Жировичи. Летопись пяти веков

Светлой памяти Высокопреосвященного Митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (1924–1986) — с 1956 по 1963 год наместника Жировичского Свято-Успенского монастыря, с 1965 по 1978 год архиепископа Минского и Белорусского. В данной публикации широко использованы материалы его магистерской диссертации «Жировичский монастырь в истории западнорусских епархий».

Жировичи… На карте — деревня Слонимского района Гродненской области. В моей жизни место это сыграло исключительную роль.

Свято-Успенский монастырь. Летом 1981 года добрые знакомые привезли меня туда на автомашине. К тому времени я, советский инженер, только-только начинал воцерковляться. Мы пробыли там недолго: вторую половину субботы и первую половину воскресенья. День приезда плюс день отъезда — один день, как говорили когда-то командированные.

Но вечером было монастырское всенощное бдение, а утром — Божественная Литургия, на которой я впервые за долгие годы исповедовался. Легко ли впервые раскрыть свои грехи? Первая исповедь — ответственнейший этап в духовной жизни человека. Моим первым духовником стал дотоле мне неизвестный иеромонах Филипп (скончался в 1993 году в сане архимандрита). От него исходило непередаваемо мощное воздействие, исповедь стала для меня настоящим переворотом. Я просто стоял, лишившись дара речи, а отец Филипп, каждым своим словом попадая в «десятку», обличал мои грехи. Только по прошествии многих лет на собственном опыте я понял, какая сила дается духовнику, насколько он помог мне.

После некоторого раздумья он допустил-таки меня к Причастию, взяв слово при первом же удобном случае поисповедоваться еще более тщательно, то есть дать полный отчет за всю мою предыдущую жизнь. Выяснилось, что я не выполняю постоянного молитвенного правила, поскольку не имею молитвенника. Тогда отец Филипп наказал дождаться его после службы и подарил мне самиздатовский (ксерокопированный, как теперь говорят) Православный молитвослов. Эту книжку, которая верой и правдой служит мне до сих пор, достать в те годы было далеко не просто… Уезжал я из Жировичей в удивительном настроении, ту легкость, настоящее парение души забыть невозможно.

А еще через год, тоже летом, я приехал туда снова, на этот раз подсобником в бригаде строителей. Руководил нашей работой тогдашний эконом обители, ныне усопший отец Евфимий, архимандрит, впоследствии принявший схиму с именем Порфирия.

Вступив за стены обители, я оказался как бы в ином мире. Мире не только более духовном, но и гораздо более человечном, мире неотмирном… И, конечно же, тогда я никак не мог предположить, что истекут десять очень нелегких лет, и, уже будучи священником (недавно рукоположенным), я опять приеду в Жировичи, чтобы подать документы на заочный сектор семинарии.

Во время учебы произошло еще одно важное событие, которое мне и сейчас трудно оценить по достоинству и правильно истолковать: отец Митрофан подарил мне иерейский коронационный серебряный крест с вензелем Николая II и славянской надписью «Лета 1896 мая 14 дня». Скончался он 30 января 2006 года, и я постоянно поминаю его в молитвах.

Так мне впервые удалось лично столкнуться с удивительным и таинственным явлением в православии — старчеством, одним из неотъемлемых свойств которого является прикровенная прозорливость.

Жировичский монастырь имел среди своих насельников немало духоносных старцев: среди них — иеромонах Иероним (Коваль), уже упоминавшийся отец Порфирий, архимандрит Игнатий (Кударенко), о котором речь пойдет ниже, схиархимандрит Иоанн (Маслов) и, конечно же, сам отец Митрофан. Каждый из них, несомненно, достоин отдельной книги.

Собираясь коротко рассказать об истории Жировичской обители и ее главной святыни — чудотворной иконы Божией Матери (церковное празднование 20 мая), явлению которой исполнилось свыше 500 лет, я с благодарностью вспоминаю имена и лица многих монастырских насельников, усопших и живых. Вечная им память и многая им лета.

* * *

Расположенный в десяти километрах от старинного города Слонима, Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь в течение долгих столетий был средоточием церковной жизни Белой Руси. От момента основания он связан с духовной школой, которая и ныне существует при нем. Жировичская чудотворная икона, бережно сохраняемая в монастыре, почитается в нашем крае так же, как и Почаевская икона Богоматери в Украине, привлекая к себе благочестивых православных паломников.

О начальном периоде обители в письменных источниках говорится кратко и везде одинаково: в 1470 году во владениях боярина Солтана в Жировичах была обретена чудотворная икона Божией Матери, и вскоре на месте явления иконы был построен храм.

Пастухи, пасшие стадо боярина Солтана, зашли далеко в лес и в самой чаще, среди густых ветвей дикой груши, увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. С благоговением сняв икону с дерева, они отнесли ее в дом своего хозяина. Там они рассказали о необыкновенном сиянии и о месте, на котором нашли икону. Однако боярин не обратил внимания на рассказ пастухов и безучастно положил обретенную икону в свой ларец. Вечером, когда Солтан принимал по какому-то случаю гостей, он передал им рассказ пастухов. По их просьбе Солтан хотел показать находку, но, открыв ларец, иконы не нашел.

На следующий день пастухи, ничего не зная об исчезновении иконы, снова пришли на прежнее место и вновь увидели на груше тот же образ. Как и накануне, взяли икону и отнесли хозяину. На этот раз боярин уразумел чудо Божие и, с благоговением приняв святыню, тотчас же сам посетил место явления Божией Матери. Помолившись, он дал обет Богу построить в Жировичах на месте явления иконы храм в честь Пресвятой Богородицы.

Вскоре деревянный храм был построен, и весть о явлении образа Божией Матери быстро разнеслась по округе. Множество богомольцев стало стекаться в Жировичи для поклонения иконе. Вокруг Жировичского храма поселились крестьяне, которых привлекала святыня и богатая лесами и пастбищами окрестность. Считают, что название «Жировичи» произошло от «жирных» пастбищ. В указанное время в Жировичах при храме была построена школа для обу­чения грамоте крестьянских детей.

* * *

В начале XVI века, приблизительно в 1520 году, в Жировичах произошел пожар, который истребил деревянный храм и почти все селение. Сохранилась только церковная школа. В огне пожара исчезла чудотворная икона. Все поиски ее на пепелище не имели успеха. Об этом пожаре свидетельствуют следы огня на чудотворной иконе. Она изображена, как бы выгравирована, на граните, который при обжиге получает вид яшмы с заметными крупицами охры, известняка и пр. Особенно это видно при разломах, имеющихся на иконе. По всей вероятности, они получены при пожаре.

Однажды дети после занятий в школе пошли на ближайшую горку. Там на огромном камне они увидели Божию Матерь в чудном сиянии. В руках у Пресвятой Девы дети заметили Жировичскую икону. С радостью побежали в селение, где поведали священнику и своим родителям о видении. Жировичский священник с народом поспешил к указанному камню, однако они не сподобились лицезреть Деву Марию. К великому своему утешению, на камне вновь обрели чудотворную икону и с почестями принесли ее в свое селение. Это событие считается вторым явлением Жировичской иконы. Камень, на котором дети видели Пресвятую Деву, был тогда же огорожен, в начале XVII века над ним построили церковь в честь Рождества Божией Матери. Теперь этот храм носит название Явленского, а камень находится в его алтаре. Над ним укреплена большая доска, которая служит святым престолом.

Чудотворная икона вскоре была помещена на месте своего первого явления во вновь отстроенном храме. Жировичская икона Божией Матери по своему изображению относится к типу икон «Умиление», но сохранила более итальянский живописный характер, чем все греко-итальянские переводы этого типа, — таково определение академика Н. П. Кондакова.

* * *

Возникновение Жировичского монастыря известный историк Русской православной церкви и большой знаток Беларуси Митрополит Макарий относит к 1549 году, хотя и не сообщает по этому поводу никаких подробностей. В 1587 году правнук боярина Солтана Ярослав Иванович продал часть Жировичского имения своему брату Ивану. В купчей крепости говорится и о монастыре: «… и с половицею монастыря церкви Жировичския, накладом церковным, также и с подданными монастырскими»… Эта запись является первым документом, в котором упоминается о существовании в Жировичах не только церкви, но и монастыря.

Из-за «патронатства», которое выглядело как полное хозяйничанье Солтанов, монашеская обитель не могла нормально существовать. В 1603 году Иван Солтан разорился и в надежде поправить свое материальное положение заложил Жировичское имение Ицхаку Михелевичу на четыре года за 12 сот коп грошей литовских. После этого сам Иван Солтан перешел жить в Жировичский монастырь. Можно себе представить, могли ли соблюдаться в обители монастырские дисциплина и устав, когда в этих же стенах поселился разгульный боярин со своей семьей, домочадцами и слугами?

Так как Иван Солтан вскоре растратил свои деньги, полученные им за аренду, то он стал открыто враждовать с Михелевичем. Эта неприязнь привела к тому, что Солтан убил его, обвинив перед народом в занесении заразы в свое местечко. Тело Ицхака люди Солтана бросили в реку Щару, протекавшую за монастырской оградой. Иван Солтан рассчитывал, что после убийства Михелевича Жировичское имение вернется к нему, однако он ошибся и был строго наказан. Михелевич имел дворянское звание, и поэтому суд приговорил Солтана за убийство шляхтича к огромному штрафу. Ввиду того что Иван Солтан не мог уплатить всей контрибуции, Слонимский городской суд передал все имение и православный Жировичский монастырь вдове убитого и ее сыну. Насельники монастыря не пожелали быть под их началом и ушли из обители. Эстер Михелевич смотрела на Жировичи с сугубо коммерческой стороны и все доходы от храма аккуратно забирала себе в покрытие присужденной контрибуции. Такое положение продолжалось до 1605 года, когда мстиславский каштелян Иван Мелешко выкупил у Эстер Жировичский монастырь и имение.

Почему же православная иерархия и духовенство, в ведении которых находился Жировичский монастырь, не защитили обитель? Дело в том, что после 6 октября 1596 года развернулась многовековая борьба за сохранение православия.

На соборе в Бресте не было ни одного представителя из Жировичей, до 1609 года монастырь оставался православным. Однако после решения трибунального суда жировичский настоятель Григорий Алексеевич Сула был вынужден отправиться в Вильно и там вместе с другими подписать признание власти униатского митрополита Ипатия Поцея. Униаты возлагали особые надежды на Жировичский монастырь, который благодаря большому стечению туда паломников мог успешно завлекать православных белорусов в унию.

В указанное время ближайший помощник униатского митрополита Вельямина Рутского Иосафат Кунцевич был назначен настоятелем базилианского монастыря в Бытень, расположенный вблизи Жировичей. Этому активнейшему деятелю униатства, прозванному за свою жестокость душехватом, удалось убедить Ивана Мелешко восстановить в Жировичах мужской монастырь, но уже по правилам базилианского ордена Василия Великого — униатского монашеского ордена, созданного по образцу иезуитского. Вскоре там появились первые униатские монахи, а в 1613 году настоятелем Жировичского монастыря был назначен сам Иосафат Кунцевич. Помимо Мелешко, в то время частью монастыря владели потомки Солтана. В связи с этим базилиане поставили своей задачей изъять из рук Мелешко и Солтанов все монастырские владения и прилегающие земельные наделы. Этого им удалось добиться с помощью все того же Иосафата Кунцевича. Под его влиянием Мелешко в 1613 году дал грамоту униатскому митрополиту Рутскому о пожертвовании принадлежащей ему части Жировичского монастыря базилианскому ордену на вечные времена, а в 1620 году его примеру последовал и Даниил Солтан. С этого времени униаты сделались полными хозяевами Жировичского монастыря и стали самостоятельно продолжать в нем строительство. До своей смерти в 1623 году, когда он был убит православным населением Витебска за изуверство и фанатизм, Иосафат Кунцевич сохранил за собой настоятельство в Жировичах.

* * *

Значение Жировичского монастыря особенно возросло в связи с индульгенцией Папы Иннокентия X, данной в Риме в 1647 году. В ней говорилось об освобождении из чистилища душ умерших, поминаемых в определенные дни в Жировичском монастыре.

…Начало XVIII века было печальным временем для всех базилианских монастырей. Началась война между Польшей и Швецией. Когда шведы подходили к Вильно, базилиане перевезли свою святыню — Виленскую чудотворную икону Богоматери Одигитрию — в Жировичский монастырь. После победы шведов над Польшей все базилианские монастыри были обложены большой контрибуцией. Жировичский монастырь, как богатейший, был обложен значительно большей суммой, чем другие. Для того чтобы скрыть свои богатства, жировичские монахи вывезли сокровища и спрятали их в Гданьске.

Начавшаяся затем эпидемия разогнала всех насельников Жировичского монастыря. В 1710 году в обители остался всего один иеромонах Николай Окуневич. Он самоотверженно напутствовал умирающих и погребал их. Им похоронено на монастырском погосте свыше 600 человек, скончавшихся от эпидемии. Когда мор прекратился, монахи вновь собрались в Жировичскую обитель. Ввиду того что весь монастырский погост был заполнен могилами окрестных жителей, настоятель монастыря игумен Георгий Шаталович проявил заботу об устройстве специального кладбища для мирян. Вблизи обители на горке построили деревянную церковь в честь Георгия Победоносца. Вокруг нового храма погребали мирян местечка, и с тех пор горка стала называться Юрьевой. Почившую братию Жировичского монастыря с давних пор хоронили следующим образом: после отпевания гроб опускался в один из склепов, расположенных под Успенским собором, и там он, не зарытый в землю, оставлялся на нетление. Причем никакого запаха тления не ощущалось. В середине XIX столетия склепы были замурованы, а почивших монахов стали хоронить на монастырском погосте.

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В 1765 году построен храм Страстей Христовых. По своей архитектуре он отличался от других церквей монастыря. В этом храме высокая лестница, состоящая из тридцати трех ступеней (по числу лет земной жизни Иисуса Христа), ведет наверх, к алтарю. Стены храма были расписаны на сюжеты евангельских повествований о последних днях Иисуса Христа.

После присоединения униатов храм переименовали в Крестовоздвиженский.

Главный Успенский собор, строительство которого было начато еще при Солтанах, неоднократно переделывался и достраивался до 1760 года.

Почитание чудотворной иконы Божией Матери к XVIII веку достигло апогея. В 1726 году постановлением папского капитула было решено «возложить на главы Богомладенца Иисуса и Богородицы Девы в г. Жировичи, в церкви отцов ордена св. Василия Великого, Киевского диоцеза, золотые короны», то есть совершить католический обряд коронования иконы Божией Матери. Коронация была торжественно совершена 8 сентября 1730 года и имела целью тесное сближение унии с Римско-католической церковью.

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Наступил XIX век. В начале 1810 года Брестский униатский епископ Иосафат Булгак перенес свою резиденцию и консисторию в Жировичский монастырь.

Позже кафедральный Жировичский собор по указанию преосвященного Иосифа Семашко после капитального ремонта был освобожден от атрибутики костела: огромный орган разобрали и продали, боковые престолы и статуи также были убраны. Жировичи стали первым местом в крае по внедрению забытого православного богослужения. Благодаря содействию преосвященного Иосифа в 1827 году униатское духовенство добилось открытия в Жировичах Духовной семинарии.

В 1839 году совершился исторический акт воссоединения. Полоцк и Жировичи стали центральными местами, в которых это событие отмечалось торжественными богослужениями. 14 июня 1839 года архиепископ Иосиф Семашко прибыл из Петербурга через Полоцк в Жировичи, чтобы возблагодарить Божию Матерь за Ее помощь в святом деле воссоединения. Именно в Жировичи он вызывал приходское духовенство для подписания акта о воссоединении.

В 1845 году вместо Духовной семинарии в Жировичах было образовано духовное училище, а монастырские корпуса заняли монахи. Таким образом, снова возобновил свое существование Жировичский православный мужской монастырь.

Шли годы. Монастырская жизнь текла обычным, размеренным порядком. В правление монастырем архимандрита Николая (Редутто) после 1865 года капитально отремонтировали монастырские храмы, появились гостиница для богомольцев и новые служебные постройки, благоустроили фруктовый сад, разбили парковые аллеи.

Во время Первой мировой вой­ны церковное имущество Жировичского монастыря было перевезено в Россию и помещено в подвалах собора Василия Блаженного в Москве. В этом же соборе находилась и Жировичская чудотворная икона. Монастырский архив был отправлен в Новороссийск. Жировичские монахи ввиду начавшихся военных действий разошлись по домам. В монастыре оставался лишь один эконом — иеромонах Авксентий. Захватив Жировичи, немцы заняли помещения обители под казармы, изрубили иконостас в Никольском храме, нанесли ему и другой ущерб.

В 1941 году, с началом войны, монастырь оказался на оккупированной немцами территории. Несмотря на все беды и испытания военного лихолетья, появилась реальная возможность для восстановления церковной жизни и миссионерской деятельности.

После освобождения Беларуси от фашистской оккупации архиепископ Минский Василий (Ратмиров) добился от советских властей согласия на открытие в епархии пастырско-богословских курсов, местом пребывания которых был избран Жировичский монастырь. В 1947 году архиепископа Василия сменил архиепископ Питирим (Свиридов), который около двенадцати лет управлял Белорусской епархией. В его правление пастырско-богословские курсы были преобразованы в семинарию. Тогда же в обители были построены новый учебный корпус и просторное трехэтажное здание, замечательно вписавшееся в архитектурный ансамбль монастыря. В 1956 году наместником монастыря и ректором семинарии был назначен архимандрит Антоний (Мельников), историческим сочинением которого и воспользовался автор этой публикации. На своем посту отец Антоний пробыл до самого закрытия Минской духовной семинарии в 1963 году при так называемой хрущевской оттепели.

Власти не позволяли тогда принимать в монастырь новых кандидатов. Им просто отказывали в местной прописке. Была также идея поместить в монастырских стенах санаторий, но, по милости Божией и усердным молитвам насельников обители, она не увенчалась успехом.

В те времена Жировичи стали последним приютом опального архиепископа Калужского — Ермогена (Голубева), который оказался тут «на покое» за свою петицию, предлагавшую возвратить приходское управление в руки настоятелей храмов. После 1961 года и до самого 1988‑го, как известно, власть оказалась целиком в руках старост, «не всегда имевших твердые христианские убеждения»…

Миновали годы. В настоящее время настоятелем Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря является Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Его наместник — Высокопреосвященнейший архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, он же — ректор Минской духовной семинарии.

«За 25 лет (с 1990 года. — Авт.) количество монашествующих увеличилось вдвое (с 18 до 36. — Авт.), и это при том, что многие насельники были направлены возрождать новые обители или направлялись на иные церковные послушания. Пять насельников монастыря, в том числе и нынешний наместник, были удостоены Епископского сана. Из 25 лет наместничества почти 19 лет владыка Гурий управляет обителью в сане архиерея.

Многократно возросло монастырское хозяйство: с 7,4 га до 1.000 га, появилось несколько рыбных прудов, пасека, большой ухоженный сад и огород, а также небольшая ферма».

Стараниями Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета деятельность семинарии была возобновлена в 1989 году. В настоящее время в ее стенах одновременно проходит обучение свыше 300 семинаристов. Имеются дневной и заочный секторы, экстернат, заочное богословско-педагогическое отделение и регентское отделение. Лучшим выпускникам присуждается степень бакалавра.

Завершая рассказ о более чем 500‑летней истории Жировичской обители, в качестве несомненной заслуги ее насельников следует отметить их постоянное стремление защищать и сохранять этот маяк православной веры на нашей земле. Православный Жировичский монастырь и Минская духовная семинария, как и издревле, хранят незыблемые традиции православия и по-прежнему сияют огнем православно-отеческой веры.

Протоиерей Павел Боянков