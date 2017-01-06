Дерзайте! Пишите! Читайте!

На страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» стартует конкурс на лучшее творческое произведение среди военнослужащих. У вас есть замечательная возможность раскрыть свой талант. Конкурс организуем для людей в погонах — всех, кто хотел бы попробовать себя в качестве журналиста и фотографа, познакомить читателей со своими работами.

В конкурсе могут принять участие офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты. Авторские работы принимаются в трех номинациях: «Армия», «Люди» и «А еще был случай». Приветствуются любые, даже самые необычные жанры. Фантазия авторов не ограничивается!

Лучшие работы будут напечатаны на страницах нашей газеты. Победителей в номинациях определит редакционная коллегия «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Победитель в каждой номинации получит приз.

Если у вас есть интересные истории, вы знаете людей с невероятными судьбами или просто любите изложить мысли на бумаге — удивите читателя и раскройте свои способности. Участвуйте в конкурсе! Мы ждем ваши работы!

Основные условия:

— каждый автор имеет право представить на конкурс свое произведение не более одного раза в каждой номинации;

— работы принимаются в электронном или рукописном виде (объем текста до 6.000 знаков) до 15 февраля 2017 года.

Ждем ваши письма на адрес редакции (220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29) либо на электронную почту vsr@mod.mil.by с пометкой «На конкурс».

Победители будут объявлены 23 февраля 2017 года.