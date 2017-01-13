В интересах интеграционного сотрудничества

Исполком СНГ рассчитывает на сохранение активной позиции Беларуси в Содружестве, заявил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев отметил, что Исполком СНГ благодарен Беларуси за активную поддержку его деятельности. «Для нас очень важно, что страна, которая предоставила место для расположения штаб-квартиры СНГ, уделяет большое внимание деятельности Исполнительного комитета, оказывает ему всяческую поддержку», — сказал он.

Белорусская сторона твердо и последовательно выступает за углубление региональной интеграции в СНГ. «Беларусь была, есть и остается активным сторонником интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ. Мы чувствуем эту поддержку. Уверен, что она и далее будет оказываться и стимулировать интеграционные процессы на пространстве Содружества», — подчеркнул председатель Исполкома СНГ.

В Минске прошло первое в этом году заседание Совета постоянных полномочных представителей стран — участниц СНГ при уставных и других органах Содружества. Участие в заседании принял министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

БЕЛТА