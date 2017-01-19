И лёд бывает горячим!

19.01.2017 Свежий выпуск, Специальный репортаж #

В минувшее воскресенье снег и лед на стадионе «Заря» буквально плавились от трения шин и накала эмоций болельщиков. Виной всему — 1‑й этап открытого чемпионата ДОСААФ­ по трековым автогонкам. Машины самых разных классов сошлись в нешуточной борьбе. И не столько за первое место, сколько за адреналин, кураж, жажду скорости…

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Люди и машины

Признаюсь, бывать на подобных мероприятиях мне еще не доводилось. И я об этом теперь искренне жалею. Автогонки на льду в некотором отношении даже круче «Формулы‑1». И вот почему.

Во‑первых, динамика. Заезды длятся считаные минуты. Сменяются не только участники, но и классы машин: от миниатюрных картов до ретроавтомобилей.

Во‑вторых, зрелищность. Невероятная по накалу и скорости борьба проходит на небольшом автотреке прямо у ног зрителей. Мы видели снежные брызги, железо, мнущееся от столкновений, горящие глаза гонщиков. Мы чувствовали драйв!

И в‑третьих, это просто красиво! Приятно смотреть не только на заезды, но и на сами автомобили. Они — разные, есть и советской сборки. Машины испещрены вмятинами — этакими шрамами бескомпромис­сной борьбы.

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Практически все авто порядком переделаны. Усиленные рамы, мощные двигатели… Гонщики любят своих железных коней, относятся к ним, как к боевым товарищам, сами крутят гайки. На все это очень интересно смотреть. Благо организаторы предоставляют такую возможность, в перерывах допускают зрителей в автомобильную «конюшню».

Кстати, о зрителях: их было много (и это несмотря на то что к стадиону на общественном транспорте не добраться). Огромная парковка у стадиона была заполнена до предела. Приезжать сюда надо было как минимум за полчаса до начала состязаний.

На трибунах стояли мужчины и в рабочей униформе, и в дорогих дубленках. Многие приехали с семьями. Было полно детей. Приятно было видеть там и болельщиков в военной форме — это командование в/ч 30151 организовало прекрасный выходной для личного состава.

Трековые автогонки — это не только спорт. Это особая субкультура, которая вовлекает в себя самых разных людей.

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«Это надо видеть!»

Состязания открыл председатель Центрального совета ДОСААФ­ Иван Дырман. Он напомнил зрителям, что автомотоспорт является одним из 22 технических видов спорта, которые развивает добровольное общество. Для спортсменов закупается амуниция и техника. А в конце 2016 года в Ошмянах был открыт многофункциональный спорткомплекс — филиал Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту ДОСААФ.

Иван Дырман открывает чемпионат

Иван Дырман открывает чемпионат

Зимние этапы чемпионата по трековым автогонкам не без оснований носят название «Горячий лед». В этом году на автогонки прибыло 59 спортсменов — рекорд для этих соревнований. Для сравнения: год назад желающих было лишь 16.

Первыми на трек выехали картингисты. Они состязались в трех классах. Трудно поверить, что эти небольшие машинки-карты могут выдавать такие скорости! Но самое интересное то, что за рулем картов были дети и подростки. Да-да, самому юному гонщику Арсению Дремачу — всего 6 (!) лет, и он занял третье место в классе «Кросс Карт Д3 мини»!

Очень интересными были заезды класса «Легенды СССР». К ним допускаются заднеприводные автомобили ВАЗ и «Москвич», выпущенные до 1990 года. Кстати, доработки двигателя в классе запрещены. Впервые в «Легендах СССР» состязались два автомобиля «Волга». Сюрпризом этого класса стало участие женщины-гонщицы — Ольги Кавкель на ВАЗ‑2106.

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Еще один любопытный класс называется «Народный». Здесь двигатель автомобилей ограничен объемом до 1,6 литра. Это позволяет участвовать в гонках любителям без существенных затрат на подготовку автомобилей. К слову, самому юному гонщику этого класса Алексею Авакову — 12 лет. А пилот Алексей Савин (13 лет) занял второе место в классе «Легенды СССР». Кстати, оба юных гонщика — воспитанники знаменитой СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ.

В остальных классах состязались профи автоспорта. Там скорости были повыше. Да и как иначе, если даже «Запорожец» выступал с двигателем от BMW!..

Автогоночная карусель продолжалась несколько часов. С одной линии одновременно стартовало по шесть автомобилей. И это — спасибо организаторам — было очень зрелищно. В такой тесноте борьба в «полный контакт» завязывалась на первом же повороте. Были и столкновения, и въезды в сугробы на полной скорости… Трек действительно был покрыт льдом — специально выходил проверить.

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Лучшим автогонщиком первого этапа чемпионата ДОСААФ по трековым автогонкам признан Андрей Муравейко.

В перерывах организаторы проводили веселые конкурсы для зрителей. А когда все заезды были позади, худшую гоночную машину… безжалостно раздавил бигфут — джип с огромными колесами. Как ни жалко было авто, но работа бигфута понравилась всем!

Гонщику Арсению Дремачу (3-е место) — всего 6 лет

Гонщику Арсению Дремачу (3-е место) — всего 6 лет

Я намеренно не комментирую ни ход гонок, ни обстановку на зрительских трибунах. В какой-то степени атмосферу передают фотографии (на сайте газеты их больше!). Но, поверьте, все это надо видеть своими глазами!

Впереди еще пять этапов состязаний. Приезжайте на стадион «Заря», не пожалеете!

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Для тех, кому интересно

Открытый чемпионат ДОСААФ по трековым автогонкам проводится на стадионе «Заря» в классах картинга «Н‑160», «Е‑Юниор», «Е» и в классах трековых автогонок «Легенды СССР»; «Народный», «Дивизион 1600» и «Дивизион 2000».

Второй этап гонок планируется на 28–29 января.

Третий этап должен состояться 11–12 февраля, четвертый — 25–26 февраля, пятый — 13–14 мая. Заключительный этап пройдет 10–11 июня.

Будьте внимательны: в зависимости от погоды сроки проведения этапов могут смещаться. Оперативную информацию можно получить на сайте www.rstk.by

Билеты на автогонки можно приобрести в кассе у входа на стадион. Стоимость взрослого билета — 7, студенческого — 5, детского (11–16 лет) — 2 рубля.

Для детей младше 11 лет, военнослужащих, членов ДОСААФ, ветеранов Великой Отечественной войны вход на стадион бесплатный.

Майор Александр Холод, «Ваяр», фото автора

 

 

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