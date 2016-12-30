На 227‑м общевойсковом полигоне экипажи танковой роты 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады приступили к совершенствованию навыков стрельбы из танка Т‑72Б.

В том, что танкисты встречают канун Нового года «в полях», нет ничего необычного. Гвардейцы живут по особенному, «боевому» календарю. Очередной учебный год начался уже месяц назад, из «учебки» в конце осени прибыло пополнение — и в подразделениях приступили к слаживанию экипажей. Ну а более эффективного способа почувствовать локоть армейского товарища, чем стрельба, придумать трудно.

…На танковой директрисе оживленно — гвардейцы заканчивают приготовления к занятию. Первые три экипажа уже выстроились у танков: оценивать их действия начинают с выполнения норматива по заряжанию боекомплекта. Загружают не штатные артвыстрелы, а 14,5‑миллиметровые снаряды. На начальных этапах слаживания вполне достаточно и стрельбы заменителями штатных снарядов.

Над полигоном слышен громкий сигнал: дано добро на стрельбу. Гвардейцы быстро занимают штатные места, башни танков начинают двигаться — идет проверка исправности системы управления огнем. Звучит команда, и боевые машины устремляются вперед, навстречу мишеням.

— Сегодня наши экипажи выполняют 2‑е упражнение контрольных стрельб, — поясняет командир танковой роты гвардии капитан Антон Шалухо. — Оно отлично подходит как для совершенствования навыков танкистов, так и для проверки их профпригодности. На этом полевом выходе я, можно сказать, знакомлюсь с военнослужащими, прибывшими из «учебки». Видеть их в деле на огневых рубежах до этого еще не доводилось. Впереди много работы, ведь совершенству нет предела.

Особенность 2‑го упражнения контрольных стрельб из танка в том, что цели (появляющиеся и движущиеся) поражаются с применением различных способов ведения огня, из различного вооружения и со сменой огневых позиций. Не меньшую роль, чем мастерство каждого танкиста, здесь играет слаженность экипажа. А вот ее «танковым трио» 355 отб по объективным причинам пока недостает. Ведь вести боевую работу в таком составе им приходится впервые.

— Первую стрельбу в составе танковой роты мы с товарищами ждали с нетерпением, — признался командир танка гвардии младший сержант Владислав Губарь. — Хотелось показать себя командирам, ознакомиться с боевыми возможностями экипажа, да и просто соскучились мы по работе на огневых рубежах. И первый блин не вышел комом — результаты наш экипаж показал неплохие. А ведь упражнение выполняли непростое: многие цели поражаются с ходу. На командира ложится большая ответственность. Нужно руководить действиями механика-водителя, корректировать стрельбу наводчика орудия, максимально быстро обнаруживать цели… Но в таких условиях слаженность экипажа возрастает с каждой минутой.

…С вышки было отлично видно, как малиновые трассы снарядов и пуль пронзали мишени. Гвардии капитан Антон Шалухо не скрывал удовлетворения.

Однако на разборе занятия ротный не спешил хвалить подчиненных — а обращал внимание на нюансы, над которыми нужно работать и работать. Впрочем, танкисты и сами понимают: стать настоящими профессионалами им еще предстоит.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Дениса Малышица