Испытать себя

В праздник Крещения Господня военнослужащие в/ч 89417 совершили традиционное погружение в купель. Она была оборудована на территории войскового стрельбища.

У духовного символа воинской части — войсковой хоругви протоиерей Александр провел праздничный молебен и освятил воду в проруби-иордани. Первым, как и принято, в воду окунулся командир бригады полковник Алексей Попов. Его примеру последовали офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты.

Ефрейтор Евгений Абрамчик впервые принимал участие в крещенских купаниях.

— Я еще никогда не окунался в такую ледяную воду. Но, как и все военнослужащие роты, последовал за своим командиром. В следующем году также планирую принять участие в крещенских купаниях, — поделился военнослужащий бригады.

А вот младший сержант Сергей Лещик в этом деле уже не новичок. В прошлом году, только прибыв в воинскую часть, в составе своего подразделения он испытал всю бодрящую прохладу крещенской воды. Кстати, после этого, как рассказал Сергей, в течение года он ни разу не болел.

Как признались воины в/ч 89417, они верят, что крещенская вода очищает душу, помыслы, помогает укрепить дух и волю.

Соб. инф.