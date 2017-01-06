В «учебку» за специальностью

Со вчерашнего дня в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре стартовал новый учебный период для очередного набора курсантов. Накануне для приобретения военно-учетной специальности армейская «учебка» приняла из войск более двух тысяч военнослужащих, прошедших профессиональный и психологический отбор в своих соединениях и воинских частях.

Чтобы стать квалифицированными младшими командирами и специалистами, воинам предстоит освоить утвержденные учебные программы. К слову, спектр специфических знаний и навыков в шести учебных частях ОУЦ представлен более 80 военно-учетными специальностями. Многие из них аналогичны гражданским. Это повара, водители, ремонтники, стропальщики, автокрановщики… И многие другие профессии сегодня востребованы на рынке труда. Поэтому можно сказать, что в стенах «учебки» готовят квалифицированных специалистов не только для Вооруженных Сил, но и для народного хозяйства страны. Уволившись в запас, вчерашние солдаты и сержанты вливаются в трудовые коллективы, имея в активе не только специальность, но и немалый опыт, приобретенный в войсковых структурах.

По словам заместителя начальника 72 ОУЦ — начальника учебного отдела гвардии полковника Рината Муратова, к началу боевой учебы очередного набора курсантов была качественно подготовлена вся учебно-материальная база. Обслужена и готова к плановым занятиям техника и вооружение учебно-боевой группы. Проведен текущий ремонт в учебном корпусе для подготовки артиллеристов и специалистов по эксплуатации автомобильной техники, он введен в строй. Под руководством начальника ОУЦ состоялись инструкторско-методические и сборовые мероприятия с преподавательским и командным составом.

В подготовке курсантов по конкретной специальности планируется широкое использование в учебном процессе возможностей всего арсенала учебно-тренировочных и тренажерных средств, а также компьютерных классов с обучающими, сопровождающими и тестирующими программами. Как показывает практика, активное применение в боевой учебе современных информационных технологий позитивно сказывается на качестве подготовки курсантов, овладении в сжатые сроки необходимыми практическими навыками и умениями.

По традиции подготовка будущих младших специалистов в школах армейской «учебки» началась с торжественного митинга и доведения до обучаемых мер безопасности. А затем состоялись плановые занятия в учебных классах. Впереди у воинов напряженные дни боевой учебы: стрельбы, вождение боевых машин, полевые выходы…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора