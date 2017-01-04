Воинские коллективы Гродненского гарнизона приняли участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». Представители Офицерских собраний и первичных проф­союзных организаций, женсоветов посетили детские дома и школы-интернаты Принеманья, привезли малышам подарки, помогли создать для них праздничное новогоднее настроение, поделились душевным теплом.

Представители воинского коллектива 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в канун Нового года побывали в гостях у учеников Гродненской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Люди в погонах поздравили ребят с наступающим праздником, подарили учреждению комплект мягкой мебели.

Командование и личный состав 557‑й инженерной бригады посетили Гродненский специализированный дом ребенка, вручили малышам гостинцы, подарили им праздничное настроение.

Военнослужащие 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования, помимо доставки традиционных новогодних подарков, помогли персоналу Понемуньского детского дома города Гродно украсить зал для сказочного представления.

Воины 1‑го зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО закупили мягкие игрушки, стали желанными гостями на новогоднем утреннике в Детском социальном приюте в агрогородке Лойки Гродненского района.

Активно участвовали в акции «Наши дети» и военкоматы Принеманья. Представители командования военного комиссариата Гродненской области привезли желанные подарки в Поречскую вспомогательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а сотрудники военного комиссариата города Гродно и Гродненского района помогли воспитанникам городского социально-педагогического центра поверить в новогоднее чудо, наполнив мешок Деда Мороза любимыми игрушками и сладкими наборами.

К доброму почину присоединился и военный факультет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы: совместно с другими подразделениями вуза курсанты оказали помощь Василишковскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идео­логической работе полковник Анатолий Булавко, дружба воинских коллективов гарнизона с социально-педагогическими учреждениями региона носит многолетний характер. Люди в погонах на протяжении всего года не остаются в стороне от больших и малых дел, объединенные общей благородной миссией доброты и милосердия, внимания к детям.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора