Именно так говорят об инженерах, в нашем случае — военных инженерах.

Ответственным делом подготовки офицеров‑инженеров занимается коллектив кафедры военно-инженерной подготовки военно-технического факультета в БНТУ под руководством полковника Юрия Юнусова. Как живет и чем гордится кузница военно-инженерных кадров — в обзоре ее достижений.

Блеск лейтенантских звезд

В минувшем учебном году Сергей Иодо стал первым выпускником, окончившим вуз с отличием по специальности «подъемные транспортные, строительные, дорожные машины (управление подразделениями инженерных войск).

В целом же за годы существования кафедры была создана система, которая сегодня позволяет готовить высококвалифицированных кадровых офицеров для инженерных войск Во­оруженных Сил Республики Беларусь. Выпускники военно-технического факультета хорошо зарекомендовали себя в воинских частях, некоторые из них занимают высокие командные должности.

Преподаватели в погонах

Опытнейший профессорско-преподавательский состав кафедры — повод для гордости.

Занятия с курсантами проводят 16 офицеров‑преподавателей и пять мастеров производственного обучения (офицеры запаса). У каждого из них за плечами большой багаж знаний и ценный практический опыт, полученный во время службы в войсках.

Одним из мэтров инженерного дела по праву считается начальник цикла полковник Владимир Гвоздовский. Офицер проходил службу на должности начальника базы инженерных боеприпасов, в управлении инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил, а сегодня — передает профессиональный опыт курсантам.

Теория очень важна…

Для того чтобы освоить ту или иную профессию, непременно нужны знания. И в первую очередь — теоретические. Опыт профессорско-преподавательского состава кафедры был объединен в учебно-методическом пособии «Машины инженерного вооружения», изданном в трех книгах.

…Но и без практики никуда!

Вся подготовка будущих военных инженеров связана с практическим выполнением задач. Ежегодно курсанты проходят практику и стажируются в различных воинских частях — 2‑й инженерной бригаде, 7‑м инженерном полку, 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре…

В ногу со временем, или Что нам стоит мост построить

Чтобы сэкономить учебное время и в то же время увеличить эффективность практических занятий, на кафедре был разработан виртуальный тренажер для обучения строительству низководных деревянных мостов с использованием установки УСМ‑2. Курсанты имеют возможность заниматься в оснащенном мультимедийным оборудованием компьютерном классе на 16 учебных мест.

Лучше один раз… разобрать боеприпас

Особое внимание на кафедре уделяется и материально-технической базе. В частности, полностью переоснастили специализированную аудиторию для проведения учебных занятий по подрывному делу и инженерным заграждениям.

На службе и техника

В гараже кафедры — образцы вооружения и инженерной техники, которые позволяют обеспечить наглядностью весь учебный процесс. Кроме того, недавно было получено и используется новое средство поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора и из архива кафедры