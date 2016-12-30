Не просто соседи, а друзья

В том, что городской поселок Мачулищи связан с Вооруженными Силами самыми тесными узами, убеждаешься, едва переступив порог местного исполкома. В коридоре можно увидеть стенды с портретами заслуженных жителей поселка, и все они — ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. Отдельный стенд посвящен ветеранам боевых действий на территории Афганистана.

Как сообщил председатель Мачулищанского поселкового исполкома Сергей Кривошей, по меньшей мере четверть населенного пункта — военнослужащие и члены их семей.

— А вы, Сергей Васильевич, также входите в это число?

— Разумеется, ведь вся моя жизнь связана с поселком Мачулищи. Когда-то это был военный городок, населенный главным образом семьями авиаторов. И детство, и юность мои прошли под гул самолетных двигателей. Отец Василий Иванович — старший прапорщик в отставке, служил здесь в истребительном авиационном полку. Он обслуживал самолеты МиГ‑23, занимался укладкой тормозных парашютов. Я же выбрал самую что ни на есть мирную профессию. Окончил Белорусский государственный педагогический университет, получил специальность психолога-дефектолога. Работал директором детского сада, последние три года возглавляю местный исполнительный комитет.

Сегодня на территории, которая находится в ведении поселкового исполкома, располагаются воинские части ВВС и войск ПВО: в/ч 06752 и в/ч 39872. С их командованием у нас установились самые тесные дружеские отношения. Подчеркну: мы являемся не просто соседями, а по-настоящему добрыми друзьями.

Население поселка настолько сроднилось с военнослужащими, что, когда на сессии поселкового Совета встал вопрос о том, какую дату утвердить в качестве Дня населенного пункта, депутаты единогласно приняли решение считать Днем поселка День Военно-воздушных сил.

С тех пор и празднуем одновременно два праздника — никто не ропщет по этому поводу. А ведь деревне Мачулищи, из которой вырос современный поселок, — 446 лет…

— И на чем основывается такая тесная дружба?

— Прежде всего на чувстве благодарности за то, что военнослужащие никогда не оставляют гражданское население в беде, всегда окажут помощь в сложной ситуации. За примерами далеко ходить не надо. У меня до сих пор свежи в памяти воспоминания о циклоне «Хавьер», принесшем нам три года назад большие напасти.

Сверхобильный снегопад вызвал тогда множественные автомобильные заторы. Жуткая пробка образовалась на съезде с автодороги Минск — Слуцк в направлении Мачулищей. Транспортный коллапс грозил прервать снабжение населенного пункта, воспрепятствовать проезду автомобилей экстренных служб, нормальному передвижению жителей.

Я на тот момент исполнял обязанности заместителя председателя поселкового исполкома. Прибыл на место затора. Картина, которая предстала перед глазами, не могла не взволновать: десятки застрявших в снежном плену автомобилей, множество негодующих водителей и пассажиров. Страсти, что называется, кипели. Казалось, справиться с чрезвычайной ситуацией за короткое время не удастся… И вдруг людское раздражение и уныние сменяются всеобщим ликованием. Со стороны поселка на выручку автомобилистам двигалась колонна специальной аэродромной техники. Военнослужащие быстро привели дорогу в порядок и восстановили движение.

В авральном режиме они проработали всю ночь, расчистили не только подъездные пути, но и мачулищанские улицы. Самоотверженным трудом военнослужащие в/ч 06752 обеспечили населению нормальную жизнедеятельность.

А вспомните, сколько хлопот доставил в этом году жителям Минского района июльский ураган, когда шквальный ветер сносил крыши домов, ломал и выворачивал с корнями деревья?.. И опять на выручку жителям поселка и работникам коммунальных служб прибыли военнослужащие. В устранении последствий разбушевавшейся стихии принимали активное участие воины в/ч 06752 и в/ч 39872. Хочу выразить за это самую глубокую благодарность командованию воинских частей, лично полковникам Андрею Лукьяновичу и Александру Воробьёву.

— В каких еще сферах проявляется успешное взаимодействие с личным составом воинских частей?

— Спектр нашего взаимодействия достаточно широк. Это и образование, и социалка, и культурно-массовая работа, и благоустройство населенного пункта.

В Мачулищанской средней школе не один год функционируют военно-патриотические классы, где упор сделан на допризывную подготовку молодежи. В педагогических коллективах трудятся в основном женщины, и потому было решено закрепить за каждым из восьми таких классов кадрового офицера Вооруженных Сил, который регулярно проводит занятия со школьниками. Юноши и девушки привыкают носить форму, становятся дисциплинированными, охотно занимаются строевой и другими видами военной подготовки, но главное — их воспитывают преданными Родине и белорусскому народу патриотами.

Многие из воспитанников военно-патриотических классов решают связать жизнь с армией, поступают в Военную академию и на военные факультеты в гражданских вузах. К примеру, в настоящий момент в в/ч 06752 успешно служат офицерами двое выпускников Мачулищанской средней школы.

Вместе с командованием воинских частей мы оказываем поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В первую очередь тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может вести полноценный образ жизни, позаботиться о себе. Тем, кто проживает в частном секторе, помогаем приводить в порядок приусадебные участки, делаем косметический ремонт в квартирах. Так, ветерану войны Ивану Александровичу Дьяченко, которому в декабре нынешнего года исполнилось 90 лет, отремонтировали забор на придомовой территории.

В поселке проживают 18 ветеранов и участников войны. К праздникам готовим им подарочные наборы, навещаем на дому. Весомую помощь в проведении подобных акций оказывает нам ветеранская организация 121‑го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка, дислоцировавшегося в Мачулищах в бытность Советского Союза, районная организация Белорусского союза офицеров, организация ветеранов — участников боевых действий в ДРА. Добавлю, что без много­опытных ­армейских ветеранов у нас не обходится ни одно праздничное мероприятие.

Мы очень признательны командованию в/ч 06752 за великолепный праздник, который они ежегодно организуют для жителей поселка в честь Дня Военно-воздушных сил. Не стал исключением и нынешний год. Многочисленные зрители стали свидетелями построения и торжественного марша военнослужащих авиационной базы, ознакомились с современной авиационной техникой, увидели яркое красочное шоу с выступлением вертолетчиков и десантников из состава сил специальных операций Вооруженных Сил. На аэродроме работали выездная торговля и детские аттракционы, выступали артисты концертной группы ВВС и войск ПВО. Одним словом, авиационный праздник удался на славу!

Что касается участия военнослужащих в благоустройстве населенного пункта, и тут мне хочется высказать добрые слова в их адрес. Дело в том, что за ними закреплены два самых значимых объекта на территории поселка — Севастопольский парк и Севастопольская площадь, где установлен мемориал в память о военнослужащих прославленного 121‑го гвардейского тяжелого бомбардировочного Севастопольского Краснознаменного авиационного полка. Здесь регулярно проходят различные торжественные мероприятия, встречи с ветеранами, молодежные акции. Военнослужащие осуществляют тщательный уход за мемориалом, содержат прилегающую территорию в образцовом порядке. За состояние этих участков в поселке можно не беспокоиться.

— Часто ли командование воинских частей обращается к вам за помощью?

— Бывает. И отказать мы просто не имеем права. Чаще всего просьбы касаются предоставления актового зала в Мачулищанском центре культуры и досуга для проведения различных мероприятий. Ни одна, ни другая воинская часть не располагают для этого подходящими аудиториями. А ведь им тоже необходимо проводить Офицерские собрания, конференции, праздничные концерты…

Недавно, к примеру, к нам обратилось командование в/ч 39872 с просьбой провести в центре церемонию прощания с одним из ветеранов части. Что поделаешь: время неумолимо, ветераны от нас уходят…

— 2016 год подошел к концу. Что бы вы хотели в дни новогодних и рождественских праздников пожелать личному составу воинских частей, с которым делите, как говорится, все радости и печали?

— Хочу от всего сердца пожелать нашим добрым друзьям-­соседям крепкого здоровья, долголетия, неослабевающего духовного порыва в деле боевой подготовки, укрепления обороноспособности государства. В семейном плане — крепкого тыла: добра, тепла и благополучия. Чтобы наши дружеские связи не ослабевали, а еще больше укреплялись. Чтобы жители нашего поселка и всей Беларуси жили под мирным небом и чувствовали себя в безопасности, которую гарантируют наши славные защитники Родины. Счастья вам всем, друзья!

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Игоря Жука