Укрепляя безопасность

ОБСЕ может и должна служить площадкой деэскалации и политического урегулирования конфликтов. Об этом заявила постпред Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Елена Купчина напомнила, что подходы Беларуси к укреплению системы общеевропейской безопасности и развитию сотрудничества в регионе ОБСЕ были представлены министром иностранных дел Владимиром Макеем в декабре 2016 года на СМИД в Гамбурге.

Безотлагательного объединения усилий государств — участников ОБСЕ требуют борьба с терроризмом и предотвращение радикализации, особенно среди молодежи, противодействие другим современным вызовам и угрозам, таким как наркотрафик, торговля людьми или нелегальная миграция. «Организацией накоплен значительный позитивный потенциал в указанных сферах, который необходимо и далее приумножать», — уверена постпред Беларуси.

«Мы всегда исходили и исходим из того, что равная и неделимая безопасность не может быть достигнута накачиванием «военных мускулов». Обеспечивать предсказуемость и транспарентность в военной сфере и укреплять безопасность государств‑участников — задача механизмов контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности, которым следует вернуть жизнеспособность и актуальность», — добавила Елена Купчина.

Белорусская сторона согласна с необходимостью содержательного диалога по теме контроля над обычными вооружениями, который должен носить инклюзивный характер. Ключевое значение имеет укрепление взаимного доверия и сотрудничества на пространстве ОБСЕ в экономической сфере. В этой связи Беларусь приветствует намерение австрийского председательства в ОБСЕ сфокусировать внимание на вопросах взаимосвязанности в развитие соответствующего решения Гамбургского СМИД. «Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с австрийской стороной по данной проблематике, в том числе в контексте председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе», — сказала Елена Купчина.

БЕЛТА