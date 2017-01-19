В начале офицерского пути

На прошедших недавно состязаниях по полевой выучке среди командиров десантных подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил лучшим командиром взвода стал гвардии лейтенант Игорь Тыщук из 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Почетный вымпел офицер-десантник получил из рук командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко. В настоящее время гвардии лейтенант Игорь Тыщук проходит службу в должности командира парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты 317‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона.

Как признался гвардеец, это не первая его награда. Будучи еще курсантом Военной академии, он был отобран для участия в испытании на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство», которое успешно преодолел в прошлом году на полигоне Лосвидо близ Витебска.

— Мысли связать жизнь с армией появились еще в раннем детстве. Родился я в деревне Лесуны Слуцкого района Минской области. В 2011 году в райцентре окончил среднюю школу, в том же году поступил в Военную академию Республики Беларусь на факультет военной разведки, — вспоминает гвардии лейтенант Игорь Тыщук.

Так случилось, что парень с малых лет осознал, что такое ответственность и дисциплина. Он рос без отца, был главным помощником у матери. Это во многом и сыграло роль при поступлении в военный вуз. Игорю хотелось поскорее стать самостоятельным.

— Выбор пал на факультет военной разведки. На нем военное ремесло постигал тогда мой товарищ — он много рассказывал об этом, делился впечатлениями. Учеба с самого начала меня увлекла. Столько всего нового!.. Прыжки с парашютом — их на моем счету уже 17, интенсивный учебный процесс, освоение военной и специальной техники. Постоянно хотелось узнавать что-то новое, основательно овладевать военной наукой. Признаюсь: годы, проведенные в академии, пролетели для меня незаметно, — рассказал Игорь.

По окончании ввуза молодой офицер получил распределение в прославленное витебское соединение — 103‑ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

— Придя в войска, я понял, что моя учеба только начинается. Все нужно постигать на практике: получать опыт общения с солдатами, постоянно узнавать что-то новое, — убежден гвардеец-десантник. — В бригаде я с первых дней прочувствовал, в чем разница между курсантом и офицером. Курсант в большей степени предоставлен сам себе: учеба, самоподготовка… Работаешь, как говорится, сам на себя. А тут — подчиненные. Это большая ответственность. Солдата нужно ­обучать, воспитывать, расспрашивать о проблемах, помогать ему, советовать. Есть такие ребята, которые сами о возникших трудностях тебе не расскажут. Для каждого важно найти нужные слова. Воинский коллектив должен быть одной семьей.

Возвращаясь к состязаниям по полевой выучке, в которых гвардии лейтенант Игорь Тыщук стал лучшим командиром десантного взвода ССО, отметим: в них молодой офицер участвовал впервые.

— Только недавно сидел с товарищами за одной партой, а вот уже приходится соревноваться — на стрельбище, на беговой дорожке. Стараешься показать все то, чему научился в Военной академии и войсках. Признаюсь, здесь мне очень помогли те знания, которые получил и закрепил в ходе сдачи испытания на знак «Доблесть и мастерство». Больше стараюсь делать упор на практические дисциплины. Знания можно получать из книг или пособий, а вот навыки огневой подготовки, например, можно совершенствовать только на практике, — уверен офицер-десантник.

В следующем году Игорь Тыщук планирует подтвердить столь высокое звание — называться лучшим. Одно дело стать им, другое — оставаться, являясь примером для подчиненных, учить их тому, что умеешь сам. Ведь воин-десантник — это прежде всего человек-гордость, приобщенный к славным традициям.

— Думаю, что победа в конкурсе — определенный показатель и оценка профессионального мастерства. Но это только первые шаги в моей офицерской жизни. Все еще впереди. В будущем придется еще больше работать, постигая непростую профессию десантника. А еще напишите: я рад тому, что не подвел своих командиров и подчиненных.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора