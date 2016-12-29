Начавшиеся на волне «арабской весны» выступления против законного правительства Сирии в марте 2011 года привели к массовым беспорядкам в различных городах, а уже к лету того же года переросли в полномасштабный вооруженный конфликт. Казалось, ситуация будет развиваться по уже накатанному на арабском Востоке сценарию свержения лидера страны Башара Асада и трансформации сирийской политической системы. Но у руководства Сирии хватило политической воли и материальных ресурсов для того, чтобы сломать стереотип неизбежной победы «демократических ценностей» и эффективно противодействовать дестабилизационному сценарию.

Каковы ставки в этой игре? На этот и другие вопросы представителя Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» отвечает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела (проблем военной безопасности) научно-исследовательского управления (военно-гуманитарных исследований) НИИ Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат социологических наук полковник запаса Александр Тиханский.

— В настоящее время сирийский кризис перешагнул далеко за границы региона и демонстрирует один из этапов глобального противостояния мировых центров силы. Но тем, кто рассматривал Сирию как проходное препятствие на пути к достижению геостратегических целей на Ближнем Востоке, не удалось перешагнуть сирийский «рубикон». И это стало историческим прецедентом, позволившим консолидироваться всем конструктивным силам, нацеленным на противостояние дестабилизации.

— Кто, на ваш взгляд, заинтересован в стратегической нестабильности?

— Те, кто финансирует и политически поддерживает незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Сирии, рассматривают вооруженный конфликт в этой стране в качестве одного из этапов стратегии дестабилизации большого Ближнего Востока. Как видите, благодаря решительным действиям законных сирийских властей эта стратегия дала сбой.

Вспомните, как все начиналось. В ходе «арабской весны» были свергнуты национальные правительства Египта и Ливии, государств с еще недавно сильной властью и вполне определенной идеологической базой. Государственный переворот произошел также в Тунисе, по ряду других стран региона прокатились массовые беспорядки, инспирированные извне.

Территория Сирии интересна как государствам-соседям, так и крупным нефтепотребляющим странам, и в этом интересе находится ключ к ответу на заданный вами вопрос. Предполагается, что было бы неплохо создать на территории страны транзитную инфраструктуру для поставок энергоносителей из Катара, Королевства Саудовская Аравия, стран Северной Африки в Турцию и государства ЕС. По сравнению с нынешней практикой транспортировки сжиженного газа морским путем вариант перекачки по трубопроводам существенно дешевле, а следовательно, выгоднее для поставщиков.

Кроме того, в территориальных водах страны геологи обнаружили 14 нефтяных бассейнов, среди которых — четыре очень крупных месторождения. В том случае, если информацию подтвердят международные эксперты, эти месторождения смогут обеспечить объемы добычи нефти, сравнимые с объемами, добываемыми в Кувейте. Геологи нашли в Сирии и огромные залежи природного газа. Если суммировать все разведанные запасы сирийского газа, Дамаск может выйти на четвертое место в мире по объему его добычи…

— Наряду с внешними игроками в самой Сирии также существуют силы, заинтересованные в смене политических элит страны. Вкратце поясните: что они собой представляют?

— Изначально политическим крылом непримиримой оппозиции формально являлся «Сирийский национальный совет». Организация была создана в октябре 2011 года в Стамбуле, в ее состав вошло более 200 оппозиционных политиков, по большей части эмигрантов, в том числе членов радикальной суннитской группировки «Братья-мусульмане» и представителей курдской общины.

Просуществовав в качестве «легитимного органа власти» в течение года, «Сирийский национальный совет» оказался не в состоянии преодолеть внутренние противоречия. Он не пользовался популярностью среди оппозиционеров, проживающих в Сирии, не оказывал влияния на военное крыло «непримиримых» и не смог выделить из своей среды харизматичного лидера, способного претендовать на пост главы государства.

В ноябре 2012 года в Катаре была создана новая структура, которая получила наименование «Национальная коалиция сирийских революционеров и оппозиционных сил» (НКСРОС). В день объявления о создании коалиции ее признали в качестве «законного представителя сирийского народа» Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, несколькими днями позже — Турция и все 27 стран Европейского союза. Получив широкое международное признание, НКСРОС категорически отвергла переговоры с представителями государственной власти Сирии и постоянно обращалась с просьбами к Западу о помощи в создании «бесполетных зон», финансировании и дополнительных поставках оружия.

Военное крыло непримиримой оппозиции составляют НВФ из числа представителей запрещенной в Сирии и ряде других стран мира исламистской группировки «Братья-мусульмане», военнослужащих-суннитов, дезертировавших из армии Сирии, членов «Аль-Каиды», иностранных наемников (религиозных экстремистов из арабских и целого ряда других государств), а также сирийских граждан, представителей светской оппозиции, находящихся в меньшинстве.

Наиболее многочисленной военной организацией непримиримой оппозиции в течение длительного времени была «Свободная сирийская армия» (ССА), о создании которой в июле 2011 года провозгласила группа дезертиров из вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Впоследствии в ССА влилось большое количество зарубежных наемников, вооружение и финансирование ее боевиков осуществляется из-за рубежа.

— Очевидно, что для провоцирования конфликта используются религиозные противоречия…

— Да, правящая элита принадлежит к малочисленной шиитской общине алавитов, тогда как большинство населения Сирии является суннитами.

Приходится констатировать, что в Сирийской Арабской Республике продолжается внутренний вооруженный конфликт общегосударственного масштаба. Диверсионно-террористические акты и боестолкновения между силами поддержания правопорядка и многочисленными НВФ отмечаются в большинстве провинций страны, на всей протяженности сирийско-турецкой границы, на отдельных участках сирийско-ливанской и сирийско-иорданской границ, а также на Голанских высотах.

В результате активных боевых действий разрушено множество жилых и административных зданий в городах, где происходили боестолкновения. Боевики НВФ нередко предпринимают провоцирующие обстрелы приграничных территорий сопредельных государств. В частности, в районе Голанских высот израильские военные открывали ответный огонь по сирийской территории, Турция реагировала на подобные инциденты еще более агрессивно.

Отмечен рост преступлений на религиозной почве — учащаются столкновения мусульман-суннитов с алавитами, нападения боевиков на палестинцев, христиан, представителей других национальных и религиозных меньшинств.

На этом фоне силовые структуры Сирии, в отличие от Туниса и Египта, сохранили верность законной власти и главе государства. Выполняя свои обязанности по поддержанию порядка, армия и полиция Сирии выступили в качестве основного стабилизирующего фактора.

— В чем секрет успеха тактики и стратегии сирийской армии?

— Не только я, но и ряд других военных специалистов утверждает, что успех сил поддержания правопорядка в борьбе с НВФ возможен лишь в случае применения комбинированных тактических моделей ведения войны с ними. К примеру, еще в первой половине 2013 года наблюдалось внедрение моделей, общий смысл которых в том, чтобы контролировать столицу и важнейшие коммуникационные узлы страны, временно оставив окраины, осуществлять «точечную» целенаправленную зачистку городов, в которых пытаются закрепиться боевики. Перехват стратегической инициативы сирийской армией в мае 2013 года свидетельствует о том, что ее командованию удалось успешно применить эти модели…

Руководство Сирии использует для противодействия незаконным вооруженным формированиям все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, их применение осуществляется согласованно, по единому замыслу и плану. Это позволяет удерживать контроль над наиболее важными районами страны, чему в немалой степени способствует активная финансовая и военная помощь со стороны Ирана, а также позиция России и Китая, заключающаяся в недопущении применения третьими сторонами иных методов урегулирования сирийского конфликта, кроме политического.

Военная операция России в Сирии является не только стабилизирующим фактором на Ближнем Востоке, но и существенным вкладом нашего союзника в борьбу с международным терроризмом.

Беседовал Константин Егоров