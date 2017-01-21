О том, что французы являются гурманами, наслышаны практически все. Отличительная особенность национальной кухни — изобилие овощей и корнеплодов. Для приготовления закусок, первых и вторых блюд, гарниров используются картофель, стручковая фасоль, лук, шпинат, капуста, помидоры, баклажаны, сельдерей и т. д.
Французская кулинария славится в мире и разнообразием сыров. Их в стране производят не одну сотню сортов. И почти в каждом населенном пункте есть свой (уникальный) рецепт приготовления сыра. Кто из нас не слышал о таких сырах, как «Рокфор», «Грюйер», «Камамбер»?!
Для национального стола характерны также омлеты и сырные суфле с различными начинками — ветчиной, грибами, зеленью и другими.
Из первых блюд популярностью пользуются суп-пюре из лука-порея с картофелем, луковый суп с сыром, суп-буйабес (густой рыбный суп). Для приготовления первых и вторых блюд французы используют телятину, говядину, баранину, птицу, дичь. Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы (трески, палтуса, щуки, карпа), из морепродуктов (устриц, креветок, лангустов, морских гребешков).
Кроме того, французы считаются «законодателями моды» в создании рецептов соусов, а также в их приготовлении.
Готовя многие блюда, французские повара кладут в кастрюлю небольшой пучок трав — «букет гарни», состоящий из петрушки, чабера, лаврового листа. Он придает блюдам изысканный аромат. А перед подачей к столу пучок извлекают.
Нельзя не вспомнить и французские десерты. Это вишневый пирог «Клафути», открытый торт с фруктами «Тарт Татен», знаменитое лакомство «Крем-брюле» — сливки, запеченные с карамельной корочкой, и т. п.
Из безалкогольных напитков французы предпочитают фруктовые сoки, минеральные воды. Чрезвычайно популярен кофе, горячий шоколад.
Сегодня я хочу предложить приготовить вам суп сырный с курицей, профитроли с семгой, картофель запеченный, салат «Французский», эскалопы под шубой, печенье «Мадлен» и горячий шоколад. «Bon appetit!» — как говорят французы.
Суп сырный с курицей
Ингредиенты
500 г филе куриного
400 г картофеля
200 г плавленого сыра
200 г моркови
2–3 головки лука репчатого
Сливочное масло
3 лавровых листа
3 горошины душистого перца
Перец молотый
Зелень
Соль.
Способ приготовления
Куриное филе опускаем в кастрюлю с водой (3 литра). Доводим до кипения. Далее вводим соль, душистый перец, лавровый лист, варим 30 минут.
Очищенный картофель режем кубиками. Шинкуем лук. Морковь натираем на крупной терке. Кладем картофель в кипящий бульон, варим его 5–7 минут с момента закипания.
Затем достаем филе из бульона и нарезаем его. Сыр режем кубиками.
На сливочном масле слегка обжариваем лук и морковь, перчим их, солим. После чего кладем зажарку в суп и провариваем ее 5–7 минут.
Кладем в суп курицу, провариваем ее 5 минут. Добавляем сыр. Все тщательно перемешиваем и снимаем кастрюлю с плиты.
Финальные штрихи
Перед подачей суп посыпаем рубленой зеленью.
Профитроли с сёмгой
Ингредиенты для теста
250 мл воды
100 г сливочного масла
4 яйца
180 г пшеничной муки
1/2 ч. ложки соли
Ингредиенты для начинки
300 г семги
150 г творожного (сливочного) сыра
Укроп
Петрушка.
Способ приготовления теста
В небольшой сотейник наливаем воду, добавляем в нее сливочное масло и соль. Доводим смесь на сильном огне до кипения, после чего убавляем огонь.
Постепенно всыпаем в закипевшую жидкость муку. При постоянном помешивании провариваем смесь 2 минуты. Снимаем ее с огня и остужаем в течение 10 минут при комнатной температуре.
В немного остывшую смесь по одному разбиваем яйца, каждое из которых хорошо перемешиваем с основной массой.
Тесто кладем в кондитерский мешочек и отсаживаем на противень шарики диаметром 4 см.
Выпекаем профитроли до легкого зарумянивания в духовке, разогретой до 180 градусов.
Обращаю внимание: во время нахождения теста в духовке ее ни в коем случае нельзя открывать, иначе выпечка опадет, что осложнит дальнейший процесс приготовления блюда. Рекомендую даже охлаждать готовые профитроли, не вынимая из духового шкафа.
Способ приготовления начинки
Перемешиваем сыр с рубленой зеленью. Рыбу мелко нарезаем, добавляем к сыру и очень аккуратно все перемешиваем.
Делаем надрезы на каждом профитроле (в верхней части — так, чтобы можно было наполнить изделие начинкой). Выкладываем приготовленную смесь, прикрываем «крышку» профитроля.
Финальные штрихи
Профитроли кладем на блюдо, выстланное листьями салата.
Эскалопы под шубой
Ингредиенты
600 г свинины (мякоть)
200–300 г шампиньонов
200–300 г сыра
2 помидора
1 луковица
3 ст. ложки растительного масла
2–3 ст. ложки майонеза
1/2 ч. ложки соли
1/4 ч. ложки черного перца.
Способ приготовления
Нарезаем мясо кусками толщиной не более 15 мм, отбиваем, натираем солью и перцем. После этого обжариваем его на разогретом масле с двух сторон (минуту с каждой стороны), предварительно обваляв в муке.
Отдельно обжариваем грибы с луком. Перчим и солим их, заправляем майонезом. Смесь перемешиваем. Выкладываем мясо на противень, сверху кладем грибную смесь, затем — по кружочку помидора. Посыпаем каждый «стожок» тертым сыром. Ставим противень в духовку. Запекаем блюдо при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится.
Салат «Французский»
Ингредиенты
2 яблока
4 сваренных вкрутую яйца
2 моркови (свежие)
Лук
Сыр
Майонез
Способ приготовления
Салат выкладываем слоями.
1‑й слой — ошпаренный лук и майонез.
2‑й слой — яблоко, натертое на крупной терке, и майонез.
3‑й слой — 2 яйца, натертые на крупной терке, и майонез.
4‑й слой — 1 морковь, натертая на мелкой терке, и майонез.
5‑й слой — сыр, натертый на мелкой терке.
Затем слои повторяем по порядку: яблоко, 2 яйца, морковь, сыр.
Финальные штрихи
Готовый салат отправляем на 30 минут в холодильник. Перед подачей к столу можно посыпать его зеленью.
Картофель запечённый
Ингредиенты
1 кг картофеля
3–4 головки репчатого лука
200 мл бульона
200 мл молока
40 г растопленного сливочного масла
20 г сливочного масла (для смазывания формы)
Перец
Соль.
Способ приготовления
Очищенный картофель нарезаем ломтиками толщиной 2–3 мм, лук режем тонкими кружками. Перчим, солим.
Затем картофель и лук выкладываем в форму, смазанную маслом: слой внахлест — кусочки картофеля, слой — кружки лука и т. д. Последний слой картофеля выкладываем «черепицей».
Подсоленный горячий бульон (овощной, куриный или мясной) смешиваем с горячим молоком. Этой смесью заливаем картофель с луком (можно использовать лишь бульон). Замечу, что жидкость должна доходить только до верхнего слоя.
После этого поливаем картофель половиной растопленного сливочного масла и накрываем форму фольгой. Ставим форму в духовку. Запекаем картофель 40 минут при температуре 200 градусов. Затем убираем фольгу, убавляем температуру в духовом шкафу до 180 градусов. Продолжаем запекать еще 40 минут.
Горячий шоколад
Ингредиенты
500 мл молока
1 ч. ложка кукурузной муки
120 г черного шоколада (56 %)
Сахар.
Способ приготовления
Подогреваем молоко на среднем огне до закипания. Делаем огонь минимальным и всыпаем в емкость с молоком наломанный маленькими кусочками охлажденный шоколад. Помешивая, доводим напиток до однородного состояния и закипания.
Затем добавляем сахар (по вкусу) и кукурузную муку (чтобы она не сбилась в комок, предварительно капаем в нее немного горячей жидкости, замешиваем кашицу, а потом при помощи кашицы загущаем весь шоколад).
Финальные штрихи
Горячий шоколад разливаем по чашкам и немедленно подаем к столу.
Печенье «Мадлен»
Ингредиенты
200 г муки пшеничной
180 г сливочного масла
140 г сахара
3 яйца
Ванилин
Цедра лимона
1/2 пакетика разрыхлителя теста.
Способ приготовления
Сливочное масло растапливаем и даем ему остыть. Яйца взбиваем с ванильным сахаром. Затем добавляем в них муку (которую заранее следует перемешать с разрыхлителем), лимонную цедру. Тщательно все перемешиваем, постепенно вливая растопленное и остывшее сливочное масло.
Приготовленное тесто убираем в холодильник не менее чем на 2 часа (лучше оставить его на ночь). Выкладываем тесто в формочки.
Выпекаем печенье в разогретой до температуры 160 градусов духовке до зарумянивания.
Финальные штрихи
Готовые изделия сразу вынимаем из формочек, посыпаем сахарной пудрой.
Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора