О том, что французы являются гурманами, наслышаны практически все. Отличительная особенность национальной кухни — изобилие овощей и корнеплодов. Для приготовления закусок, первых и вторых блюд, гарниров используются картофель, стручковая фасоль, лук, шпинат, капуста, помидоры, баклажаны, сельдерей и т. д.

Французская кулинария славится в мире и разнообразием сыров. Их в стране производят не одну сотню сортов. И почти в каждом населенном пункте есть свой (уникальный) рецепт приготовления сыра. Кто из нас не слышал о таких сырах, как «Рокфор», «Грюйер», «Камамбер»?!

Для национального стола характерны также омлеты и сырные суфле с различными начинками — ветчиной, грибами, зеленью и другими.

Из первых блюд популярностью пользуются суп-пюре из лука-порея с картофелем, луковый суп с сыром, суп-буйабес (густой рыбный суп). Для приготовления первых и вторых блюд французы используют телятину, говядину, баранину, птицу, дичь. Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы (трески, палтуса, щуки, карпа), из морепродуктов (устриц, креветок, лангустов, морских гребешков).

Кроме того, французы считаются «законодателями моды» в создании рецептов соусов, а также в их приготовлении.

Готовя многие блюда, французские повара кладут в кастрюлю небольшой пучок трав — «букет гарни», состоящий из петрушки, чабера, лаврового листа. Он придает блюдам изысканный аромат. А перед подачей к столу пучок извлекают.

Нельзя не вспомнить и французские десерты. Это вишневый пирог «Клафути», открытый торт с фруктами «Тарт Татен», знаменитое лакомство «Крем-брюле» — сливки, запеченные с карамельной корочкой, и т. п.

Из безалкогольных напитков французы предпочитают фруктовые сoки, минеральные воды. Чрезвычайно популярен кофе, горячий шоколад.

Сегодня я хочу предложить приготовить вам суп сырный с курицей, профитроли с семгой, картофель запеченный, салат «Французский», эскалопы под шубой, печенье «Мадлен» и горячий шоколад. «Bon appetit!» — как говорят французы.

Суп сырный с курицей

Ингредиенты

500 г филе куриного

400 г картофеля

200 г плавленого сыра

200 г моркови

2–3 головки лука репчатого

Сливочное масло

3 лавровых листа

3 горошины душистого перца

Перец молотый

Зелень

Соль.

Способ приготовления

Куриное филе опускаем в кастрюлю с водой (3 литра). Доводим до кипения. Далее вводим соль, душистый перец, лавровый лист, варим 30 минут.

Очищенный картофель режем кубиками. Шинкуем лук. Морковь натираем на крупной терке. Кладем картофель в кипящий бульон, варим его 5–7 минут с момента закипания.

Затем достаем филе из бульона и нарезаем его. Сыр режем кубиками.

На сливочном масле слегка обжариваем лук и морковь, перчим их, солим. После чего кладем зажарку в суп и провариваем ее 5–7 минут.

Кладем в суп курицу, провариваем ее 5 минут. Добавляем сыр. Все тщательно перемешиваем и снимаем кастрюлю с плиты.

Финальные штрихи

Перед подачей суп посыпаем рубленой зеленью.

Профитроли с сёмгой

Ингредиенты для теста

250 мл воды

100 г сливочного масла

4 яйца

180 г пшеничной муки

1/2 ч. ложки соли

Ингредиенты для начинки

300 г семги

150 г творожного (сливочного) сыра

Укроп

Петрушка.

Способ приготовления теста

В небольшой сотейник наливаем воду, добавляем в нее сливочное масло и соль. Доводим смесь на сильном огне до кипения, после чего убавляем огонь.

Постепенно всыпаем в закипевшую жидкость муку. При постоянном помешивании провариваем смесь 2 минуты. Снимаем ее с огня и остужаем в течение 10 минут при комнатной температуре.

В немного остывшую смесь по одному разбиваем яйца, каждое из которых хорошо перемешиваем с основной массой.

Тесто кладем в кондитерский мешочек и отсаживаем на противень шарики диаметром 4 см.

Выпекаем профитроли до легкого зарумянивания в духовке, разогретой до 180 градусов.

Обращаю внимание: во время нахождения теста в духовке ее ни в коем случае нельзя открывать, иначе выпечка опадет, что осложнит дальнейший процесс приготовления блюда. Рекомендую даже охлаждать готовые профитроли, не вынимая из духового шкафа.

Способ приготовления начинки

Перемешиваем сыр с рубленой зеленью. Рыбу мелко нарезаем, добавляем к сыру и очень аккуратно все перемешиваем.

Делаем надрезы на каждом профитроле (в верхней части — так, чтобы можно было наполнить изделие начинкой). Выкладываем приготовленную смесь, прикрываем «крышку» профитроля.

Финальные штрихи

Профитроли кладем на блюдо, выстланное листьями салата.

Эскалопы под шубой

Ингредиенты

600 г свинины (мякоть)

200–300 г шампиньонов

200–300 г сыра

2 помидора

1 луковица

3 ст. ложки растительного масла

2–3 ст. ложки майонеза

1/2 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки черного перца.

Способ приготовления

Нарезаем мясо кусками толщиной не более 15 мм, отбиваем, натираем солью и перцем. После этого обжариваем его на разогретом масле с двух сторон (минуту с каждой стороны), предварительно обваляв в муке.

Отдельно обжариваем грибы с луком. Перчим и солим их, заправляем майонезом. Смесь перемешиваем. Выкладываем мясо на противень, сверху кладем грибную смесь, затем — по кружочку помидора. Посыпаем каждый «стожок» тертым сыром. Ставим противень в духовку. Запекаем блюдо при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится.

Салат «Французский»

Ингредиенты

2 яблока

4 сваренных вкрутую яйца

2 моркови (свежие)

Лук

Сыр

Майонез

Способ приготовления

Салат выкладываем слоями.

1‑й слой — ошпаренный лук и майонез.

2‑й слой — яблоко, натертое на крупной терке, и майонез.

3‑й слой — 2 яйца, натертые на крупной терке, и майонез.

4‑й слой — 1 морковь, натертая на мелкой терке, и майонез.

5‑й слой — сыр, натертый на мелкой терке.

Затем слои повторяем по порядку: яблоко, 2 яйца, морковь, сыр.

Финальные штрихи

Готовый салат отправляем на 30 минут в холодильник. Перед подачей к столу можно посыпать его зеленью.

Картофель запечённый

Ингредиенты

1 кг картофеля

3–4 головки репчатого лука

200 мл бульона

200 мл молока

40 г растопленного сливочного масла

20 г сливочного масла (для смазывания формы)

Перец

Соль.

Способ приготовления

Очищенный картофель нарезаем ломтиками толщиной 2–3 мм, лук режем тонкими кружками. Перчим, солим.

Затем картофель и лук выкладываем в форму, смазанную маслом: слой внахлест — кусочки картофеля, слой — кружки лука и т. д. Последний слой картофеля выкладываем «черепицей».

Подсоленный горячий бульон (овощной, куриный или мясной) смешиваем с горячим молоком. Этой смесью заливаем картофель с луком (можно использовать лишь бульон). Замечу, что жидкость должна доходить только до верхнего слоя.

После этого поливаем картофель половиной растопленного сливочного масла и накрываем форму фольгой. Ставим форму в духовку. Запекаем картофель 40 минут при температуре 200 градусов. Затем убираем фольгу, убавляем температуру в духовом шкафу до 180 градусов. Продолжаем запекать еще 40 минут.

Горячий шоколад

Ингредиенты

500 мл молока

1 ч. ложка кукурузной муки

120 г черного шоколада (56 %)

Сахар.

Способ приготовления

Подогреваем молоко на среднем огне до закипания. Делаем огонь минимальным и всыпаем в емкость с молоком наломанный маленькими кусочками охлажденный шоколад. Помешивая, доводим напиток до однородного состояния и закипания.

Затем добавляем сахар (по вкусу) и кукурузную муку (чтобы она не сбилась в комок, предварительно капаем в нее немного горячей жидкости, замешиваем кашицу, а потом при помощи кашицы загущаем весь шоколад).

Финальные штрихи

Горячий шоколад разливаем по чашкам и немедленно подаем к столу.

Печенье «Мадлен»

Ингредиенты

200 г муки пшеничной

180 г сливочного масла

140 г сахара

3 яйца

Ванилин

Цедра лимона

1/2 пакетика разрыхлителя теста.

Способ приготовления

Сливочное масло растапливаем и даем ему остыть. Яйца взбиваем с ванильным сахаром. Затем добавляем в них муку (которую заранее следует перемешать с разрыхлителем), лимонную цедру. Тщательно все перемешиваем, постепенно вливая растопленное и остывшее сливочное масло.

Приготовленное тесто убираем в холодильник не менее чем на 2 часа (лучше оставить его на ночь). Выкладываем тесто в формочки.

Выпекаем печенье в разогретой до температуры 160 градусов духовке до зарумянивания.

Финальные штрихи

Готовые изделия сразу вынимаем из формочек, посыпаем сахарной пудрой.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора