Небезразличны к чужой судьбе

В преддверии новогодних праздников в Беларуси ежегодно проходит благотворительная акция «Наши дети». Взрослые посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские дома и больницы, дарят детям подарки. На днях руководящий состав 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады посетил Витебский городской детский дом для детей с ограниченными возможностями.

Ребятишек пришли поздравить командир соединения — гвардии полковник Вадим Шадура с заместителями, командиры батальонов, а также члены женского совета бригады и военнослужащие срочной военной службы. Гвардейцы вручили детскому дому ценные подарки и бытовую технику.

Алексей Волк