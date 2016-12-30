И крепость рук, и сила духа

На днях в Гродненском гарнизоне прошел чемпионат Западного оперативного командования по гиревому спорту. В соревнованиях приняло участие около 50 спортсменов.

Уже многие годы этот вид спорта активно культивируется в 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде — и команда этого соединения ожидаемо была фаворитом турнира. Но если в минувшем году гродненские гвардейцы легко побеждали соперников, на этот раз ситуация в корне изменилась. Отлично подготовили военнослужащих своих воинских частей к участию в чемпионате начальники физической подготовки и спорта 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии лейтенант Владислав Шумовский, 111‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии капитан Сергей Трушко, 74‑го отдельного полка связи капитан Олег Капачель. В ряде весовых категорий представители этих команд потеснили победителей минувших лет.

По результатам трех этапов первое место в чемпионате завоевала команда 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Серебряными призерами стали спортсмены 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, бронзовыми — гиревики 111‑й гвардейской артиллерийской бригады.

Церемония награждения победителей прошла в завершающий день соревнований. Дипломы и кубки, завоеванные в семи весовых категориях в личном зачете и в командном первенстве, призерам вручил начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Западного оперативного командования подполковник Андрей Гаврильчик.

Среди триумфаторов турнира — четыре представителя 6 омбр — гвардейцы прапорщик Виталий Пачин, старшина контрактной службы Дмитрий Халупа, рядовой Валерий Радевич, сержант Александр Ярошевич. Золотой медали в весе до 70 кг был удостоен представитель 74‑го отдельного полка связи майор Александр Красовский. В весовых категориях до 80 и до 75 кг победителями стали военнослужащие 11 омбр гвардии рядовой Алексей Листопад и гвардии младший сержант Олег Протасевич.

По итогам чемпионата гиревикам, выполнившим соответствующие нормативы, были присвоены или подтверждены спортивные разряды (до 1‑го разряда включительно).

— Победители состязаний в каждой весовой категории войдут в сборную Западного оперативного командования по гиревому спорту, — пояснил подполковник Андрей Гаврильчик. — Уже вскоре на базе 74‑го отдельного полка связи для них будет организован сбор по подготовке к участию в чемпионате Вооруженных Сил по гиревому спорту, который уже не за горами.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора