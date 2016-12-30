О добре мечтают наши малыши

Пожалуй, ничто так не сплачивает семью, как новые впечатления и яркие эмоции! Новый год — один из лучших семейных праздников, и подготовка к нему — это череда добрых мыслей и дел, проявление заботы и внимания к тем, кто нам дорог. В наших силах и обязанностях научить этому своих детей, передав добрые традиции и память поколений.

В этом году подготовку к новогодним праздникам наполнил особым смыслом конкурс лучших тематических украшений для елки, проводимый Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Принять участие в конкурсе смогли многие желающие. Основным условием для претендентов стало создание елочного украшения, отражающего тематику музея и посвященного Великой Отечественной войне и великой Победе.

Конкурс был организован впервые, но уже сейчас можно смело говорить, что он станет традиционным.

…В нашей семье к теме войны всегда относились с особым трепетом и вниманием. Гордимся своими героями, нашими дедушками-партизанами Афанасием Ивановичем Абакунчиком и Виктором Давыдовичем Ярошевичем.

Афанасий Абакунчик участвовал в партизанском движении Пуховичского района. Во время войны его деревню Кобыличи фашисты сожгли дотла. После освобождения Беларуси он первым построил дом в поселке, в котором нашли приют все выжившие односельчане.

Виктор Ярошевич, уйдя в партизаны, воевал с врагом в родных лесах Копыльского района. Был участником парада партизан, который прошел в Минске 16 июля 1944 года.

Для участия в конкурсе мы всей семьей подготовили комплект новогодних шаров «Журавлиный клин» (в технике папье-маше). Тема конкурсной работы была выбрана неслучайно. Основной ее идеей послужила известная и любимая в нашей семье песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

За полтора месяца организаторы конкурса получили свыше 90 работ из всех уголков Беларуси. Впечатляло и разнообразие работ по способам и технике их выполнения: папье-маше, валяние из шерсти, бисероплетение, инкрустация, квиллинг, модульное оригами, художественная роспись, лепка из глины и теста, выжигание, вязание, вышивка… Участники старались максимально раскрыть свой талант и воплотить задуманное в жизнь. Каждая из поделок должна была соответствовать заданным критериям: тематика музея, художественный уровень и качество исполнения, оригинальность идеи и дизайна, эстетичность.

На днях состоялось подведение итогов конкурса. Перед началом церемонии приглашенные с интересом рассматривали импровизированную выставку присланных работ. Ведущими мероприятия были Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали о том, как сложно было выбрать лучшие поделки, отметили важную черту, объединяющую все работы, — патриотичность, уважение к своей истории.

Каждого искренне поблагодарили за участие в конкурсе. Специальные призы победителям вручил директор музея Дмитрий Шляхтин.

Татьяна Драпей, фото автора