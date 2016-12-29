Объединённая отраслевая профсоюзная организация создана в Вооружённых Силах

Учредительное собрание Объединенной отраслевой профсоюзной организации, объединяющей гражданский персонал Вооруженных Сил Республики Беларусь Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений состоялось 27 декабря в столичном Доме профсоюзов. Оно прошло в рамках модернизации профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси.

На мероприятие были приглашены представители проф­комов, действующих в воинских частях и других структурах, которые находятся в ведении Министерства обороны.

Присутствующие обсудили вопросы, касающиеся образования на базе первичных организаций Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений с правами юридического лица и единой профсоюзной структурой. Кроме того, они одобрили проект положения о данной организации, избрали ее профсоюзный комитет, президиум, ревизионную комиссию.

Председателем Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил избран полковник запаса Владимир Счастный.

Создание Объединенной отраслевой профсоюзной организации позволит улучшить взаимодействие между сторонами социального партнерства, эффективнее решать вопросы на местах. Появится также возможность наладить обмен профессиональными знаниями, подчеркнули участники учредительного собрания.

Наша справка

Владимир Андреевич Счастный родился 10 августа 1966 года в поселке городского типа Островец Гродненской области.

После учебы в Минском суворовском военном училище поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, которое окончил в 1987 году. В 2006 году получил диплом командно-штабного факультета учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

За годы службы в Вооруженных Силах СССР, а затем Республики Беларусь занимал различные должности в органах идеологической работы. До избрания на пост председателя Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений трудился в инспекционном управлении главной военной инспекции Вооруженных Сил.

Награжден медалью «За отличие в воинской службе» I степени (СССР), медалями «За бездакорную службу» трех степеней и другими.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора