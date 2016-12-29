ЗИЛ‑131:полноприводный воин бездорожья

Ушла эпоха — так принято говорить обо всем, что кануло в Лету. Уходят на покой люди, автомобили, самолеты и предприятия. Людей, которые создавали ту самую эпоху, вы наверняка не знали лично, самолеты всегда были где-то высоко в небе. А вот автомобильная техника окружает нас каждый день. Может, потому я с грустью воспринял весть о ликвидации еще одного автомобильного завода, который 100 лет производил надежные и неприхотливые грузовики. Ушла эпоха Завода имени Лихачёва — из средств массовой информации стало известно, что недавно он выпустил последний грузовик ЗИЛ‑43276Т и в скором времени будет ликвидирован… Самое время навестить «старичка» ЗИЛ‑131!

По требованию военных

ЗИЛ‑131 явился преемником проверенного временем полноприводного ЗИЛ‑157, но существенно устаревшего к тому времени — армии нужен был принципиально новый грузовик. Прототипом для него должен был стать ЗИЛ‑130, производство которого только-только наладили на заводе.

Но военные автомобилисты — основные заказчики и приемщики продукции завода — попытки унификации военной машины и автомобиля для народного хозяйства пресекли на корню. Для службы в армии требовался более простой и надежный автомобиль, который отвечал бы современным требованиям не только в техническом плане, но и по дизайну экстерьера. Дутые крылья со встроенными световыми приборами и витиеватая решетка радиатора принципиально новой кабины ЗИЛ‑130 существенно осложняли доступ к основным узлам и агрегатам автомобиля. В результате получилось то, что получилось, — упрощенные обводы кабины и заимствованные у младшего гражданского брата агрегаты.

Гидроусилитель руля, электропневматический привод включения переднего моста и новый 150‑сильный восьмицилиндровый двигатель — вот то, что отличало советскую новинку тех лет от «колуна» ЗИЛ‑157. Было у ЗИЛ‑131 и то, что теперь активно используется конструкторами и инженерами при создании современных гламурных кроссоверов — передний мост ЗИЛа включается всего лишь щелчком тумблера на панели приборов.

Первой модернизации «стотридцатьпервый» подвергся в 1986 году, он получил модификацию ЗИЛ‑131Н. Его производство в Москве было прекращено в 1994 году в связи с началом выпуска нового ЗИЛ‑4334, но на Уральском автомоторном заводе производство ЗИЛ‑131Н продолжалось под маркой АМУР‑521320. В настоящее время ЗИЛ‑131 не выпускается, но в Вооруженных Силах Республики Беларусь окончательно отказываться от «старичков» не собираются — благодаря своей надежности и ремонтопригодности ЗИЛ‑131 трудятся в войсках наравне с отечественными МАЗ‑6317.

Заводи — и поехали!

Найти обычный ЗИЛ‑131 оказалось не так-то просто — на службе в армии остались, как правило, спецмашины. На помощь пришла Борисовская объединенная организационная структура ДОСААФ. На «вооружении» общества находятся четыре ЗИЛ‑131Н, выпущенные в конце 1980‑х годов. Ежедневно эти грузовики проезжают сотни километров по автодрому и улицам Борисова. Только за восемь последних лет один из грузовиков около четырех раз «обнулял» пробег — цифры на одометре достигали 99.999 километров. А общий пробег автомобиля, на котором мне удалось прокатиться за рулем, составляет около 700.000 километров! Впечатляет, не правда ли?

Приступим к тест-драйву с оценки внутреннего убранства кабины. В салоне просторно, руль большой, рычаг коробки передач находится в удобном месте — его не нужно искать рукой. Панель приборов тяжелая, металлическая, но не перегруженная указателями. Водитель, который ни разу не сидел за рулем советского грузовика, найдет много чего незнакомого на торпедо — манометр давления воздуха в шинах, указатель тока и двухстрелочный манометр для контроля давления воздуха в системе пневмопривода тормозов.

А вот классического тахометра нет — водитель ЗИЛ‑131 должен определять обороты мотора по звуку. Внутри по-спартански просто, но в то же время довольно эргономично. Если же станет жарко в кабине — выручат поворотные форточки. Замерз — включай отопитель! В общем, уровень комфорта за рулем ЗИЛ‑131 не хуже, чем у легковых автомобилей тех лет.

…Проверив положение рычага КПП, поворачиваю ключ в замке зажигания. Помня со времен учебы на УПК, что ключ отпускать нельзя, дожидаюсь ответа двигателя и чуть-чуть «перегазовываю» по старой привычке педалью газа. Она, кстати, выполнена в лучших традициях грузового автомобилестроения — напольная, в форме подставки для ног.

Звук работающего мотора вызывает у меня, привыкшего к «писку» малолитражных современных моторов, уважение. Чтобы рационально реализовать потенциал V‑образного двигателя, конструкторы установили в автомобиль пятиступенчатую трансмиссию. Но торопиться трогаться с места с первой передачи не стоит — она предназначена только для начала движения на подъемах. Выжимаю педаль сцепления, включаю вторую передачу и чуть надавливаю на педаль газа. Звук мотора притихает, автомобиль напоминает затаившегося хищника, отпускаю сцепление и так же резко нажимаю на газ — автомобиль рванул!

Заезжаем на первое упражнение — «восьмерку». Затем под чутким руководством мастера производственного обучения управлению механическим транспортным средством Борисовской объединенной организационной структуры ДОСААФ Юрия Дементея я попробовал заехать задним ходом в бокс. Раньше, десять лет назад, на учебном ГАЗ‑52 я мог делать это с закрытыми глазами. А теперь с трудом заехал, не коснувшись ограничителей. Естественно, не без помощи инструктора… Кстати, руль вращается легко и без существенных люфтов.

А вот плавно затормозить без привычки оказалось непросто — из-за сильного нажатия на педаль грузовик остановился как вкопанный. Инструктор тут же пояснил: «Старайся не выжимать пневмотормоз сильнее 1 кгс/см2, следи за двухстрелочным манометром». Только теперь я начал понимать истинное предназначение многих указателей на панели приборов.

Есть такое мнение

— ЗИЛ‑131 — отличный автомобиль для своего времени, — считает Юрий Дементей. — Сегодня ему трудно конкурировать с современными грузовиками, но как «парту на колесах» его еще можно долго использовать. Для примера, каждый год этот ЗИЛ дает право управления многотонными машинами примерно шестидесяти парням и девушкам.

Юрий Дементей рассказал такую историю: 38‑летняя женщина пришла постигать водительское мастерство. Получила категорию В, затем сдала на этом ЗИЛ‑131Н в ГАИ экзамен на право управления грузовиками, а через какое-то время снова пришла в ДОСААФ — уже за правами категории Е. Оказалось, что у нее муж работает дальнобойщиком, дети выросли и уехали из родного дома, вот она и решила стать напарницей мужа и вместе с ним вглядываться в даль автомобильных дорог.

— Водители, которые обучаются в интересах Вооруженных Сил, также легко осваивают эту машину, — уверен инструктор. — Азы управления грузовыми автомобилями они получают у нас, а во время доподготовки водителей в самой воинской части и после совершения 50‑километрового марша с легкостью освоят любую другую модель.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора и из открытых источников