Душа, в которой живёт небо

Именно так можно сказать о Николае Анисимове. Среди военных летчиков он довольно известная личность. Автор-исполнитель, тележурналист, подполковник запаса. Его концерты проходят с большим успехом. Его песни знают во всех авиационных гарнизонах страны и ближнего зарубежья.

В них слышен раскатистый гул аэродромов, просматриваются серые ленты рулежек и взлеток, ангары и капониры… И, конечно же, в них живут, воюют, теряют своих товарищей и побеждают люди, пожалуй, самой мужской профессии — военные летчики.

Песни Николая Анисимова звучат настолько правдоподобно, что кажется: ты сам сидишь в тесной кабине «Грача», маневрируешь, заходишь на «боевой», бросаешь ФАБы. Слова и музыка пронизывают душу, заставляя сердцем чувствовать и этот бой, и этот полет, и эту замечательную летную судьбу…

— Считается, что профессия военного летчика — это романтично, — сказал Николай в одном из своих интервью. — Я так не думаю. Хотя, конечно, молодежь идет в авиацию во многом именно из романтических побуждений. Однако надо четко понимать, что это тяжелая, ответственная работа, которая не прощает ошибок. И любой летчик согласится: когда он взлетает, ему не до сантиментов.

Для меня авиаторы, о которых я пою, — настоящие герои. Это необычные люди. Каждый день они занимаются тяжелой и опасной работой. К величайшему сожалению, мне нередко приходилось терять близких людей. От этого не уйти… Такая работа. И список друзей, которые ушли в свой последний полет, прискорбно растет…

Мои песни, с одной стороны, — дань уважения этим мужественным и самоотверженным людям. С другой — попытка рассказать об авиаторах тем, кто далек от неба. Поведать о тех, для кого профессия Родину защищать стала делом всей жизни. Нередко — очень короткой. Это то немногое, что я могу для них сделать. И самой главной похвалой для меня является то, что летчики считают меня своим.

3 февраля в концертном зале «Верхний город» Николай Анисимов представит свой новый альбом «По самому прямому назначению». Вместе с недавно написанными песнями зрители смогут услышать и уже известные, полюбившиеся.

Его концерты — всегда праздник. Праздник души. Он поет не только о планете под названием Авиация. В своем творчестве Николай также затрагивает вечные, непреходящие темы… О любви, о женщине, дружбе, семье, доме… О том, что зажигает в наших сердцах свет, дарит тепло и делает нашу жизнь ярче.

Лариса Кучерова, «Ваяр»