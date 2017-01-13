Служба по завершении службы

Выйдя в запас, многие офицеры и прапорщики продолжают службу в составе подразделений военизированной охраны воинских частей.

— Коллектив у нас небольшой, но довольно представительный, — с улыбкой пояснил начальник команды ВОХР 51‑й гвардейской артиллерийской бригады подполковник запаса Василий Сакович. — Посудите сами: большинство личного состава — офицеры запаса.

По словам Василия Константиновича, военнослужащим запаса найти работу по душе сложно, а переучиваться как бы поздновато. Да и сила привычки, привязанность к армейской службе, которой посвятили многие годы жизни, дают о себе знать. А в составе подразделения военизированной охраны люди чувствуют себя востребованными, тем более что работать приходится в военной среде и вокруг тебя бывшие сослуживцы.

— Спустя полгода после увольнения в запас я с удовольствием принял в 2004 году предложение в то время командира бригады гвардии полковника Юрия Федкевича — пойти работать на должность заместителя начальника команды ВОХР, — продолжил рассказ собеседник. — На момент моего прихода в команду она существовала уже в течение года. Нашей задачей является охрана склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ).

Отдельно хочу сказать о начальниках караулов — моих ближайших помощниках. К примеру, бывший заместитель военкома подполковник запаса Виктор Чигирь — орденоносец, участник боевых действий на территории Афганистана. Подполковник запаса Александр Топчий — бывший начальник штаба — первый заместитель командира 263‑й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи. Подполковник запаса Александр Судаков — бывший заместитель командира 336‑й реактивной артиллерийской бригады по вооружению. Причем Александр Фёдорович избран председателем объединенной профсоюзной организации двух воинских частей. На всех без исключения членов нашего коллектива я могу положиться. Они доказали это своим добросовестным отношением к делу на протяжении многих лет. А ведь служба — не из легких.

Коллектив ВОХР крепко спаянный, люди стараются здесь друг друга не подводить. Все тщательно следят за своим здоровьем, ведь если один стрелок заболеет, его коллегам приходится нести повышенную нагрузку. За 2016 год всего один человек из состава команды был на больничном.

Для сотрудников ВОХР не реже одного раза в месяц проводятся различные занятия — по рукопашному бою, по применению спецсредств. Обязательна огневая подготовка — даже невзирая на то, что все офицеры запаса прекрасно владеют стрелковым оружием.

Раз в пять лет каждый сотрудник ВОХР направляется на курсы повышения квалификации в Борисов, где стрелки «освежают» навыки караульной службы. Как отметил начальник команды, ни один из его подчиненных не возвратился оттуда с оценкой ниже «отлично». Это красноречиво свидетельствует о том, насколько ответственно, добросовестно относятся люди к своему делу.

К слову, сотрудники команды ВОХР готовы отразить любое нападение на охраняемый объект или караульное помещение.

— Применять имеющиеся знания и навыки приходится крайне редко, — отметил в беседе Василий Сакович. — На вооружении у нас и современные технические средства охраны. С их помощью четко фиксируются нарушения периметра объекта. Да, бывало, задерживали у поста грибников из числа местных жителей. Но от хождения в охраняемой зоне отучили местных достаточно быстро. Теперь они обходят склад РАВ стороной — не хотят иметь лишние неприятности.

Порядок несения службы ВОХР 51 абр регулярно проверяют представители управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил, управления службы войск Вооруженных Сил, военной комендатуры. Командование воинской части также уделяет самое пристальное внимание деятельности команды ВОХР. Остается добавить, что за последние несколько лет проверяющими не было зафиксировано ни одного замечания к личному составу военизированной охраны.

С начальником караула Александром Судаковым обходим караульное помещение. Тут одновременно и по-военному строго, и по-домашнему уютно. Кругом чистота и порядок.

— Для нас это ведь второй дом, — подчеркнул Александр Фёдорович. — С энтузиазмом мы выполнили здесь ремонт своими силами. Утеплили тамбур, оснастились бытовой техникой, украсили комнаты. Командование воинской части помогло со стройматериалами. В этом году планируем провести ремонт фасада здания караульного помещения. Как говорится, без излишеств, но вполне комфортные условия…

В помещение начальника караула выведена тревожная сигнализация. Имеется устойчивая связь с постом, а также с дежурным по воинской части. Она продублирована: можно воспользоваться и телефоном, и радиостанцией.

Личный состав караула все держит под неусыпным контролем. И всегда готов выполнить боевую задачу по охране и обороне охраняемого объекта.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова