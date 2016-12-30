Увидеть пешехода!

Изменения погодных условий незамедлительно отразились на состоянии дорожной безопасности. Исчезнувший снег, а также дождь и туман, ограничивающие видимость, увеличили количество наездов на пешеходов.

— Правила дорожного движения обязывают пешеходов двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине, — подчеркнула специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Екатерина Журимская. — В сложных погодных условиях, когда обочины не пригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту, чтобы вовремя увидеть приближающуюся опасность и предпринять меры.

Учитывайте, что в тумане, а также из-за осадков, темных обочин и встречного ослепления водителю очень сложно заметить человека на дороге. В случае вынужденного движения по краю проезжей части обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами (лучше, если это будут повязки на обоих рукавах или жилет). Важно, чтобы световозвращатели не были закрыты складками одежды, сумкой или зонтом. При этом использование фликеров не дает права нарушать ПДД и безосновательно выходить на проезжую часть!

Переходите дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся.

Водителям также необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, повысить бдительность на трассах, пролегающих через населенные пункты. В случае наезда необходимо оставаться на месте ДТП и до конца выяснять все обстоятельства его совершения.

Госавтоинспекция предупреждает пешеходов, что переход дороги в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть, а также нахождение на проезжей части, в том числе игнорирование использования световозвращающих элементов влекут наложение штрафа в зависимости от тяжести нарушения от 1 до 8 базовых величин.

Константин Егоров, фото автора