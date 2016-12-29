С расчётом на экономию, с пользой для армии

Во вторник в 30‑й отдельной железнодорожной бригаде состоялось торжественное открытие нового отдела диагностики и ремонта грузоподъемных машин. Это уникальное по своему предназначению и спектру выполняемых задач ремонтное подразделение является единственным в Вооруженных Силах и транспортных войсках.

В церемонии открытия приняли участие начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны генерал-майор Сергей Новиков, заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Андрей Федин, начальник бронетанкового управления Министерства обороны полковник Олег Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Сергей Рында, военнослужащие бригады. Символично, что открытие отдела состоялось в день 80‑летия 77‑го отдельного Краснознаменного мостового железнодорожного батальона 30‑й отдельной железнодорожной бригады.

Почетные гости перерезали красную ленту на входе в цех. Ее кусочки займут почетное место в музее транспортных войск.

Событие это стало новой вехой в истории развития транспортных войск.

— Вы шагнули вперед и создали задел, который позволит нам развиваться и совершенствоваться, — обратился к представителям департамента транспортного обеспечения и сотрудникам отдела заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил полковник Андрей Федин. — Это веха не только в развитии транспортных войск, но и Вооруженных Сил в части, касающейся освоения тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию.

До недавнего времени Вооруженные Силы и транспортные войска располагали только одним цехом по ремонту грузоподъемных машин и механизмов — в 1371‑й инженерной базе (пос. Красное). Но номенклатура ремонта там ограничивается автокранами. Созданный же в 30‑й отдельной железнодорожной бригаде отдел отличается от других ремонтных подразделений возможностью решения множества новых задач.

Организационно отдел состоит из лаборатории и цеха по ремонту грузоподъемных машин. Лаборатория предназначена для проведения диагностики и экспертизы грузоподъемных кранов методом неразрушающего контроля, а сотрудники цеха выполняют ремонтно-восстановительные работы, проводят обслуживание кранов.

Причем неважно, на каком шасси установлено грузоподъемное оборудование — на базе грузового автомобиля или же гусеничной эвакуационной машины. Нужно провести текущий ремонт узлов и агрегатов шасси, на котором смонтировано оборудование? Эта задача также под силу слуцким ремонтникам.

К несомненному преимуществу лаборатории можно отнести ее мобильность — на вооружении специалистов находятся современные компактные средства диагностики. Мобильная группа лаборатории на специальном транспорте может выехать в любую точку Беларуси, при помощи этого оборудования провести там диагностику крана и принять решение — ремонтировать его на месте или доставлять грузоподъемную машину в Слуцк. Это позволяет экономить время, моторесурс техники и материальные средства.

— Созданный отдел позволяет решать комплекс задач — восстановление неисправной техники, эксплуатирующейся в войсках, а также номенклатуры специальной техники Вооруженных Сил — бронетанкового управления и управления РАВ, — подчеркнул начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны генерал-майор Сергей Новиков. — В перспективе на базе этого отдела мы планируем освоить восстановление подкрановых путей козловых и специальных кранов, которые сегодня используются в арсеналах и артиллерийских базах вооружения.

Как отметил генерал-майор Сергей Новиков, созданное подразделение решает две государственных задачи: это самостоятельное и независимое от других организаций проведение диагностики и ремонта сложного оборудования, а также экономия денежных средств, создание новых рабочих мест.

…Смотря на свежевыкрашенные, отделанные металлопрофилем стены, оборудованное в соответствии со всеми требованиями охраны труда освещение и новенькие, будто только с завода, станки, невольно задаешься вопросом: сколько же денег было вложено в создание и оснащение отдела, какие усилия для этого потребовались?

— Силами офицеров департамента транспортного обеспечения Министерства обороны был проведен ряд организационных мероприятий, — ответил на вопрос корреспондента генерал-майор Сергей Новиков. — К примеру, железнодорожные подвижные мастерские уже нецелесообразно использовать по предназначению, сейчас актуальны мобильные мастерские на автомобильных шасси. А оборудование, которое было установлено в железнодорожных мастерских, все еще способно выполнять задачи по ремонту, в связи с этим часть станков и инструмента была позаимствована оттуда. Кроме того, мы закупили современное оборудование за счет материальных средств, вырученных от реализации высвобождаемого имущества.

Среди новинок можно отметить техническое обеспечение участка по ремонту гидравлического оборудования и изготовлению рукавов высокого давления.

— С созданием отдела воинская часть способна решать вопросы в области промышленной безопасности в отношении потенциально опасных объектов. Прежде нам приходилось ремонтировать подъемные машины и механизмы на предприятиях промышленности, а теперь мы в силах и вправе самостоятельно провести их ремонт. Это существенно сэкономит не только время, но и деньги. А наличие необходимого оборудования позволяет нам выполнять те работы, которые в других частях никто не делает. Например, раньше рукава высокого давления закупались, а теперь благодаря участку по ремонту гидравлического оборудования можем изготавливать их самостоятельно, — рассказал заместитель командира по вооружению — начальник технической части 30‑й отдельной железнодорожной бригады подполковник Юрий Юндель. — Кроме того, у нас есть свой участок по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики. Благодаря ему стал возможен ремонт и настройка приборов безопасности для грузоподъемных кранов, которые широко используются на автомобилях различных модификаций.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора