«Затянулось озеро корочкой стекла…»

Недавно сразу в нескольких регионах принят официальный запрет выхода на лед. Почему? А это очень опасно. Есть жертвы, в том числе шесть на Минщине: в Любанском, Дзержинском и Клецком районах.

Аномально теплая погода породила противоречие между желанием рыбаков и любителей коньков и тем, что предлагает природа. Опасен, к слову, не только тонкий лед, но и изменения в его структуре, возникающие с перепадами температуры. Если замерзшая поверхность водоема покрыта снегом, то это тоже несет опасность: снег может маскировать полыньи и трещины.

Относительно безопасным считается лед толщиной не менее семи сантиметров. Он должен быть бесцветным либо зеленого или голубовато-зеленого цвета, а грязный, буро-серый — обычно уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре 00 С, сохраняющейся в течение трех дней, прочность снижается на 25 %.

Непрочным считается лед около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, деревьев, кустов, камыша. Но если, допустим, возле камыша, мелко, и взрослому грозит в худшем случае холодная ванна и простуда, то ребенку, который во всем подражает старшим и лезет куда не просят, такое место будет смертельно опасным. Мысль, думаю, понятна.

Не проверяйте прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой по его поверхности. Если почувствовали, что лед под вами трещит, необходимо медленно и осторожно вернуться на берег, откуда пришли. Ни в коем случае нельзя быстро бежать по льду. Такое поведение может лишь спровоцировать быстрый раскол, и вы можете провалиться под лед.

А если беда случилась, то, главное, не поддавайтесь панике. Пока между слоями одежды остается воздух, вы сможете держаться на плаву. Чтобы выбраться, налегайте грудью на лед, широко расставив руки, тем самым вы увеличите площадь опоры и уменьшите давление на кромку льда. Выбравшись из воды, не вставайте ни в коем случае, так как сохраняется опасность снова провалиться под лед. Откатитесь подальше и ползком добирайтесь до берега.

Если вы стали очевидцем происшествия, то в первую очередь оцените обстановку и собственные силы. Ведь при неверных действиях вы и сами можете оказаться в беде. Чтобы помочь пострадавшему, вооружитесь палкой либо веревкой, подползите к месту пролома льда и за 3–4 метра до него подайте пострадавшему второй конец имеющегося средства.

После извлечения человека из ледяной купели сразу отведите его в теплое место и вызовите скорую помощь. Спасателей можно вызвать по телефону 101 или 112.

Роман Марчик, фото Андрея Артюховского