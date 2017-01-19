Прямая телефонная линия

19.01.2017 Объявления, Свежий выпуск #

21 января министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Алексеевич Равков проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8 017) 297-10-22.

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