том, что будут проходить подрывные работы. А с самого раннего утра, за несколько часов до начала подрывных работ, по десятикилометровому периметру выставляется оцепление из военнослужащих. У них своя задача — никого не пропускать в район подрывных работ.

Также Александр рассказал о том, что утилизируются лишь те боеприпасы, которые не состоят на вооружении в наших Вооруженных Силах. Это делается с целью экономии средств, которые тратятся на их содержание.

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С момента нашего приезда прошло около двух часов. За это время было выкопано четыре котлована, в них ждало своей участи несколько мин…

К бункеру, откуда и будет проводиться подрыв, побежал один из саперов. На ходу он разматывал кабель подрывной машинки ПМ‑1.

Все готово к подрыву: электродетонаторы соединены, закладки засыпаны песком. Осталось лишь удалиться всем на безопасное расстояние…

Направляясь в укрытие, расположенное на удалении двух километров, я побеседовал с одним из специалистов — старшим сапером участка подрывных работ сержантом контрактной службы Валерием Забродиным. Он рассказал, что служит здесь уже около двух лет. И имеет немалый опыт в подрывном деле — уже более двухсот раз наблюдал за тем, как «прощаются с жизнью» боеприпасы.

— Разлет осколков «тюльпановских» мин доходит до полутора тысяч метров, — пояснил старший сапер, — потому минимальное разрешенное расстояние, на котором могут находиться люди, — не менее двух километров. Сам я местный и с детства привык к тому, что со стороны полигона частенько доносится эхо взрывов… Прежде и не знал, что самые мощные взрывы — дело рук армейских подрывников.

Отойдя на безопасное расстояние, мы связались по рации с прапорщиком Александром Гордеем. И тот, убедившись, что в районе подрывных работ людей нет, подал команду «Подрыв».

Самого взрыва, признаться, я не увидел — помешала плотная завеса тумана и снега. Зато прочувствовал его всем своим телом. Земля содрогнулась, а по ушам словно ладонями ударили… Действительно впечатляет!

Стоящий рядом старший сапер-контрактник Валерий Забродин связался с начальником участка подрывных работ. Что ж, приятно было узнать: «Лепестки» «Тюльпана» расцвели…

Старший лейтенант

Ян Горбанюк,

«Ваяр», фото автора