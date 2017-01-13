Солдатский «Георгий» маршала Рокоссовского

«Дважды маршал» (Маршал Советского Союза и Маршал Польши), дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский — личность в военной истории, безусловно, выдающаяся.

Но писать о нем, как и о любых других полководцах, и легко, и одновременно сложно. Легко потому, что биографии их давным-давно изучены, и достаточно просто проштудировать несколько статей, чтобы потом написать нечто такое: «Великий… родился… в… семье. С самого детства он мечтал…». И дальше в таком же духе.

А сложно писать тоже потому, что слишком много уже написано. Как выбрать самое важное? Как не утонуть в море информации, порой, кстати, не совсем истинной? Как из сухих строчек документов составить собственное мнение о человеке?

Один в поле… не воин?

Я убежден в том, что, когда офицер, военачальник достигает вершин своей военной карьеры, нужно писать уже не об одном человеке, а о целой группе людей. Ведь не может маршал или генералиссимус в одиночку управлять огромной армией: у него есть штаб, у него есть множество специалистов по различным аспектам военного дела. За его спиной труд многочисленных заводов и миллионы гектаров полей, школы и институты, пути сообщения и госпитали, склады и учебные центры — все то, что именуется страной и ее народом. Поэтому, говоря о стратегическом уровне руководства, необходимо помнить, что в данном случае как никогда верна пословица «Один в поле не воин».

На мой взгляд, самый интересный период в биографии любого боевого офицера — время его становления. Как солдата, как руководителя, как специалиста. То есть тот отрезок жизни, когда человек принимает решения, определяющие всю его дальнейшую жизнь. Когда он один в поле воин…

Кстати, военная судьба Константина Константиновича начиналась именно так — свой первый орден он заслужил, в одиночку выполнив ответственное боевое задание. Дело было так…

Молодой драгун

— Эскадрон, становись! Эскадрон, равняйсь! Смирно! Ваше высокоблагородие, 6‑й эскадрон по вашему приказанию построен. Налицо 110, в карауле четверо, коноводов шестеро, больных и арестованных нет! — дежурный унтер-офицер, как и предписывал устав, ел глазами начальство…

— Вольно!

— Эскадрон, вольно!

Ротмистр Николай Иванович Занкович, командир 6‑го эскадрона 5‑го драгунского Каргопольского полка шаркающей кавалерийской походкой прошелся перед спешенной шеренгой, выстроившейся во дворе какого-то польского фольварка.

Сумерки августовского вечера неспешно наползали на крестьянские домишки. Было так тихо, что, казалось, никакой войны и в помине нет…

— Братцы, надо сходить в разведку, — негромко сказал комэск и краем глаза заметил, как драгуны насторожились. — Впереди нас, в деревне — немцы. Надо разузнать: сколько их, сколько у них пушек и пулеметов. Охотники (добровольцы. — Авт.) есть?

Эскадрон молчал. Несмотря на то что старослужащих среди драгун было большинство, добровольцев не находилось. Шутка ли — первая разведка на войне!

…Долгие годы Каргопольский полк мирно квартировал в Казани. Но 20 июля 1914 года, получив приказ, драгуны, как и почти все части и соединения Русской императорской армии, выступили в поход. Много дней полк следовал в эшелонах в Белосток, потом шел походным порядком к Варшаве, а оттуда, перейдя на левый берег Вислы, повернул на юго-запад.

Русская и австро-венгерская армии сближались для решающей битвы, и кавалерийские части обеих сторон шли в авангарде. И вот вечером 8 августа возле деревушки Ново‑Място 6‑й эскадрон наткнулся на противника…

Занкович выдерживал паузу. Для разведки требовался солдат, хотя бы немного понимающий польский и немецкий языки. Еще надо было, чтобы у него была обычная европейская внешность. Но в строю стояли в основном… татары, уроженцы Казани!

— Кто пойдет? — повторил эскадронный командир. — Ей-богу, храбреца тут же к кресту представлю!

И вдруг на левом фланге в 4‑м взводе, где стояли совсем молодые драгуны, из рядов вышел человек.

— Драгун Рокоссовский, — представился он. — Ваше высокоблагородие, разрешите мне?!

— Драгун Рокоссовский, ко мне! — обрадованно скомандовал Занкович. — Эскадрон, равняйсь! Смирно! Эскадрон, вольно! Разойдись!

Строй распался. Солдаты, негромко разговаривая, разошлись по дворам фольварка. А Константин Рокоссовский, чеканя шаг, подошел к офицеру и замер в строевой стойке…

— Вот что, Рокоссовский… — со вкусом, нараспев произнес красивую фамилию ротмистр. — По-польски понимаешь?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Отменно… Тогда сделаем так…

…Тут надо отметить, что к тому времени Костя Рокоссовский служил в армии всего лишь… шестой день!

Необходимое отступление № 1, или Загадки биографии

Красному командиру, а затем генералу и маршалу Константину Рокоссовскому довелось жить в очень непростое время. В ту эпоху национальность, классовое происхождение и родственные связи зачастую определяли судьбу человека. Можно было быть прекрасным специалистом, отличным руководителем, но если родственники этого человека не были пролетариями либо крестьянами-бедняками, то он вполне мог лишиться и должности, и свободы, а порой даже жизни…

Поэтому в биографиях бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии все «неудобные» пункты тщательно, так сказать, сглаживались. Благо многие документы дореволюционного периода нашей истории были либо уничтожены в годы Гражданской войны, либо оказались за семью печатями различных архивных учреждений. Так что многие государственные мужи ленинско-сталинской эпохи в анкетах на свой страх и риск создавали себе исключительно «правильные» биографии…

Но стоит ли обвинять их во лжи и непорядочности? Диктатура бюрократии вынуждала их бороться за собственную жизнь и жизнь близких людей именно таким способом, ибо другого оружия против этого бумажного чудовища до сих пор не существует…

И наш герой не стал исключением. В анкетах, заполненных им в довоенные годы, местом своего рождения он указывал Варшаву, а с 1945 года его родиной стал российский город Великие Луки. Точно такая же метаморфоза произошла и с его ближайшими родственниками. Отец — Ксаверий Рокоссовский, инспектор Варшавско-Венской железной дороги, — превратился в Константина Рокоссовского, машиниста паровоза вышеназванной магистрали.

Проще было с матерью, скончавшейся еще в 1911 году: деревенская учительница Антонина Овсянникова была родом из белорусского села Телеханы, и, следовательно, ее биография в корректировке не нуждалась. А вот о своей родной сестре Хелене, всю жизнь прожившей в Варшаве, брат и не вспоминал: это могло обернуться трагедией для всей его семьи. Константин и Хелена встретились только в конце 1944 года…

Но самым главным фактом биографии, который маршалу и дважды Герою приходилось скрывать от бдительных сослуживцев всю жизнь, а его потомкам — долгие годы после смерти Константина Константиновича, было… его дворянское происхождение. Польский шляхетский род герба Глаубич был известен с XV столетия, его представители верой и правдой служили короне. Один из древних предков советского полководца за верную службу королю Казимиру IV получил в награду поместье Рокосово в Познанском воеводстве. Так появились дворянская фамилия, включенная, между прочим, в официальный справочник — «Общий гербовник дворянских родов Российской империи». Так что о дворянском происхождении Константина Константиновича должен был знать любой мало-мальски образованный историк…

В связи с «чуждым классовым происхождением» пришлось скрывать от чересчур любопытных товарищей и информацию о детских и юношеских годах, о полученном образовании, о трудовой деятельности будущего маршала. По одним данным, юный Костя Рокоссовский получил домашнее образование и начал учебу в платном техническом училище в Варшаве, а по другим — не получив никакого образования из-за смерти отца (1902 год) — семья осталась без средств существования, начал трудовую деятельность помощником кондитера. Заполняя в 1920 году очередную анкету, командир полка Рокоссовский указал, что к 1914 году окончил пять классов гимназии…

Еще одна загадка связана с участием молодого Рокоссовского в революционном движении. Считается, что весной 1912 года он участвовал в первомайской демонстрации варшавских рабочих, был задержан полицией и даже некоторое время находился в узилище — «знаменитой тюрьме Павиак». Правда, вскоре несовершеннолетнего бунтовщика выпустили на свободу, но он тут же был уволен с работы. Поскольку никаких документов, подтверждающих этот эпизод, пока не опубликовано, данный вопрос остается открытым.

Так или иначе начало Первой мировой войны застало Костю в польском городке Груец неподалеку от Варшавы, где он трудился каменотесом в фирме своего дальнего родственника, некоего Высоцкого. Предприятие специализировалось на изготовлении надгробных памятников и каменной облицовки зданий.

