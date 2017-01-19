И лёд бывает горячим!

В минувшее воскресенье снег и лед на стадионе «Заря» буквально плавились от трения шин и накала эмоций болельщиков. Виной всему — 1‑й этап открытого чемпионата ДОСААФ­ по трековым автогонкам. Машины самых разных классов сошлись в нешуточной борьбе. И не столько за первое место, сколько за адреналин, кураж, жажду скорости…

Люди и машины

Признаюсь, бывать на подобных мероприятиях мне еще не доводилось. И я об этом теперь искренне жалею. Автогонки на льду в некотором отношении даже круче «Формулы‑1». И вот почему.

Во‑первых, динамика. Заезды длятся считаные минуты. Сменяются не только участники, но и классы машин: от миниатюрных картов до ретроавтомобилей.

Во‑вторых, зрелищность. Невероятная по накалу и скорости борьба проходит на небольшом автотреке прямо у ног зрителей. Мы видели снежные брызги, железо, мнущееся от столкновений, горящие глаза гонщиков. Мы чувствовали драйв!

И в‑третьих, это просто красиво! Приятно смотреть не только на заезды, но и на сами автомобили. Они — разные, есть и советской сборки. Машины испещрены вмятинами — этакими шрамами бескомпромис­сной борьбы.

Практически все авто порядком переделаны. Усиленные рамы, мощные двигатели… Гонщики любят своих железных коней, относятся к ним, как к боевым товарищам, сами крутят гайки. На все это очень интересно смотреть. Благо организаторы предоставляют такую возможность, в перерывах допускают зрителей в автомобильную «конюшню».

Кстати, о зрителях: их было много (и это несмотря на то что к стадиону на общественном транспорте не добраться). Огромная парковка у стадиона была заполнена до предела. Приезжать сюда надо было как минимум за полчаса до начала состязаний.

На трибунах стояли мужчины и в рабочей униформе, и в дорогих дубленках. Многие приехали с семьями. Было полно детей. Приятно было видеть там и болельщиков в военной форме — это командование в/ч 30151 организовало прекрасный выходной для личного состава.

Трековые автогонки — это не только спорт. Это особая субкультура, которая вовлекает в себя самых разных людей.

«Это надо видеть!»

Состязания открыл председатель Центрального совета ДОСААФ­ Иван Дырман. Он напомнил зрителям, что автомотоспорт является одним из 22 технических видов спорта, которые развивает добровольное общество. Для спортсменов закупается амуниция и техника. А в конце 2016 года в Ошмянах был открыт многофункциональный спорткомплекс — филиал Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту ДОСААФ.

Зимние этапы чемпионата по трековым автогонкам не без оснований носят название «Горячий лед». В этом году на автогонки прибыло 59 спортсменов — рекорд для этих соревнований. Для сравнения: год назад желающих было лишь 16.

Первыми на трек выехали картингисты. Они состязались в трех классах. Трудно поверить, что эти небольшие машинки-карты могут выдавать такие скорости! Но самое интересное то, что за рулем картов были дети и подростки. Да-да, самому юному гонщику Арсению Дремачу — всего 6 (!) лет, и он занял третье место в классе «Кросс Карт Д3 мини»!

Очень интересными были заезды класса «Легенды СССР». К ним допускаются заднеприводные автомобили ВАЗ и «Москвич», выпущенные до 1990 года. Кстати, доработки двигателя в классе запрещены. Впервые в «Легендах СССР» состязались два автомобиля «Волга». Сюрпризом этого класса стало участие женщины-гонщицы — Ольги Кавкель на ВАЗ‑2106.

Еще один любопытный класс называется «Народный». Здесь двигатель автомобилей ограничен объемом до 1,6 литра. Это позволяет участвовать в гонках любителям без существенных затрат на подготовку автомобилей. К слову, самому юному гонщику этого класса Алексею Авакову — 12 лет. А пилот Алексей Савин (13 лет) занял второе место в классе «Легенды СССР». Кстати, оба юных гонщика — воспитанники знаменитой СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ.

В остальных классах состязались профи автоспорта. Там скорости были повыше. Да и как иначе, если даже «Запорожец» выступал с двигателем от BMW!..

Автогоночная карусель продолжалась несколько часов. С одной линии одновременно стартовало по шесть автомобилей. И это — спасибо организаторам — было очень зрелищно. В такой тесноте борьба в «полный контакт» завязывалась на первом же повороте. Были и столкновения, и въезды в сугробы на полной скорости… Трек действительно был покрыт льдом — специально выходил проверить.

Лучшим автогонщиком первого этапа чемпионата ДОСААФ по трековым автогонкам признан Андрей Муравейко.

В перерывах организаторы проводили веселые конкурсы для зрителей. А когда все заезды были позади, худшую гоночную машину… безжалостно раздавил бигфут — джип с огромными колесами. Как ни жалко было авто, но работа бигфута понравилась всем!

Я намеренно не комментирую ни ход гонок, ни обстановку на зрительских трибунах. В какой-то степени атмосферу передают фотографии (на сайте газеты их больше!). Но, поверьте, все это надо видеть своими глазами!

Впереди еще пять этапов состязаний. Приезжайте на стадион «Заря», не пожалеете!

Для тех, кому интересно

Открытый чемпионат ДОСААФ по трековым автогонкам проводится на стадионе «Заря» в классах картинга «Н‑160», «Е‑Юниор», «Е» и в классах трековых автогонок «Легенды СССР»; «Народный», «Дивизион 1600» и «Дивизион 2000».

Второй этап гонок планируется на 28–29 января.

Третий этап должен состояться 11–12 февраля, четвертый — 25–26 февраля, пятый — 13–14 мая. Заключительный этап пройдет 10–11 июня.

Будьте внимательны: в зависимости от погоды сроки проведения этапов могут смещаться. Оперативную информацию можно получить на сайте www.rstk.by

Билеты на автогонки можно приобрести в кассе у входа на стадион. Стоимость взрослого билета — 7, студенческого — 5, детского (11–16 лет) — 2 рубля.

Для детей младше 11 лет, военнослужащих, членов ДОСААФ, ветеранов Великой Отечественной войны вход на стадион бесплатный.

Майор Александр Холод, «Ваяр», фото автора