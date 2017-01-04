…Просто волшебство

Для взрослых и детей Новый год — время веры в чудо, надежды на сказку. Ассоциируется этот праздник у каждого из нас с ароматом ели, мандаринов. В семьях мы заранее готовим для своих родных и любимых подарки.

Но есть дети, которые особенно нуждаются в теплоте и любви: ведь даже самые современные детские дома не могут заменить домашний очаг, родительскую заботу и нежность…

Военнослужащие 740‑й зенитной ракетной бригады ежегодно посещают с подарками и поздравлениями учреждение здравоохранения «Борисовский дом ребенка», в котором проживает более 70 малышей.

Этот год не стал исключением. Военнослужащие бригады приняли активное участие в благотворительной акции «Наши дети». Сказочный Дед Мороз внимательно слушал стихи в исполнении ребятишек — и, конечно же, поощрял чтецов сладкими гостинцами. Затем все вместе водили хороводы…

Капитан Татьяна Шишова, фото автора