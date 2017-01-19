Охраняя воздушные рубежи

Служба в радиотехнических войсках ПВО требует от военнослужащих хороших знаний радиоэлектронной аппаратуры, особой внимательности, ответственности и дисциплинированности. Им охранять рубежи Родины — но не наземные, а воздушные.

Радиолокационные станции в/ч 25886 днем и ночью вращают антенны на 360 градусов. Военнослужащие радиотехнических войск ПВО несут боевую вахту. Рядом со штатными операторами парни из состава нового пополнения изучают принципы работы и систему управления станций. Пояснения новичкам дают офицеры и военнослужащие контрактной службы.

Сложная радиоэлектронная техника вызывает неподдельный интерес у ребят. Никто из них, находясь «на гражданке», не думал, что придется так близко ознакомиться с высокоэффективным оборудованием…

Рядовой Виктор Величко призван в армию из Барановичей. Он окончил местный госуниверситет и несколько месяцев работал экономистом на комбинате хлебопродуктов.

— Признаюсь, сообщение об отправке в Вооруженные Силы оказалось для меня несколько неожиданным, — отметил солдат. — Ранее я прошел в военкомате медицинскую комиссию и был зачислен в резерв. Настраивался на то, что с армией придется немного повременить. А тут — телефонный звонок: мне сообщают, что предстоит отправка в войска. Прошел курс начальной военной подготовки, принял Военную присягу… Сейчас вот приступил к изучению воинской специальности.

Виктор отметил: будучи старшеклассником, он мечтал о службе во внутренних войсках МВД. Очень уж увлекательно рассказывал о службе в этих войсках его родной дядя, а также друзья. Но романтики в ВВС и войсках ПВО, как выяснилось, не меньше.

С большим интересом рядовой Величко осваивает специальность старшего оператора радиолокационной станции П‑37. На этой станции ему вскоре предстоит заступать на боевое дежурство по охране воздушных рубежей.

— Техника в нашем радиолокационном узле серьезная, для ее изучения нужно время, — подчеркнул рядовой Величко. — Есть и сложные темы в программе подготовки по специальности. Но благодаря начальнику нашего радиолокационного отделения капитану Вячеславу Горбалю так называемые белые пятна одно за другим исчезают. Командир отделения — наставник опытный, все объясняет очень доходчиво. И устройство, и процесс работы станции перестают казаться чем-то непостижимым.

Сейчас, по словам Виктора, в программе подготовки по военно-учетной специальности начался самый интересный этап. Идет изучение принципов работы РЛС, отрабатываются нормативы по подключению станции, настройке радиолокационной аппаратуры… Главную задачу на данный момент рядовой Величко видит в успешном освоении техники, чтобы добросовестно исполнять служебные обязанности. Он не должен подвести ни командиров, ни армейских товарищей. Цель Виктора — отслужить так, чтобы им гордились родные, друзья и знакомые.

Рядовой Илья Павлюкович — коллега Виктора по гражданской специальности. Родом он из Каменца, учился в Полесском государственном университете в Пинске. В качестве экономиста-менеджера три месяца работал после получения диплома на частном производственном предприятии.

— Перед отправкой в армию я, как и многие призывники, немного волновался, — признался в разговоре Илья. — Впрочем, все мои тревоги оказались сильно преувеличенными. Позади курс начальной военной подготовки, во время которого не все сразу давалось легко. Не скрою: в первые дни я сильно скучал по дому… Но постепенно привык к повседневному распорядку и дисциплине, сдружился с ребятами. У нас сложился очень хороший коллектив, мы сообща преодолевали первоначальные трудности. Жаль было расставаться с парнями, которые после принятия Военной присяги уехали служить в другие подразделения. Зато в отдельном радиотехническом батальоне, куда меня направили для прохождения службы, оказались пятеро моих новых друзей.

Илья доволен: ему предстоит служить в ВВС и войсках ПВО. В зенитных ракетных войсках ПВО СССР в свое время проходил службу прапорщиком его дедушка. Отец и родной дядя также отслужили срочную. Рядовому Павлюковичу предстоит освоить сложное радиолокационное оборудование передвижного радиовысотомера ПРВ‑16БМ: на нем Илья в недалеком будущем приступит к несению боевого дежурства.

— Станция эта модернизированная, — отметил собеседник. — И очень нравится то, что она компьютеризирована. Есть возможность проявить свое юношеское увлечение и навыки, ведь за компьютером до призыва я проводил довольно много времени. Надеюсь, что удастся хорошо освоить высотомер: изучение сложной техники представляет для меня очень большой интерес. Иногда даже сожалею, что не получил до службы техническое образование в области радиоэлектроники… Сейчас такие знания пришлись бы как нельзя кстати.

Илья добавил: ребятам его призыва армейская учеба пришлась по душе. Особенно довольны будущие механики дизельных установок и водители. Для одних служба в армии дает возможность приобрести новую дефицитную «на гражданке» специальность, для других — получить дополнительную категорию на управление транспортным средством.

— Моя обязанность — хорошо освоить военно-учетную специальность, чтобы достойно выполнить почетную обязанность перед Родиной и белорусским народом, — резюмировал рядовой Павлюкович. — Армия подарила новых друзей, напряженные и в то же время увлекательные, насыщенные боевой учебой будни. Постараюсь, добросовестно отслужив положенный срок, вернуться домой возмужавшим, серьезным…

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова