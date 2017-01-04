Сорок тонн над головой, или Один на один с танком

Прежде чем приступить к изучению конкретной специальности, каждый солдат в начале армейского пути должен освоить 120‑часовой курс общевойсковой подготовки. То есть независимо от того, кем станет в будущем воин, новичкам надлежит получить определенные знания и умения, необходимые для действий солдата-мотострелка в общевойсковом бою, приобрести психологическую устойчивость и волевые качества, важные для армейского становления.

Венцом отработки программы общевойсковой направленности с недавним пополнением 72 ОУЦ стало проведение комплексного контрольного занятия. Цель занятия — оценить уровень полевой выучки новобранцев, определить их морально-психологическую готовность к высоким физическим нагрузкам в условиях, приближенных к боевым.

В течение нескольких дней опытные наставники настойчиво учили своих подопечных азам ратной науки по тактической, огневой, инженерной, медицинской подготовке, ЗОМП и другим военным дисциплинам. На учебных местах вчерашние школьники и студенты проходили обкатку танком, отрабатывали тактические нормативы, способы и приемы маскировки, оттачивали действия в составе отделения, взвода.

В ходе практических занятий и тренировок будущие младшие командиры и специалисты учились ориентироваться на местности без карты, оборудовать простейшие укрытия из подручного материала, разводить костер и готовить обед из общевойскового сухпайка. А самым главным экзаменатором для новичков стал учебный бой с взятием первой в их армейской жизни высоты.

Практические тренировки с обучаемыми проводились сразу в трех позиционных районах на фоне единой тактической обстановки.

Серьезным ратным испытанием на смелость стала для новичков практическая отработка упражнения по теме «Борьба с танками и другими движущимися бронеобъектами». Воину в одиночку необходимо было выдержать «рандеву» с фронтально надвигающейся на него многотонной стальной громадиной. Упражнение, прямо скажем, не для слабонервных.

В ходе выполнения данного упражнения во главу угла ставится психологическая подготовка воина, развитие его волевых качеств. Как отметил преподаватель цикла тактической подготовки гвардии майор Максим Логинов (он же руководитель на учебном месте), в такой ситуации важно научиться преодолевать собственный страх, выработать высокую психологическую устойчивость, способность к сопротивлению.

— В оборудованном для такой тренировки окопе чувствуешь себя вполне защищенно и боязни не ощущаешь. Но неумолимо надвигающийся прямо на тебя грохочущий танк, вес которого более четырех десятков тонн, заставляет учащенно биться сердце. Щекочет нервы дрожание земли, рев двигателя, лязганье гусениц. В такой ситуации в считаные секунды принимаешь решение, — рассказал рядовой Сергей Рахуба из Могилевской области. — Подпустив огрызающуюся пулеметным огнем громадину на близкое расстояние, стремительно бросаешь в стальной лоб первую имитационную гранату — и тут же на дно окопа. Еще секунда — и над тобой проходит днище железного исполина. Дополнительно получаешь порцию адреналина, когда появится свет: это момент для решающего броска второй гранаты. И когда она падает на корму, понимаешь: поединок с танком выигран…

Таков был эмоциональный монолог «первопроходца».

А практическая тренировка набирала обороты. Воины поочередно меняли друг друга сразу в двух окопах, специально оборудованных на маршруте движения танка. К слову, такое нововведение не только ускоряло процесс обкатки военнослужащих, но и позволяло экономить моторесурс и топливо техники учебно-боевой группы.

По словам руководителя занятия гвардии майора Максима Логинова, не всем воинам с первого раза удалось справиться с нервами в поединке со стальной громадиной. У некоторых обучаемых получились поспешные и неточные броски гранат как результат излишнего волнения, психологического перенапряжения. Тем не менее главный итог тренировки был достигнут: все обучаемые прошли обкатку танком, преодолев непростой психологический барьер.

Учебный бой — он трудный самый…

В начале учебного занятия по тактической подготовке подопечные гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Позняка допустили немало ошибок. Их первая атака, как тот блин, получилась комом. Воинам не удалось набрать положенный интервал в цепи, в условиях реальных боевых действий эта ошибка могла бы стоить жизни многим атакующим.

А ведь накануне офицер толково объяснил своим подопечным план действий: бежать, маскируясь за кустарником, потом залечь, проползти метров двадцать — и по команде сделать стремительный рывок к высоте, где затаился условный противник. Казалось бы, все просто, предельно ясно. Однако… Ошибки, словно тень, преследовали атакующих: то нарушена дистанция, то кто-то запаздывал или опережал события. Не зря говорят: чтобы почувствовать в бою плечо товарища, понимать друг друга с полуслова, не в одну учебную атаку нужно сходить.

…После неудавшейся атаки мотострелковому подразделению пришлось перейти к обороне. А местность — открытая, она хорошо простреливалась «противником». Выход один: окопаться.

Подчиненные под руководством исполняющего обязанности замкомвзвода рядового Максима Хорошкевича получили приказ: отрыть (а по-военному — оборудовать) одиночные окопы для стрельбы лежа. Естественно, по всем правилам инженерной науки. А группе воинов во главе с рядовым Дмитрием Черноголовым поручили оборудовать укрытие на отделение с применением плащ-палаток и подручного материала.

Уже после первого куба вырытой «вручную» промерзшей земли настроение у некоторых солдат поугасло — какой же это тяжелый труд… Легендарная малая пехотная лопатка так и норовила выскочить из рук. А вещмешок с автоматом за спиной тянули к земле, словно якорь. Да, трудно окапываться! Да еще под мокрым снегом, который усложнял поставленную задачу.

Проверив качество работы подопечных, руководитель занятия особо отметил старание рядовых Дмитрия Шендерова, Михаила Павловича, Максима Подлесного, Дмитрия Лякина. При оборудовании укрытия на отделение похвалу заслужили также рядовые Андрей Есинёнов, Анатолий Гречкин, Дмитрий Голуб и другие.

…После небольшой передышки мотострелковый взвод снова пошел в учебный бой. Перед взятием высоты исполняющий обязанности замкомвзвода рядовой Юрий Шуваев провел рекогносцировку местности, определил уязвимые места в обороне условного противника. Командиры отделений рядовые Владимир Бедушевский и Дмитрий Ефименко уяснили порядок действий подчиненных.

И своего командира мотострелки не подвели.

По установленному сигналу воины стремительно рванулись вперед. Вскоре над полем раздалось громогласное «ура». Дерзкий, на одном дыхании бросок к вражеским окопам предопределил исход «боя» в пользу атакующих. Первая высота в армейской жизни этих солдат была взята…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора