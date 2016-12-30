Лучше пока ещё не придумали

Эта грозная машина впервые в истории заняла сразу две строчки в рейтинге бронетехники. Верхнюю — по своим боевым характеристикам, превзойти которые до сих пор не смогли ни в одной армии мира. И нижнюю.

САУ разрабатывали почти 15 лет. Это антирекорд в создании вооружения. Но именно он позволил 2С19 «Мста-С» стать одной из лучших в своем классе.

В начале 1970-х годов холодная война между СССР и США достигла своего пика. Аналитики все чаще говорили о неизбежной «горячей развязке». Фактически мир стоял на пороге третьей мировой войны. Главным сдерживающим фактором, остужающим горячие головы генералов блока НАТО, планировавших разговаривать с Советским Союзом с позиции силы, являлась хорошо обученная и оснащенная армия. Страны Запада стремились перехватить техническую инициативу. В частности, была принята доктрина «борьбы со вторыми эшелонами». Ее суть заключалась в том, чтобы наносить поражение с дистанции, исключающей огневой контакт с противоборствующей стороной. Проще говоря, подло бить исподтишка, зная, что соперник не сможет дать сдачи.

Страны блока начали разработки дальнобойной артиллерийской системы, способной применять тактические ядерные боеприпасы. Она должна была поражать цели на дальности не менее 30 километров. СССР ответить было нечем. Пока.

В 1976 году начальник центрального конструкторского бюро Уральского завода транспортного машиностроения Юрий Томашов получил распоряжение разработать облик будущей самоходной артиллерийской системы. Задача была не просто сложной, а практически невыполнимой. Юрий Васильевич считался одним из опытнейших советских конструкторов, создавших немало прекрасных образцов вооружения, включая зенитный ракетный комплекс «Круг», самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», самоходную пушку 2С5 «Гиацинт». Но на этот раз ему предстояло решить задачу со множеством неизвестных. У конструктора практически не было исходных данных: ни базового шасси, ни орудия, ни даже примерных характеристик будущей САУ. Единственное требование — дальность стрельбы должна была быть не менее 30 километров. Научно-исследовательские работы завершились только к 1980 году. С этого момента началась официальная разработка САУ.

Для начала требовалось сконструировать артиллерийское орудие. Его разрабатывало особое конструкторское бюро волгоградского завода «Баррикады». Во время Сталинградской битвы предприятие полностью разрушила немецкая авиация. Корпуса завода по нескольку раз переходили из рук в руки. После войны завод построили заново, оснастили самым современным оборудованием. Многие используемые там технологии считались уникальными. Неслучайно именно специалистам ОКБ‑2 под руководством конструктора Георгия Сергеева предстояло спроектировать и построить, как там говорили, орудие будущего, которое по дальности, скорострельности, огневой мощи должно было превзойти основные советские системы МЛ‑20, Д‑1 и Д‑20. Итогом работы стало принятие на вооружение гаубицы 2А64 калибра 152 мм. Испытание на Ржевском полигоне показало высокие характеристики орудия. Теперь, что называется, его требовалось «нарастить» до самоходки.

САУ Юрий Томашов проектировал под обозначением «Объект‑316». Первоначально самоходку планировалось построить на базовом шасси танка Т‑72. В принципе, это было самое простое решение. Военная промышленность производила их массово, не было перебоев с материалами и комплектующими. Кроме того, время показало высокую надежность шасси.

Однако полигонные испытания САУ выявили один, но весьма серьезный недостаток. При ведении огня самоходка сильно раскачивалась, что снижало точность огня. Юрий Томашов принял решение кардинально доработать шасси. От семьдесятдвойки взяли только геометрию корпуса, двигатель и приводы управления. Новые катки и торсионы разработали по такой же технологической схеме, как и у Т‑80. Это повысило не только устойчивость при ведении огня, но и проходимость. В 1986 году на Уралтрансмаше изготовили первую партию из шести боевых машин. Это был редкий случай, когда новый образец испытывали сразу в составе подразделения. Точнее — в составе артиллерийской батареи.

На доводку образца понадобилось еще три года. И только в 1989 году новая самоходка «Мста-С» поступила на вооружение Советской Армии.

По некоторым данным, работы по 2С19 завершились еще в 1987 году. Сроки принятия на вооружение советское военное руководство перенесло сознательно. Дело в том, что после подписания соответствующего документа в войска должно было поступить большое количество новых самоходок. Но, как оказалось, собирать их было негде. Производственные мощности Уралтрансмаша находились на реконструкции. Поэтому специально под 2С19 пришлось строить завод в Стерлитамаке. А для этого требовалось время. Не сразу удалось наладить и массовое производство боеприпасов. В САУ используются осколочно-фугасные, кассетные, кумулятивные, корректируемые снаряды. «Мста-С» может использовать и ядерный спецбоеприпас мощностью до трех килотонн в тротиловом эквиваленте.

И все же главной особенностью 2С19 стало использование новейших активно-реактивных снарядов — АРС. От обычных — осколочно-фугасных — отличались тем, что в корпус АРС установлен реактивный двигатель, который придает снаряду дополнительную скорость на траектории полета. Это значительно увеличило дальность стрельбы. «Мста-С» первой из советских артиллерийских систем этого класса могла поражать цели на расстоянии 30 километров.

От других систем 2С19 отличается огромной башней. Она сварена из катаных броневых листов, защищает экипаж от пуль и осколков. В башне находятся рабочие места командира, наводчика и заряжающего, гаубица 2А64 с системой наведения и прицеливания, система автоматизированной подачи снарядов и зарядов, боеукладка на 50 выстрелов, агрегат бортового питания, фильтровентиляционное оборудование, средства связи и система герметизации казенной части гаубицы, предотвращающая загазованность боевого отделения. Масса башни без боекомплекта составляет почти 14 тонн, а общий вес САУ превысил 42 тонны. Для самоходки этот вес посчитали избыточным, однако после ходовых испытаний на «броневую диету» ее сажать не стали. Претензий к маневренности и проходимости не было. Огромную самоходку до максимальных 60 километров в час уверенно разгоняет 12‑цилиндровый двигатель мощностью 840 лошадиных сил, способный работать на разных видах топлива: дизеле, бензине, керосине.

2С19 произвела настоящий фурор в мире бронетехники. По классификации НАТО она получила индекс M1990 Farm — фермер. Превзойти советскую САУ на Западе не смогли. Большая дальность стрельбы и высокая скорострельность — до 10 выстрелов в минуту — впечатляли. Произвести залп и сменить огневую позицию «Мста-С» успевала раньше, чем первые снаряды достигали цели.

САУ поставлялись в Сухопутные войска Советской Армии, а также в дружественные СССР страны. Самоходка принимала участие в вооруженных конфликтах. В ходе эфиопо-эритрейской войны в 1998 году на долю 2С19 пришлось свыше 90 процентов всех уничтоженных особо важных целей: КП, складов, аэродромов…

За создание самоходки 2С19 «Мста-С» впервые в истории конструкторский коллектив был удостоен сразу двух премий — Государственной и Ленинской. В 1990 году Юрию Томашову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Его детище модернизируется и производится до сих пор. Новую гаубицу, способную заменить 2С19, пока еще не придумали.

Юрий Андреев