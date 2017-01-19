Гранаты – в цель! (Видео)

На 227‑м общевойсковом полигоне проходит сбор гранатометчиков 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. Главными его участниками стали солдаты срочной службы. Кому-то из них только предстояло сделать свой первый выстрел из РПГ‑7В, иным — подтвердить уровень мастерства.

Прибыв на участок стрельбища, я вспомнил свой первый выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Причем стрелял тогда с этих же позиций… Не забыл, как внутри смешались любопытство, опасения и желание непременно поразить казавшуюся такой далекой мишень.

Сейчас передо мной стояли ребята примерно того же возраста, каким был и я в то время. Правда, многие из них, несмотря на юные годы, уже успели сделать десятки выстрелов из гранатомета. Новички же были сосредоточенны, серьезны, крепко сжимая оружие в ожидании своей очереди.

Последний инструктаж окончен, настало время разойтись по учебным точкам. А я интересуюсь у заместителя командующего войсками СЗОК полковника Владимира Кулажина, какова основная цель сбора.

— В первую очередь солдаты, вновь назначенные на должность, приобретают необходимые знания и умения, вырабатывают навыки применения штатного оружия в бою, — пояснил собеседник. — Также хочу отметить, что текущий сбор является своеобразным экспериментом: теперь гранатометчики двух механизированных бригад обучаются совместно на одном полигоне. Это позволяет более целенаправленно использовать учебно-материальную базу и ускорить процесс обучения, а также определить уровень подготовки и внести необходимые коррективы.

Кстати, удобство этого нововведения затем подтвердили и солдаты. Но обо всем по порядку.

Прежде всего стоит совершить небольшой экскурс в историю и рассказать, чем так хорош РПГ‑7В, до сих пор состоящий на вооружении в нашей армии.

В бытность курсантами мы в шутку называли это оружие великолепной семеркой — по аналогии со знаменитым вестерном. Действительно, эпитет «великолепный» подходит к РПГ как нельзя лучше. Простота конструкции, удобная система прицеливания, а главное, большая пробивная мощь — все это уже более 50 лет делает этот гранатомет одним из лучших в мире, ставит его по популярности в один ряд с автоматом Калашникова. Только вдумайтесь: максимальная бронепробиваемость РПГ достигает 750 миллиметров! Это длина руки довольно рослого человека.

Однако при всех плюсах это оружие становится совершенно бесполезно в неумелых руках… Поэтому значение такого сбора трудно переоценить.

— Данное мероприятие — прекрасная возможность для приобретения и повышения практических навыков солдат срочной службы, — объяснил исполняющий обязанности заместителя командира 120 омбр гвардии майор Александр Князькин. — Это важный этап в становлении профессионалов, которых мы готовим по штатным специальностям. Перед стрельбой мы провели целый ряд занятий — как теоретических, так и практических. В результате военнослужащие готовы к различным ситуациям. Солдаты, которые отслужили уже более полугода, бьют в цель практически без промаха. Сейчас вы в этом сами убедитесь.

Закончены последние приготовления, боеприпасы получены и аккуратно уложены в сумки. Остались считаные мгновения до начала стрельбы. Звучит сигнал — и первая пара гранатометчиков побежала к окопу. Сливаясь с заснеженной землей, гвардейцы заняли позиции и зарядили оружие.

— Огонь! — командует руководитель стрельбы гвардии старший лейтенант Александр Лавшук.

Из гранатомета с громким звуком вылетает граната. Спустя пару секунд — попадание в мишень! Следующие выстрелы тоже ушли точно в цель. Как оказалось — стрелял опытный расчет.

Со стороны это выглядело просто — казалось, каждый сможет повторить. Но на самом деле за всем этим процессом стоят долгие тренировки. Не так-то легко с оружием и амуницией, общий вес которых под 30 килограммов, бежать, вести точный огонь, да еще и прикрывать товарища. Прибавьте к этому снегопад и не самую лучшую видимость.

Подхожу пообщаться с двумя отстрелявшимися военнослужащими. Оказалось, что они братья и находятся в одном расчете.

— После года службы действуешь «на автомате», — рассказал гвардии рядовой Олег Вечер. — Но до этого приходилось очень много работать над каждым элементом упражнения.

— А еще очень важна слаженная работа в паре, — добавил гвардии рядовой Игорь Вечер. — Это один из главных факторов успеха в нашем деле. Конечно, есть еще много различных нюансов. При такой погоде, например, нужно внести поправки при прицеливании.

Все это время наш диалог сопровождали звуки выстрелов.

— Военослужащие, которые уже давно на должности, показали высокий уровень мастерства, — отметил руководитель стрельбы гвардии старший лейтенант Александр Лавшук. — Это свидетельствует об эффективности процесса подготовки. Ну а что касается новичков, у них все впереди. Главное — стремление к улучшению своих результатов.

Ко времени окончания занятия мишень испытала на себе десятки попаданий. Удовлетворенные результатом, бойцы покидали огневые рубежи. Однако для гвардейцев это лишь небольшая пауза в напряженном ритме боевой подготовки.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото Ирины Малиновской