А 2 августа 1914 года в Груец вошли походные колонны 5‑го драгунского Каргопольского полка…

Путь в кавалерию

— Замечено мною было в Варшаве и здесь, что нижние чины продают за бесценок черный хлеб… Успеваешь записывать? — помощник полкового командира каргопольских драгун по строевой части полковник Шмидт посмотрел в окошко на груецкую площадь, на которой биваком стали эскадроны, и продолжал размеренно диктовать писарю: — …Черный хлеб… или же просто бросают его в расчете, что им на привале будет куплен новый хлеб. Объявить всем, что всякий нижний чин не только обязан хранить бережливо выдаваемое ему продовольствие, но и обязан съедать его, дабы иметь силы в предстоящей ему боевой работе. Записал?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Ставь дату — 2 августа — и неси на подпись его превосходительству…

Полковник надел фуражку, оглядел себя в зеркале и собрался уже покинуть импровизированную канцелярию, как вдруг в дверях возникла фигура полкового адъютанта поручика Ломиковского. Он небрежно козырнул и, пользуясь неписаным правом всех адъютантов мира, с улыбкой иронично произнес:

— Артур Адольфович, у нас пополнение. Нашего полку, как говорится, прибыло… Прошу взглянуть. Местные жители числом два человека просят зачислить их в полк драгунами, господин полковник!

— Зачислить в полк? На каком основании? — недоуменно поморщился Шмидт.

— Охотниками, господин полковник!

— Х‑м‑м… Ну что ж, охотники нам нужны. — Шмидт вспомнил, что в самом «крайнем», 6‑м эскадроне не хватает людей: при объявлении мобилизации за счет этого подразделения были укомплектованы до полного штата другие эскадроны полка. — Пойдемте посмотрим…

Офицеры вышли из здания городской управы, где разместился штаб полка. Перед крыльцом, поглядывая на отдыхающих на площади кавалеристов, топтались двое парней.

— Чем занимаетесь? — обратился драгунский полковник к рослому плечистому светловолосому парню.

— Работаю каменотесом, господин офицер.

— Как зовут?

— Рокоссовский Константин.

— Сколько лет?

— Двадцать, господин офицер.

Шмидт повернулся ко второму соискателю места в драгунском строю.

— Так, а ты кто?

— Странкевич Вацлав.

— Откуда родом?

— Из Длуговоле.

Полковник кивнул Ломиковскому.

— Пишите приказ. В 6‑й эскадрон обоих. Мы с его превосходительством будем у местного ксендза, он пригласил нас на обед.

А Ломиковский повел новобранцев к полковому писарю. Итогом беседы с ним стал приказ по полку, в котором были такие строки: «…мещанин гмины Комарово Островского уезда Константин Ксаверьевич Рокоссовский, родившийся в 1894 году, зачисляется на службу во вверенный мне полк охотником рядового звания, коего зачислить в списки полка и на довольствие с сего числа с назначением в 6‑й эскадрон».

Время было военное, полк должен был завтра же продолжить поход, и потому новобранцев тут же привели к присяге и отвели к квартирмейстру, который выдал им обмундирование, нательное белье и обувь. Затем Рокоссовский и Странкевич попали к заведующему оружием, который вооружил их винтовками без штыков и шашками. Оба охотника получили еще подсумки для патронов, патроны, перевязи, на которых носились шашки, шпоры, плети и седла со всей полагающейся к ним сбруей. Сгибаясь под тяжестью казенного имущества, драгуны предстали перед командиром эскадрона ротмистром Занковичем.

Тот тоже куда-то спешил и после беглого знакомства с охотниками ушел, препоручив их заботам взводных унтер-офицеров, эскадронных писаря, каптенармуса и вахмистра. Этот последний привел новичков к коновязи и показал им двух темно-рыжих коней. Константину Рокоссовскому достался жеребец с весьма выразительной кличкой Ад.

Так началась армейская служба будущего маршала…

Необходимое отступление № 2, или О верхоконной службе в начале прошлого века

Вот вам очередная порция загадок. Что побудило 18‑летнего юношу приписать себе два лишних года и записаться добровольцем в воинскую часть? Почему дитя городских стен Костя Рокоссовский выбрал именно кавалерию? Как можно было поставить в строй человека, даже не выяснив, умеет ли он ездить верхом, не говоря уже о том, что давать вчерашнему каменотесу боевое оружие — верх легкомыслия?!

Можно только предположить, что… Что романтичный юноша мечтал о подвигах. И что отпрыск старинного шляхетского рода не мыслил для себя иной службы, кроме верхоконной. И что в детстве Константин уже где-то получил навыки верховой езды и владения оружием.

А где он мог их получить? Верховая езда, фехтование, стрельба — все эти развлечения были не по карману юному варшавскому пролетарию. Или?.. Или род Рокоссовских был не так уж и беден?

В отличие от, скажем, пехотинца, у всадника регулярной кавалерии забот и хлопот было гораздо больше. Тут и уход за конем, отнимавший четыре часа ежедневно, и верховая езда, и фехтование на шашках, и кузнечное ремесло, и владение искусством шорного дела (изготовление элементов упряжи и конской сбруи), и довольно глубокое знание ветеринарии. Плюс обычные солдатские заботы: строевая подготовка, тактическая подготовка, словесность (отдаленный «предок» современной идеологической работы) знание уставов, наряды…

Ну, и, конечно же, сто лет тому назад все эти армейские премудрости постигались не так гуманно, как сейчас. Вот фрагмент воспоминаний бывшего однополчанина Рокоссовского по Каргопольскому полку Ивана Владимировича Тюленева, в будущем — генерала армии и Героя Советского Союза. Он описывает впервые увиденное им в 1913 году в армии занятие по верховой езде. «Шли занятия солдат второго года службы по вольтижировке. По кругу манежа галопом скакала лошадь, хлыст в руках вахмистра со свистом рассекал воздух, один раз опускался на круп коня и десять — на солдатскую спину. Мороз пробегал у нас по коже при виде такой изуверской муштры…».

Но в кавалерии, как ни в одном другом роде войск, громадную роль играло войсковое товарищество. Причина заключалась в том, что конный бой требовал практически локтевого взаимодействия всадников (кавалеристы говорят «стремя в стремя»). Конный бой менее управляем, нежели огневой бой пехоты, он скоротечен и потому требует от всадника также инициативности, решительности и очень быстрой реакции. Быть может, именно поэтому в кавалерии практиковалось обучение солдат столь жестокими методами.

В то время на полях сражений кавалерия выполняла несколько очень важных задач. «Наставление для занятий в кавалерии» 1912 года среди этих задач выделяло следующие:

«атаковать в конном строю все рода войск противника;

подготовить успех конной атаки огнем;

свободно маневрировать на всякой местности, не нарушая порядка движения, преодолевая препятствия и применяясь к местности;

действовать в спешенном порядке наступательно и оборонительно;

совершать походные движения как днем, так и ночью;

нести службу охранения и разведки как на походе, так и на бивуаке».

Образно говоря, кавалерия в начале прошлого века сочетала в себе качества спецназа и маневренных ударных частей. А кавалерист, следовательно, должен был быть своеобразным «универсальным солдатом», мастером на все руки. И разведчиком в том числе…

В разведке

…У эскадронного каптенармуса еще хранились гражданские вещи Рокоссовского. Поэтому, получив приказ ротмистра Занковича, он тут же выдал Косте его брюки, пиджак, рубашку и ботинки. Молодой драгун переоделся, с наслаждением ощущая отсутствие тяжелой винтовки за спиной и шашки на боку.

— Я готов, ваше высокоблагородие…

Занкович критически оглядел разведчика. Чего-то не хватает…

— Ефимов, сбегай к хозяину фольварка да возьми у него картуз и тросточку, — приказал офицер каптенармусу.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

Пока Ефимов бегал за вещами, ротмистр еще раз повторил Рокоссовскому, что ему нужно сделать:

— Иди спокойным шагом. Ты — просто любопытный зевака, который рассматривает солдат. С расспросами к ним не приставай. Если получится, поговори с местными жителями. Только осторожно, Рокоссовский, осторожно… Если спросят, кто ты такой, отвечай: иду домой, в Груец. Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Получив картуз и тросточку, Костя попытался улыбнуться, но улыбка получилась грустной… Страшно!

— Да не трясись ты так, российский драгун! — ободряюще ухмыльнулся командир эскадрона. — Все будет хорошо…

Он перекрестил Рокоссовского:

— Иди!

Двое конных драгун провели разведчика мимо часовых и секретов, вывели на дорогу. Впереди виднелись огоньки Ново‑Място.

— Удачи тебе, парень… Ни пуха, ни пера!

— К черту! — осипшим голосом вымолвил Костя и зашагал на свое первое боевое задание.

…Он вошел в деревушку, изо всех сил пытаясь выглядеть беззаботным. Во дворах виднелись расседланные кони, вдоль заборов выстроились военные повозки, по улицам важно расхаживали солдаты в чужой серой форме. Костя обходил немцев стороной, старался не слишком нагло их разглядывать.

Возле колодца стояли женщины. Они испуганно смотрели, как чужие солдаты, громко разговаривая, наполняют водой ведра и бочки. Костя подошел к одной из них, вежливо приподнял картуз:

— Dzien dobry, pani! Widze, ze masz tutaj gosci. (Здравствуйте, пани! Я смотрю, у вас тут гости.)

Женщина оглянулась.

— Czesc, chlopcze. Jest Niemcy przyszli rano. A pan kogos? (Здравствуй, хлопчик. Это немцы, утром пришли. А ты чей будешь?)

— Jestem z Grojca. Niech przedstawil sie Xavier Rokossowskiego, murarz. Wracam do domu, ale stracil… (А я из Груеца. Позвольте отрекомендоваться: Ксаверий Рокоссовский, каменщик. Иду домой, да вот заблудился…).

Помолчали, глядя на солдат. Потом Костя с удивлением произнес:

— Ilu z nich! Byc moze caly pulk? (Как же их много! Наверное, целый полк?)

— Prawdopodobnie bardziej (Наверное, больше.), — поделилась увиденным собеседница. — Prosze przyjsc na koniach, potem na rowerach. Dopiero teraz niektore sa zbyt stary… (Сначала пришли на конях, потом приехали на велосипедах. Только вот какие-то они слишком старые…).

— Na rowerze? (На велосипедах?) — переспросил разведчик. — A co oni przy sobie bron? (А как же они пушки везли?)

— Nie widze armat… (Пушек я не видела…) — покачала головой женщина. — To dla ciebie, Xavier, domu tak szybko, jak to mozliwe … (Шел бы ты, Ксаверий, домой поскорее…).

— Dziekuje, juz go… (Спасибо, уже иду…)

…Больше часа бродил Костя по селу. Страх постепенно прошел, и разведчик, осмелев, расспрашивал деревенских жителей об их незваных гостях. На погонах немцев он углядел надпись «LKR Nr. 1», которую постарался крепко запомнить. Он сосчитал пулеметные двуколки (в Каргопольском полку были очень похожие), прошел мимо школы, где стояли часовые с палашами наголо. «Пехотинцы и пешие артиллеристы на часах стоят с винтовками, а кавалеристы и конные артиллеристы с саблями наголо», — вспомнил он наставления своего командира. «Пушек не видно, значит… Значит, это кавалеристы! Но зачем им велосипеды?» — размышлял Костя, тут и там натыкаясь на целые табуны двухколесных машин.

Немцы не обращали никакого внимания на деревенских зевак, глазевших на невиданное зрелище — приход войска в деревню. Они спокойно готовили ужин, из полевых кухонь (а их Костя насчитал четыре) доносился ароматный запах тушеной капусты…

Разведчик не спеша вернулся на околицу и по дороге направился в сторону бивака своего эскадрона. Костя очень волновался. И только когда из кустов послышался шепот: «Стой… Пропуск?» — ему вдруг стало очень легко…

…Ротмистр Занкович внимательно выслушал разведчика, хмыкнул и сел писать донесение в штаб полка. В нем говорилось, что деревня Ново‑Място занята германскими 1‑м ландверным (ополченческим. — Авт.) кавалерийским полком (буквы «LKR Nr. 1» на погонах у немцев означали Landwehr-Kavallerie-Regiment Nr. 1) в составе трех эскадронов и велосипедной ротой (по числу полевых кухонь и примерному количеству велосипедов), что пулеметов у них два, а орудий нет, что разведку провел драгун Рокоссовский и что он достоин награждения Георгиевским крестом.

Уже через несколько дней Костя прикрепил к своей гимнастерке Георгиевский крест за номером 9841…

* * *

Впереди у Кости Рокоссовского была целая жизнь…

Андрей Данилов, «Ваяр»