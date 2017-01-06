Зимний Питер

Не секрет, что путешествовать лучше летом. И пешие прогулки дольше, и на осмотр достопримечательностей больше времени можно уделить. И в гостиницу или туристический автобус не так спешится — мороз не гонит… Однако и зимние поездки на отдых полны своего очарования. Особенно когда это касается Санкт-Петербурга, города-колыбели Октябрьской революции. Там в любую погоду есть на что посмотреть и где побывать.

Мое путешествие в «Северную Венецию», как еще называют Санкт-Петербург, пришлось на пик морозов. Вообще непостоянство питерской погоды синоптики объясняют целым рядом причин: близостью Финского залива, внутренними водами, которые занимают 10 % территории города. Но главная причина частой смены погодных условий — близость к «главному арктическому фронту», где встречаются теплый воздух средних широт и холодный воздух широт высоких — и рождаются циклоны. Часто эти циклоны захватывают значительную часть города. И тогда 20‑градусный мороз сжигает щеки!

Я уже упомянул, что водная поверхность занимает около 10 % всей площади города. По этому показателю у него первое место среди городов России и одно из первых мест в мире. Он расположен на 42 островах, имеет свыше 300 мостов, среди которых 21 разводной и 24 пешеходных.

Город на Неве стал первым городом в России, где в 1837 году была открыта железная дорога (Санкт-Петербург — Царское Село). Если вы путешествуете поездом и окажетесь на Витебском вокзале, то обязательно увидите в Световом зале памятник создателю Царскосельcкой железнодорожной линии Францу Антону фон Герстнеру. Он был установлен к 170‑летию российских железных дорог. Инженер изображен в полный рост, в руках держит макет паровоза «Проворный».

С зимним путешествием в город лингвистически связан… Зимний дворец. Когда-то у Петра I был деревянный домик на набережной Невы, где он жил. Домик сменили Свадебные палаты, где ему и семье можно было жить зимой. Зимний дворец в разном виде около полувека строился и разбирался раза четыре, с чем связано немало историй…

Так, после окончания строительства на Дворцовой площади — в самом центре города — уже пятого здания, спроектированного архитектором Растрелли, на площади остались горы строительного мусора. Однако император Пётр III нашел простой и оригинальный способ избавиться от ненужного хлама. Он приказал объявить жителям города о том, что каждый желающий сможет забрать себе с площади все что захочет — и абсолютно бесплатно. Спустя несколько часов площадь была полностью очищена от мусора…

Сегодня туристу очень просто ориентироваться на улицах и проспектах Санкт-Петербурга. А ведь еще сто лет назад делать это было практически невозможно. На большинстве старых карт города нанесены… улицы без названий. Ранее в Питере дома не нумеровали, использовали для обозначения адреса описание зданий, церквей, рынков и мостов, находящихся рядом. Первой улицей Петербурга является Петровская набережная, свое нынешнее название она получила в 1903 году.

В годы Великой Отечественной войны, во время блокады Ленинграда, самые ценные здания и скульптуры по возможности прятали от бомбежек, маскировали. «Медный всадник» был завален по шею мешками с песком, позолоченные купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловского закрасили серой краской, а для шпиля Адмиралтейства сшили специальный чехол. Таким образом ленинградцы смогли спасти от разрушения многие памятники истории.

Спасены были и скульптуры укротителей коней на Аничковом мосту, которые придумал любимец Николая I барон Пётр Клодт. Они вызывали у знати такой восторг, что их пришлось повторить для королевского дворца в Берлине, неаполитанского королевского дворца, «Бельведера» в Петергофе и конного двора «Кузьминки» в Подмосковье.

Эти скульптуры на улицах города, как и множество других — в музеях, церквях и соборах, можно увидеть и зимой. Неудивительно, что в Санкт-Петербурге и сейчас много туристов — особенно иностранных.

Константин Егоров, фото автора