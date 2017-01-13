Холодное утро. Крепкий мороз сковал все вокруг. Заснеженные поля и деревья — казалось бы, абсолютнейшая зимняя идиллия… Однако ее нарушают звуки выстрелов орудий и пулеметов вместе с ревом дизельных двигателей.

На директрисе боевых машин пехоты Обуз-Лесновского полигона было жарко. Военнослужащие 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады отрабатывали учебно-боевые задачи.

— А минусовая температура, такие погодные условия не мешают занятиям? — спросил я у заместителя командира батальона по идеологической работе гвардии старшего лейтенанта Александра Юнаша.

— Конечно, нет, — ответил офицер. — Мы проводим стрельбы и днем и ночью, в любую пору года. Помимо этого, военнослужащие много занимаются на тренажерах. Ведь наша главная задача — качественно подготовить военнослужащих к выполнению задач по предназначению. И я считаю, что с ней мы достойно справляемся.

Инструктаж у гвардейцев проходил под руководством командира 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона гвардии подполковника Вадима Ильницкого. Затем мотострелки помчались к своим «стальным коням». Прозвучала команда, солдаты исчезли в чреве боевой машины… Снаружи не видно той кропотливой работы, что скрыта за листами брони: экипаж заряжает боеприпасы, осуществляет проверку всех систем. Причем все это должно быть выполнено за определенное время. Здесь главный залог успеха — слаженность действий бойцов.

И вот БМП полностью готова к бою.

— Молодцы, уложились на отлично! — порадовался за подчиненных командир мотострелкового взвода гвардии лейтенант Никита Андреев. — С первых дней обучения мы стараемся привить солдатам стремление быть лучшими в своем деле, постоянно совершенствовать свои навыки. Плюс соревновательный дух — приятно, когда командир отмечает тебя с положительной стороны: это мотивирует ребят. Отсюда и хорошие результаты.

Тут настало время главного испытания: выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб из вооружения БМП‑2. Причем гвардейцам предстояло вести огонь как с места, так и с ходу.

Экипажи выстроились позади машин. Небольшая пауза: гвардейцы используют ее для того, чтобы еще раз проговорить свои действия. Звучит сигнал. Еще несколько секунд — и бойцы исчезли внутри стальных гигантов.

Взревели двигатели, на командный пункт поступили доклады о готовности к выполнению упражнения… Замерзшая земля и снег вылетают из-под гусениц боевых машин, когда они устремляются вперед. Спустя несколько секунд БМП заняли свои места в окопах. Поднимаются мишени…

Попадание точно в цель! Следующая позиция: «гранатометчик» тоже уничтожен.

Теперь задача усложняется. Стрельба проводится в движении по «пулеметному расчету». И этот «противник» убит — время возвращаться на исходные позиции и вместе с командиром разбирать заезд детально.

…Решил пообщаться с военнослужащими: оказалось, что этот экипаж уже опытный. Стало интересно: в чем же заключается главная составляющая успеха мотострелков?

— Безусловно, это слаженная работа экипажа, — поделился командир БМП‑2 гвардии сержант Максим Лакишик. — Мы должны дополнять друг друга, помогать сослуживцам во время выполнения поставленных задач. Ну и, конечно, многое решает регулярная практика. На полигоне мы часто. Стреляем днем и ночью, в любую погоду. Если честно, даже и не помню, сколько раз стреляли… Скажу так: очень много.

— Максим абсолютно прав, — подтвердил слова командира гвардии ефрейтор Дмитрий Мантуш. — Без его корректировок, к примеру, мне очень сложно вести точный огонь. Немаловажно умело взаимодействовать и с механиком-водителем. Например, когда стреляем в движении, от того как будет управлять «мехвод», с какой скоростью будет идти, зависит моя точность огня.

Интересуюсь у механика-водителя: каково управлять многотонной машиной, да еще и зимой?

— Конечно, погода вносит свои коррективы, — пояснил гвардии ефрейтор Артём Крупельницкий. — Машина гусеничная — и нужно быть очень внимательным, чтобы не занесло… Также необходимо с ходу заехать в окоп, а это совсем непросто на приличной скорости.

— В целом я доволен уровнем подготовки подчиненных, — рассказал командир 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона гвардии подполковник Вадим Ильницкий. — Все то, чему их учили, они умело применили на практике. Однако всегда нужно стремиться к лучшему — и мы продолжим интенсивную подготовку военнослужащих.

Немаловажно и техническое обеспечение учебного процесса. Ведь если машина встанет, продолжить занятие невозможно… Однако мотострелки спокойны — им помогают настоящие профессионалы. Один из них — слесарь по ремонту вооружения Валерий Жилинский.

Валерий знает машину досконально — изучал ее в бою. Дело в том, что он участник войны в Афганистане. Тогда, в составе маневренной бронегруппы он в должности механика-водителя БМП‑2 в самых сложных условиях знакомился с этой техникой.

Тем временем очередные экипажи заняли свои места в боевых машинах. Вскоре снова послышалась стрельба… Боевая подготовка у мотострелков не останавливается ни на минуту.

Я вглядывался в далекие мишени, которым не суждено было долго простоять — раз за разом их находили точные выстрелы гвардейцев.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото Ирины Малиновской