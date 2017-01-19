Зачётные километры

…Колонна тронулась в путь. А парк, удаляющийся в зеркале заднего вида, еще несколько минут назад нежился в темноте. Разбуженный ревом двигателей, он провожал несколько десятков машин в пятидесятикилометровый марш, который стал серьезным экзаменом для новоиспеченных водителей 65‑й автомобильной и 30‑й отдельной железнодорожной бригад.

Мне довелось ехать в головной машине. Перед нами — лишь сопровождающий автомобиль ВАИ.

— Ну как самочувствие — хорошее? — заботливо обратился к водителю командир автомобильного батальона майор Александр Мартысюк.

— Так точно, товарищ майор, идем хорошо! — не глядя на офицера и сконцентрировавшись на дороге, ответил рядовой Дмитрий Жих.

…В пути мы чуть меньше часа. Мимо проносились укутанные снегом ели. Свет фар отражался на дорожном полотне. Быстрая езда по зимней дороге не приветствовалась — старались не гнать.

— Ну что, как у нас с дистанцией… — изучающе глядя в боковое зеркало, произнес майор Мартысюк. — Молодец! Отлично справляешься, рядовой Жих. Сразу видно, что «на гражданке» много километров накатал…

Так и есть: за плечами у Дмитрия более трех лет водительского стажа. Чувствует он себя уверенно. Это видит и старший машины, который — уже без сомнения — поставит водителю высокую оценку по окончании марша…

Из рации майора Мартысюка то и дело доносились различные команды. Одна из них была особенно долгожданной: «Марш пройден. Остановить колонну. Общий сбор!».

Не прошло и нескольких минут, как личный состав был построен. Заместитель командира бригады по вооружению подполковник Алексей Кукин обратился к военнослужащим, успешно прошедшим это испытание.

— Теперь вы настоящие военные водители! — отметил офицер. — Я уверен, что вы и в будущем будете так же умело обращаться с автотранспортом. Желаю вам здоровья и, конечно же, никогда не попадать в дорожно-транспортные происшествия.

А еще подполковник Алексей Кукин пояснил, что автомобильный марш — один из обязательных этапов доподготовки водителей. После его прохождения сдается теоретический экзамен. И только потом военнослужащие получают допуск к эксплуатации военной техники.

* * *

…Благодаря усилиям специалистов тыла бригады был организован небольшой привал. Горячий чай и бутерброды в морозный день пришлись очень кстати.

И вот прозвучала команда: «По машинам!». Водители еще раз проверили техническое состояние вверенных автомобилей и заняли места в кабинах. Настало время возвращаться в пункт постоянной дислокации.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора