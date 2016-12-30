Новый год: взгляд из детства

Под Новый год в нашем небольшом, точнее — малом, состоящем всего из трех трехэтажных ДОСов военном городке наступало самое сказочное время. Конечно, для нас, шести- и семилетних (да и постарше) детей прапорщиков, капитанов, майоров, подполковников и немногочисленных служащих без погон на униформе, но по духу своему — преданных армии и служению Родине, это был самый настоящий праздник! С очень вкусными подарками от Деда Мороза и Снегурочки, веселыми играми вокруг настоящей огромной елки, принесенной из леса и украшенной блестящими елочными игрушками. С красивыми танцами и слепленным в самом центре этих ДОСов (на детской площадке) снеговиком выше человеческого роста. Благо в те годы снега было предостаточно. И мы всегда вместе и дружно готовились к 31 декабря.

А начиналась эта долгожданная подготовка в самом начале декабря в здании школы нашего городка, стоящем недалеко от КПП. Этот одноэтажный домик с большими окнами и парадным крыльцом состоял из четырех аудиторий и квадратного холла. Именно на этом «пятачке» и проходили все наши линейки и праздничные поздравительные митинги, а также новогодние школьные балы.

Нашим классным руководителем с первого по шестой класс была Анна Васильевна Колос. Высокая, статная, с роскошными длинными русыми волосами, всегда по последней моде уложенными в высокую прическу. Она для всех нас, ее учеников, до сих пор остается самой красивой учительницей на свете. Строгая, но справедливая, а еще — очень внимательная к каждому из нас, тогда несмышленых мальчишек и девчонок, которых она научила грамотно писать, читать и считать, Анна Васильевна приклеивала к нашим тетрадкам за хорошие отметки красные бархатистые звездочки. Поэтому мы изо всех сил старались стать отличниками. И это, безусловно, помогло в дальнейшем большинству из нас поступить в университеты и военные училища. Но тогда, в уже такие далекие шестидесятые, мы — первоклашки, второклашки и так далее — еще только мечтали стать профессионалами. К слову, все наши мальчишки поступили в военные училища, и сегодня они — полковники и даже генералы, как, например, Владимир Кулаковский. Он после службы живет в Санкт-Петербурге, видимся мы крайне редко. А вот с девчонками из нашего городка и видимся, и созваниваемся каждый год, особенно в преддверии новогодних праздников.

Лена Быкова — дочка тогдашнего командира полка полковника Владимира Лазаревича Быкова — окончила Институт культуры в Минске и до сих пор верна избранной профессии библиотекаря. Вот уже 30 лет она трудится в библиотеке Военной академии Республики Беларусь. Стала библиотекарем и Лена Санюк, чья мама, Гражина Антоновна, была учительницей нашей школы. Эта же профессия и у Лены Кабановой. А влюбленная в кисти с акварелью и умеющая великолепно рисовать Наташа Трушина все же выбрала профессию учительницы младших классов (сейчас Наталья — известный в подмосковном городке Ногинске художник). Ее муж Виктор Воспенников, как и его отец, служивший в нашем полку гражданской обороны, стал офицером. Высшее экономическое образование получила еще одна моя закадычная подруга — Лариса Костецкая. Тамара Ушкевич выбрала профессию преподавателя математики, а Ираида Ших поступила в культ­просветучилище и долгое время работала в одной из школ Минска. Профессией продавца столичного универмага «Беларусь» гордилась наша самая очаровательная девчонка Галя Доля. Саша Семененя стал известным велосипедистом. А самый высокий и самый музыкальный из всех нас Александр Рощупкин — талантливым музыкантом. Если проанализировать качества характера детей военнослужащих полка гражданской обороны, расположенного в те годы в 30 километрах от белорусской столицы и отправившегося на ликвидацию последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986‑го, то одними из главных я бы назвала честность, ответственность и верность избранному делу.

…Мы собирались перед зимними каникулами в украшенном серпантином, разноцветными гирляндами и шарами уютном школьном холле. Военный дирижер поднимал волшебную палочку — и начинал звучать чудный вальс Георгия Свиридова, написанный им к пушкинской «Метели». А мы, девчонки, раскрасневшиеся от волнения перед новогодним выступлением, одетые в сшитые нашими драгоценными мамами (которые умели все или практически все) воздушные белые платьица снежинок с наклеенными на полупрозрачном капроне блестящими звездочками из фольги, начинали свой новогодний школьный танец. Он останется с нами навсегда — легкий, радостный, невероятно праздничный и искренний. Как незабываемое время из нашего детства в маленьком, но таком дорогом сердцу каждого из нас военном городке, жители которого — от мала до велика — ежедневно ранним утром, и даже 1 января, с улыбкой просыпались под строевую песню: «У солдата выходной, пуговицы в ряд…».

Ирина Бурак, фото Елены Романовой