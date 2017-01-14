При старании всё получится!

14.01.2017 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

В соединениях и воинских частях Западного оперативного командования в эти дни интенсивно занимаются боевой подготовкой. Не смолкает ратная страда на Обуз-Лесновском, Чепелевском и Гожском полигонах: здесь совершенствуют выучку танкисты, мотострелки, разведчики и артиллеристы.

На днях я побывал в 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, где проводился сбор с гранатометчиками. Гвардейцы мастерски выполнили 3‑е упражнение учебных стрельб.Гвардии рядовой Савко к стрельбе готов!

Руководитель занятия гвардии лейтенант Игорь Адамов старательно обучал гранатометчиков их непростому ремеслу. Результат говорит сам за себя: к окончанию сбора подавляющее большинство военнослужащих стреляли из ручного противотанкового гранатомета РПГ‑7В только на оценку «отлично».

Гвардии рядовой Николай Вальков недавно прибыл в подразделение из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Был назначен на должность гранатометчика, на этом сборе стрелял впервые.

— Когда вышел на огневой рубеж, очень волновался — и цель поразить не удалось, — рассказал солдат. — Руководитель занятия провел разбор результатов стрельбы, указал на допущенные ошибки. Я сосредоточился на правильном выполнении упражнения — и все получилось!.. А сейчас, после нескольких учебных занятий, от волнения не осталось и следа.

И действительно, я стал свидетелем того, как гвардии рядовой Николай Вальков отстрелялся на отлично. Тренировка и старание принесли свои плоды.

А в активе гвардии рядового Артура Скульского месяцы интенсивных занятий на полигоне, участие в нескольких ротных тактических учениях с боевой стрельбой. Военнослужащий охотно делится накопленным опытом с новым пополнением. В тот день, изготовившись для стрельбы стоя, он отличался уверенностью и отточенностью действий. Настоящий военный профессионал!..

— Огонь! — скомандовал офицер.

— Выстрел! — предупредил гвардеец, и через секунду из гранатомета с громким звуком вылетела граната. На фоне пасмурного неба был хорошо виден огненный след трассы, путь которой преградил приземистый силуэт танковой мишени.

— Молодец, поджег танк! — так оценили отличный выстрел товарищи Артура, наблюдавшие за ходом стрельбы.

Гвардии лейтенант Игорь Адамов проводит разбор результатов стрельбы

Гвардии лейтенант Игорь Адамов проводит разбор результатов стрельбы

Кстати, участники сбора стреляли из гранатомета не только днем, но и ночью.

— В ходе ночной стрельбы все военнослужащие показали высокие результаты, — подытожил гвардии лейтенант Игорь Адамов. — Среди лучших гвардии рядовые Дмитрий Авижень, Павел Ардаш, Владислав Гойдь и Виктор Боровский.

Сбор закончился, ну а у гранатометчиков еще много возможностей для совершенствования воинского мастерства: занятия по боевой подготовке, полевые выходы, учения.

Подполковник

Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

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