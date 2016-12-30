Недавно начали работу елочные базары. Например, на Борисовщине с 21 декабря новогодние деревья продают на семи площадках. Да что там! Не обижены все регионы Беларуси. Благо елка и сосна — главные для наших лесов деревья.

В Крупском военном лесхозе, которым руководит подполковник запаса Николай Бородавко, хвойные породы деревьев занимают около 80 % общей площади, составляющей свыше 32 тысяч гектаров. Приблизительно 5 % хвойных — это еловые насаждения. А среди них — и та елочка, которой накануне Нового года суждено появиться, возможно, в вашем доме. И будет, как в любимой в детстве песенке: «Теперь она, нарядная, на праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла…».

Но что происходит до того, как это случится? Обычно, как, например, в Крупском военном лесхозе, все начинается в питомнике. Здесь специалисты ежегодно высевают ель и сосну, ухаживают за ними, пока те не наберутся сил для самостоятельной жизни. Идеальный возраст для пересадки сеянцев на делянки — 2–3 года. Но и потом без заботы работников лесного хозяйства не обойтись.

Это мы говорили о лесовоспроизводстве. Что касается вырубки, то она осуществляется на участках, намеченных проектом, составленном представителями РУП «Белгослес» на 10 лет. Лесозаготовки проводят специальные бригады. Вырубка новогодних деревьев — обязанность лесников. И те и другие — в ведении лесничих. Уже несколько лет знаю одного из них — прекрасного специалиста Андрея Монича. К слову, его отец был офицером, а дед Василий Афанасьевич не одно десятилетие руководил Крупским военным лесхозом…

Затем елки доставляют к месту назначения, например в Крупское лесничество. За автотранспорт отвечает ведущий инженер-механик подполковник запаса Виктор Руденко.

— Как бы там ни было, елка у нас стоит недорого. Поэтому никому не советую добывать новогоднее дерево в лесу самостоятельно. За незаконно срубленную ель кошелек нарушителя похудеет как минимум на 100 рублей, — пояснил главный лесничий Крупского военного лесхоза старший лейтенант запаса Юрий Варламов.

Процитируем соответствующий документ — ст. 15.22 КоАП: «Незаконное уничтожение, в том числе порубка, либо повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста, произрастающих в лесах первой группы лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая сеянцы и саженцы, — влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 б. в., а на юридическое лицо — от 50 до 300 б. в.».

А теперь обсудим одно из общепринятых заблуждений. Покупая искусственную елку, многие думают, что таким образом они спасают от вырубки леса, способствуют сохранению экологического равновесия. Однако это далеко не так. Никакой лес вы в данной ситуации не защищаете. Ведь мы приобретаем вечнозеленые деревца из категории тех, которые в любом случае подлежат плановой вырубке. А вот производство и утилизация (что рано или поздно происходит) искусственной елки наносит природе настоящий ущерб.

К слову, можно вырастить елочку и у себя во дворе. Однако говорят, что это плохая примета. Но если вы не суеверны, то за дело! Помните, что это сосна может расти на песке, ель любит плодородную почву, минеральные удобрения (но не содержащие производных хлора). Если ваш опыт окажется удачным, то через 10 лет ваш двор будет украшать двухметровая зеленая красавица.

Елена Романова, «Ваяр», фото Александра Иванова