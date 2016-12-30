Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

Военный факультет в Белорусском государственном университете объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

— преподаватель кафедры противовоздушной обороны, военно-учетная специальность — 0413013 «Боевое применение радиотехнических подразделений наведения зенитных ракетных комплексов средней дальности противовоздушной обороны». Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподаватель общевойсковой кафедры, военно-учетная специальность — 0210003 «Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений». Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты, военно-учетная специальность — 1110003 «Применение подразделений, частей и соединений РХБ защиты (кроме морских берегового базирования и сил гражданской обороны)». Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы, в порядке исключения — не имеющие ученых степеней и званий, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 4.